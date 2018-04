Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Comisiei de control parlamentar al SRI, Claudiu Manda, a declarat la finalului audierilor fostului prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, ca acesta a confirmat prezenta lui Liviu Dragnea la evenimentele Serviciului Roman de Informatii, fara a fi insa vorba de o taiere de porc.

- Jurnalistul Sorina Matei vine cu o reactie furibunda, dupa mesajul codat transmis de Florian Coldea la finalul audierii sale in Comisia de Control a SRI. Matei sustine ca personajul vizat de amenintarile fostului prim-adjunct al directorului SRI ar fi nimeni altul decat actualul judecator CCR, Daniel…

- Președintele comisiei parlametare de control a activitații SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi seara, dupa audierea lui Florian Coldea, ca acesta a confirmat organizarea unei petreceri de Craciun, dar ca nu s-a taiat niciun porc. Potrivit lui Claudiu Manda, Florian Coldea a confirmat evenimentul de…

- Informatii soc apar in spatiul public, dupa audierea lui Florian Coldea in cadrul Comisiei de control a SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a spus jurnalistilor in cadrul unei conferinte de presa ca fostul prim-adjunct al directorului SRI a vorbit despre celebra masa de Craciun organizata…

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, joi, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. El a fost audiat in comisie, timp de sapte ore, si in 13 martie, declararandu-le jurnalistilor, la finalul audierilor, ca a oferit “raspunsuri proactive” la toate…

- Presedintele Comisiei de control SRI, Claudiu Manda, a declarat, marti, ca, urmatoarea persoana invitata la audieri va fi Traian Basescu, iar daca acesta refuza invitatia, sa o spuna ”explicit”, dupa ce acesta a spus ca va merge la audieri abia dupa ce va fi chemat Liviu Dragnea.

- Fostul prim-adjunct al SRI, Florian Coldea, se va prezenta din nou la audiere in comisia SRI, pe 5 aprilie, a anuntat, marti, presedintele comisiei parlamentare de control, Claudiu Manda. Fostul oficial SRI va da lamuriri despre relatia sa cu parchetele, cu zona politica, dar si cu mass-media. “Audierea…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, va fi audiat din nou in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI. Presedintele Comisiei, Claudiu Manda, a anuntat marti ca audierea va avea loc joi, 5 aprilie, de la ora 11.00.

- Florian Coldea, fostul prim-adjunct al directorului SRI, va fi audiat din nou, in 5 aprilie, in Comisia de control parlamentar al activitatii SRI, a anuntat, marti, presedintele comisiei, Claudiu Manda. Manda a precizat ca Florian Coldea va fi audiat in 5 aprilie, de la ora 11.00. El a spus ca Florian…

- Fostul ofiter SRI Daniel Dragomir a declarat, intr-un interviu MEDIAFAX, ca primele semnale de implicare ale SRI in politica au aparut in anul 2012 si toate partidele au fost de interes, dupa ce Marian Vanghelie a spus ca Ponta si Maior faceau liste cu cei care trebuie arestati din PSD."Fac…

- „In septembrie, octombrie, imi spune Gabi Oprea: <>. Dancu urma sa fie premier in locul meu. (...) Era prietenul lui cel mai bun atunci si Vasile Dancu este un om acceptat. (...) paticipa la intalniri. E bun prieten si cu Maior si cu Coldea si cu ceilalti, cu Ghita. (...) Aici e meritul lui…

- Omul de afaceri George Becali a declarat ca "nu a calcat" niciodata in curtea SRI si ca nu ii cunoaste pe fostul director adjunct al SRI Florian Coldea si pe sefa DNA Laura Codruta Kovesi. "Nu puteam sa las o minciuna sa dainuie in spatiul public. Aici ma refer la (Sebastian n.r.) Ghita, la interviul…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, spunea ca, in anul 2015, Florian Coldea a fost cel care a incercat sa dicteze cine va conduce PSD-ul, iar alegerile erau transmise prin intermediul lui Gabriel Oprea. Președintele Comisiei de Control a SRI, Claudiu Manda, susține ca, in cadrul audierilor, Florian…

- Deputatul Lucian Stanciu-Viziteu, reprezentantul USR in Comisia SRI, a sugerat, dupa audierea lui Florian Coldea in comisie, ca Liviu Dragnea ar putea fi fost informator al SRI. Presedintele Comisiei parlamentare de control a activitatii SRI, senatorul Claudiu Manda, reactioneaza si afirma ca "politicienii…

- Deputatul USR Lucian Stanciu-Viziteu afirma ca fostul prim-adjunct al sefului SRI, Florian Coldea, a declarat la sedinta comisiei parlamentare de control al activitatii SRI ca au existat politicieni care se ofereau voluntari sa ofere informatii si solicitau intalniri cu conducerea Serviciului in schimbul…

- Claudiu Manda, un parlamentar anonim, incepe sa–si faca un nume invitand la Comisia de control SRI nume rasunatoare. Au fost audiati fosti sefi ai institutiilor care nu mai sunt in functii. Numit ambasador in Statele Unite, fostul director SRI, George Maior, a venit in fata Comisiei si a raspuns la…

- Manda a sustinut ca in cadrul audierilor au fost discutate mai multe subiecte, printre care deciziile CSAT cu privire la SRI, mandatele de siguranta nationala si despre relatia lui Coldea si a SRI cu partidele politice, cu Guvernul, cu DIICOT si cu Alina Bica. Intrebat daca Florian Coldea…

- Intrebat daca Florian Coldea a confirmat si el participarea lui Liviu Dragnea la evenimentele SRI, Claudiu Manda a replicat: “O sa abordam acest subiect”. De asemenea, presedintele comisiei SRI a spus ca subiectul legat de evenimentele SRI a fost discutat si cu George Maior, si cu Horia Georgescu…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat peste opt ore de Comisia de control a SRI, acesta luand decizia de a reveni si in alte zile pentru noi audieri. Coldea a precizat ca nu stie ce inseamna „statul paralel“ si ca el a servit doar „statul vertical“, pe care l-a protejat.…

- Fostul prim-adjunct al directorului SRI, Florian Coldea, a fost audiat mai bine de opt ore in Comisia de Control a SRI. La final, președintele Comisiei, Claudiu Manda, a explicat ca nu s-a atins subiectul chermezelor la care ar fi participat Liviu Dragnea, la vilele de protocol ale SRI.”Subiectul…

- Audierea lui Florian Coldea trebuia sa inceapa la ora 11.00, dar fostul prim-adjunct al directorului SRI a intarziat, intrand in sala in jurul orei 11.20. Fostul presedinte Traian Basescu a declarat, luni seara, la TVR, ca este convins ca Florian Coldea "nu va deserta" in comisie secrete ale SRI.…

- Fostul presedinte Traian Basescu arunca o ironie la adresa Comisiei SRI, despre care spune ca daca declarațiile lui Liviu Dragnea nu prezinta interes, atunci el nu are motive sa creada ca prezenta lui la comisie ar fi necesara sau utila. „In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie…

- Traian Basescu a transmis, miercuri, un mesaj cu titlul „Salvati-l pe Daddy”, pe Facebook, in care anunța ca nu se mai prezinta la audieri, in contextul in care majoritatea PSD-ALDE a decis sa respinga solicitarea USR de audiere a lui Liviu Dragnea. Traian Basescu mentioneaza pe Facebook ca, in mod…

- "Salvati-l pe Daddy !In mod repetat, Liviu Dragnea a cerut public sa fie audiat la Comisia SRI, afirmand ca vrea sa spuna adevarul despre relatia sa cu "statul paralel", despre intalnirile bisaptamanale la tenis de la baza lui Pescariu si vila T 14, despre chefurile de la vila K2, despre taiatul…

- "Si, daca ce poate marturisi Dragnea despre intalnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI, la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dincu, Kovesi, Georgescu, Ghita si alti inalti reprezentanti din magistratura si servicii secrete nu prezinta interes pentru onorabila majoritate…

- Fostul presedinte Traian Basescu spune ca, daca ceea ce poate marturisi Liviu Dragnea despre întâlnirile, chefurile si meciurile de tenis de la vilele SRI - la care a participat alaturi de Maior, Ponta, Coldea, Dîncu, Kovesi, Georgescu, Ghita

- "Reprezentantul USR a propus audierea lui Liviu Dragnea in data de 20 martie. Aceasta propunere nu a fost acceptata ca data. Bineinteles, Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI si vom comunica data la care va fi audiat. Data de 20 nu se poate, ca s-au decalat audierile si nu are cum sa fie audiat…

- Președintele Comisiei pentru controlul activitații SRI, Claudiu Manda, a anunțat luni ca a convenit cu fostul prim-adjunct al directorului Serviciului Roman de Informații, Florian Coldea, sa amane audierea pentru saptamana viitoare avand in vedere ca acesta este „puțin racit”, iar saptamana viitoare…

- Semne de intrebare in ceea ce privește audierea fostului adjunct al SRI la Comisia de Control. Mai exact, declarația lui Claudiu Manda -acesta a afirmat ca a decis de comun acord cu Florian Coldea amanarea audierii- este contrazisa chiar de Coldea care are o alta varianta. Comisia parlamentara de control…

- Dragnea: Nu am fost la vreo onomastica a lui Maior sau Coldea. Prea mult vorbim despre securisti Presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, luni, ca nu a fost la vreo onomastica a lui George Maior sau Florian Coldea, negand astfel afirmatiile fostului sef SRI. "Nu am avut sa ma vad cu Maior în…

- Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand ca erau niste intalniri informale ale unor oameni care au relatii formale, potrivit…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe fostul director al SRI, George Maior, ca „a ascuns foarte multe lucruri“ la audierile de ieri din Parlament. Si liderul PSD urmeaza sa fie audiat in Comisia pentru controlul SRI, condusa de colegul sau de partid, senatorul Claudiu Manda. Maior a confirmat…

- Presedintele Comisie parlamentare de control al SRI, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior, ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- Ambasadorul Romaniei in SUA, George Maior, a fost audiat, marti, timp de sase ore, in Comisia parlamentara pentru controlul activitatii SRI, acesta dand detalii despre activitatea Serviciului in perioada in care a condus institutia. Seful Comisiei, Claudiu Manda, a declarat ca Maior a confirmat ca la…

- George Maior confirma participarea lui Dragnea, Kovesi si Ponta la petrecerile SRI Fostul director al SRI George Maior a declarat, marti, in comisia de control SRI, ca Liviu Dragnea, Codruta Kovesi, Livia Stanciu si Ponta participau la petrecerile date in locatiile serviciului de informatii, el afirmand…

- Fostul premier, Victor Ponta, a avut o ieșire furibunda, dupa ce in spațiul public a aparut informația ca George Maior, fostul șef al SRI, a confirmat o informație exploziva in timpul audierilor Comisiei parlamentare prezidate de Claudiu Manda. Ambasadorul Romaniei in SUA a afirmat ca atat Liviu Dragnea,…

- Senatorul PSD Claudiu Manda, presedintele Comisiei parlamentare de control al SRI, a declarat marti, dupa audierea fostului sef al Serviciului, George Maior , ca acesta a confirmat faptul ca mai multe persoane din conducerea unitatilor de forta din Romania, de la unitati de parchet, unitati de politie,…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- "A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat (George Maior - n.r.) aceste evenimente, cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, a zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale primului adjunct. A confirmat lista de participanti.…

- „A fost abordat un subiect legat de petrecerile sau evenimentele din sediile SRI. A confirmat aceste evenimente. Cu ocazia Zilei Nationale a Romaniei, cu ocazia Zilei SRI sau cu ocazia zilelor de nastere sau de nume ale domniei sale sau ale domnului prim-adjunct (Florian Coldea – n.r.). A confirmat…

- Președintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a fost audiat in Comisia de Control a SRI, ocazie cu care și-a prezentat propriul caz, cel in care a fost interceptat de SRI in anul 2014, in Dosarul Microsoft. Tariceanu le-a cerut celor din Comisia SRI sa adreseze o serie de intrebari catre Serviciul…

- Președintele Comisiei de Aparare a PNL, deputatul Ovidiu Raețchi, a anunțat ca azi, in Comisia de Aparare din Camera Deputaților, s-a respins solicitarea senatorilor privind audierea lui Liviu Dragnea in cadrul comisiilor reunite de Aparare pentru a explica acuzațiile formulate la adresa SPP, PSD…

- Presedintele comisiei, Claudiu Manda, anunta saptamana trecuta ca marti va fi invitat la audieri Calin Popescu-Tariceanu. ”De adus in atenția comisiei”"Sunt aspecte care vizeaza activitatea domnului Tariceanu discutate in comisie - atunci cand era prim ministru al Romaniei si era…

- Presedintele Comisiei de control al SRI din Parlament, senatorul PSD Claudiu Manda, a declarat marti ca presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a confirmat deja prezenta la audierile de saptamana viitoare, urmand ca in la finalul lunii sa vina George Maior, iar in luna martie sa fie audiați…

- Claudiu Manda, seful Comisiei de Control al SRI, a anuntat marti datele la care vor fi audiati presedintele Senatului, fostul sef de stat, Traian Basescu, dar si fostii sefi ai Serviciului de Informatii, primul care va ajunge in fata parlamentarilor fiind Calin Popescu Tariceanu. Potrivit…

- Presedintele Comisiei de control a activitatii SRI, Claudiu Manda, a declarat, luni, ca Liviu Dragnea va fi audiat la Comisia SRI, potrivit dcnews.ro „Urmeaza sa-l invitam pe Florian Coldea la Comisia SRI. Domnul Dragnea va veni apoi”, a spus Claudiu Manda. De asemenea, amintim ca Popescu-Tariceanu…

- "Sigur va fi invitat", a raspuns Claudiu Manda la intrebarea jurnalistilor legata de posibila audiere a liderului PSD Liviu Dragnea in Comisia de Control a SRI. Manda a confirmat ca data va fi stabilita cel mai probabil in sedinta care are loc saptamana viitoare, potrivit Mediafax. La…

- Președintele Comisiei de control al SRI Claudiu Manda a declarat ca sigur il va chema la audieri pe liderul PSD, Liviu Dragnea, ca urmare a sesizari in spațiul public a acestuia de a veni la comisie. Totodata, Manda a anunțat ca la comisie a venit o scrisoare din partea doamnei Pippidi, pe care o va…

- Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat la comisia de control a SRI. Manda a precizat ca numele șefului Camerei Deputaților a aparut in cadrul discuțiilor din comisie iar poate ca și Liviu Dragnea are ceva de comunicat membrilor comisiei.. Claudiu Manda a spus ca Liviu Dragnea va fi invitat…

- Șeful Comisiei SRI, Claudiu Manda, a anunțat miercuri ca liderul PSD, Liviu Dragnea, va fi chemat in fața Comisiei de control al SRI pentru audiere.„Am vazut solicitarea dlui Dragnea de a veni la Comisia de control. Sigur va fi invitat la Comisia de control a activitații SRI. Sunt patru persoane…