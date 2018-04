Stiri pe aceeasi tema

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, a facut referire, dupa audierea in Comisia de Control al SRI, la persoane care tradeaza interesele tarii, dand exemplu pilda lui Iuda. "Unii, in mod vizibil, practica, astazi, acelasi lucru cu interesele statului roman", a spus Coldea.

- Coldea, avertisment dupa audierea in Parlament. Fostul adjunct al șefului SRI a atras atenția ca Serviciul nu are protocoale de cooperare cu Parchetele, ceea ce il pune aproape in imposibilitatea de a lucra pe spionaj și tradare. El a mai spus ca ceea ce se intampla astazi reprezinta ”un asalt fara…

- Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat, joi, dupa audierea de peste 7 ore in comisia SRI, ca la nivelul Uniunii Europene și la nivelul NATO se lucreaza instituțional pe baza de protocoale intre instituții ale statutului și serviciile secrete și ca nu exista o altfel de practica in lume.…

- Fostul prim-adjunct al SRI. Florian Coldea, a declarat joi, dupa ce a fost audiat in Comisia pentru controlul SRI, ca protocoalele de cooperare dintre serviciul secret și Parchetul general reprezinta "o practica internaționala".

- Florian Coldea a marturisit in cadrul unei conferinte de presa, ca neexistand protocoale de cooperare, SRI nu va putea colabora pentru securitatea nationala si, spune el, exista astfel riscuri atat pentru Romania, cat si pentru aliatii ei. Fostul prim-adjunct al directorului SRI a precizat ca va…

- Fostul prim adjunct al SRI, Florian Coldea, a explicat ca la nivelul Uniunii Europene și a NATO se lucreaza instituțional pe baza de protocoale intre instituții ale statutului și serviciile secrete.„Am reluat, cum era firesc, tema protocoalelor dintre Serviciu și diverse instituții. Am…

- Florian Coldea, audiat din nou, joi, in Comisia SRI. Potrivit președintelui comisiei parlamentare de control, Claudiu Manda, fostul prim-adjunct sl directorului SRI va discuta despre relația cu zona de parchete și cea de partide politice. Florian Coldea a mai fost audiat la aceasta comisie pe 13 martie.…

- Florian Coldea a mai fost audiat la aceasta comisie pe 13 martie. "Conform situatiei anterioare, am trimis deja si catre SRI o solicitare in acest sens de a ne sprijini in ceea ce priveste audierea domnului Coldea. Domnia sa a fost de acord in urma discutiei", preciza, la sfarsitul lunii martie,…

- Sebastian Ghita pare decis sa nu renunte la demersul sau impotriva Laurei Codruta Kovesi si impotriva lui Florian Coldea. Dupa o serie de dezvaluiri si acuzatii lansate la Romania TV in ultima perioada, Ghita a sesizat si Comisia SRI din Parlament."Am avut ieri dupa-amiaza o discuție cu domnul…

- „Pot sa va spun in mod cert ca nu am stiut de acest protocol secret niciodata pana astazi. Aici sunt martori sefii de institutie. Un protocol de asemenea importanta nu avea niciun motiv sa fie un protocol secret. Trebuiau sa isi asume ca este un mod de lucru si sa il faca public si sa fie pus in…

- Prima reactie din cadrul Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, dupa publicarea protocolului de colaborare dintre Serviciu si Parchetul General, vine de deputata PSD Oana Florea. Aceasta afirma ca nu a apucat sa parcurga documentul, insa apreciaza transparenta de care au dat dovada cele…

- Manda a precizat ca Florian Coldea va fi audiat in 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus ca Florian Coldea ar fi urmat sa fie audiat astazi, insa s-a amanat, stabilindu-se in final data de 5 aprilie, scrie news.ro. In 13 martie, Florin Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI,…

- Asociatia profesionala Forumul Judecatorilor din Romania i-a solicitat presedintelui Klaus Iohannis sa trimita Parlamentului spre reexaminare legile adoptate luni de Senat privind modificarea legilor justitiei, precum si sa sesizeze Curtea Constitutionala si Comisia de la Venetia in acest caz.…

- Decizie fara precedent pentru Romania. Oficialii europeni vin in tara noastra sa verifice modul cum administram fondurile europene acordate. Comisia de control bugetar a parlamentului European va sosi in Romania in luna septembrie. Europarlamentarul Catalin Ivan, vicepreședinte in aceasta…

- Presedintele Uniunii Nationale a Judecatorilor din Romania (UNJR), Dana Garbovan, sustine ca CSM nu are atributii in a verifica "legalitatea" protocoalelor dintre SRI si Ministerul Public, ci "obligatia" sa ceara declasificarea acestor "inginerii"."CSM nu are atributii in a verifica 'legalitatea'…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, marti, ca proiectul de lege privind supravegherea cu bratara electronica ar urma sa fie adoptat in Guvern pana la finele actualei sesiuni parlamentare si sa intre in dezbatere in sesiunea de toamna a Legislativului, adaugand ca va cere procedura accelerata…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat vineri ca va solicita, luni, desecretizarea de catre Ministerul Public - DNA a protocoalelor incheiate cu SRI. Tudorel Toader a facut anuntul in cadrul unei interventii la Antena 3, dupa pe premierul Viorica Dancila a solicitat desecretizarea protocoalelor…

- Fugarul Sebastian Ghița i-a acordat un interviu jurnalistului Ion Cristoiu in care ii explica ca a participat la chermeza SRI de la K2, chiar in seara in care a fugit din Romania, pentru ca a dorit sa se uite pentru ultima oara in ochii lui Florian Coldea.Ghița: Era chiar o acțiune, o intalnire…

- Coldea, intrebat daca Dragnea a oferit voluntar informatii SRI: "Nici nu confirm, nici nu infirm" Deputatul USR Lucian Stanciu Viziteu, membru al Comisiei de control SRI, a sustinut, miercuri, ca, Florian Coldea a afirmat ca au existat politicieni care se ofereau voluntar sa dea informatii SRI si l-a…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- Fostul prim-adjunct al Comisiei SRI, Florian Coldea, avertizeaza asupra faptului ca toata lupta din spațiul public și demersurile din ultima vreme tind sa se transforme intr-o vanatoare de vrajitoare, care afecteaza statul roma, dincolo de ”atracția pentru mister, spioni și conspirații”. El a facut…

- Florian Coldea, fostul prin-adjunct al directorului SRI, este audiat marti, 13 martie, in Comisia parlamentara de control a activitatii SRI. La intrare, generalul (r) SRI a afirmat ca va raspunde tuturor intrebarilor comisiei."Am venit din respect pentru Parlamentul Romaniei, o institutie…

- Primul și cel mai recent numitor comun al celor trei personaje este ca fiecare, in felul lui, se izmenește in raport cu prezența și prestația sa in fața Comisiei de control a activitații Serviciului Roman de Informații. George Maior vine la Comisie doar cand aterizeaza in Romania și atunci spune…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a cerut in mai multe randuri, in mod public, sa fie audiat in Comisia de Control a SRI.In cadrul Comisiei SRI s-a supus la vot audierea lui Liviu Dragnea pentru data de 20 martie, insa aceasta propunere a fost respinsa de coaliția PSD-ALDE. Pentru ca…

- Presedintele Comisiei de control al activitatii SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a anuntat luni ca audierea lui Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, se amana cu o saptamana deoarece acesta ar fi racit.

- Analistul politic Cozmin Gușa susține ca saptamana viitoare va fi una extrem de importanta pentru Liviu Dragnea și viitorul sau politic. Gușa arata ca un element cheie va fi audierea fostului prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, in Comisia de Control a SRI, iar daca acesta va confirma prezența lui…

- George Maior a fost audiat, marți, la comisia SRI. "A fost extrem de interesanta, extrem de detaliata. Ca mesaj general, am spus la intrarea la aceste audieri. Am venit cum am venit intotdeauna la audierile in Parlament, mi-am susținut punctul de vedere in legatura cu legalitatea și felul in care s-a…

- "(Am fost audiat-n.r.) pentru ce prejudicii, ce infractiuni a comis SIPA. Prima problema a fost problema subsemnatului, daca am comis abuzuri, daca am anchetat magistrati, daca i-am santajat, daca le-am incalcat drepturile intime. Sunt false probleme, fara nicio acoperire. E bine ca se face aceasta…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, ar urma sa fie audiat marti la Comisia de control al SRI din Parlament. Manda preciza, saptamana trecuta, ca Tariceanu a confirmat prezenta sa la comisie, in 20 februarie, iar in 27 februarie la Comisia SRI va fi audiat George Maior, in 6 martie va fi…

- Raportul, obtinut de adevarul.ro, are 181 de pagini iar componenta Comisiei a fost alcatuita din 9 parlamentari PSD, 3 de la PNL, si cate unul de la ALDE, USR, UDMR si PMP. Prin vot unanim, Biroul comisiei parlamentare de ancheta a fost format din presedintele Iulian Iancu (PSD), vice-presedintele Daniel…

- „Urmeaza sa adresam (n.r. invitatia) si sa stabilim ziua in care sa il invitam pe domnul Coldea. Am inteles si am avut o discutie cu domnul Coldea. A spus ca doreste sa vina la Comisie, ca doreste sa lamureasca toate aceste aspecte si urmeaza sa stabilim o zi, sa trimitem invitatia oficiala si sa…

- Fostul sef al SRI George Maior, in prezent ambasador al Romaniei in SUA, va fi audiat pe 27 februarie in cadrul comisiei parlamentare de control al activitatii SRI, a anuntat presedintele comisiei, senatorul PSD Claudiu Manda. Potrivit HotNews.ro, Manda a ...

- Claudiu Manda, seful Comisiei pentru controlul SRI, a declarat, miercuri, ca Liviu Dragnea va fi audiat in mod sigur in comisie, dupa ce si-a manifestat interesul in acest sens, data audierii urmand sa fie stabilita in prima sedinta. “Sigur va fi invitat“, a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor…

- George Maior, Florian Coldea, Traian Basescu, Calin Popescu-Tariceanu si Victor Ponta vor fi invitati la audieri in cadrul Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, a anuntat miercuri senatorul PSD Claudiu Manda, presedinte al comisiei, transmite Agerpres.

- Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu, Florian Coldea si George Maior vor fi audiati in perioada urmatoare in cadrul comisiei SRI. Anuntul a fost facut chiar de catre presedintele comisiei, Claudiu Manda."Sunt patru persoane despre care am spus public ca intentionam sa le invitam si probabil…