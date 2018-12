Stiri pe aceeasi tema

- „Cold War”, scris si regizat de Pawel Pawlikowski, produs de Ewa Puszczynska si Tanya Seghatchian, a fost desemnat "cel mai bun film european" la cea de-a 31-a gala de decernare a premiilor Academiei de Film Europene (EFA), care a avut loc, sambata seara, la Teatro de la Maestranza din Sevilia. Lungmetrajul…

- Pelicula "Nu ma atinge-ma/ Touch Me Not", regizata de Adina Pintilie, a fost nominalizata, alaturi de alte cinci debuturi in lungmetraj, la European Discovery 2018 - Prix FIPRESCI decernat de Academia de Film Europeana, potrivit unui comunicat...