- Premiera de gala din SUA a noului film in care joaca Liam Neeson, "Cold Pursuit", a fost anulata dupa ce actorul a spus intr-un interviu recent ca a incercat sa ucida un "nenorocit de negru", ca razbunare pentru ca o persoana apropiata lui a fost victima unui viol, potrivit Reuters.

