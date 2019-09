Colapsul Thomas Cook: 50.000 de turisti blocati in insulele din Grecia si alti 21.000 in Turcia Aproximativ 50.000 de turisti au ramas blocati in Grecia, in principal pe insule, ca urmare a falimentului touroperatorului britanic Thomas Cook, a declarat luni pentru Reuters un oficial din Ministerul Turismului din Grecia.



Turistii blocati in Grecia, in principal turisti britanici, sunt in vacanta in insulele Zakynthos, Kos, Corfu, Skiathos si Creta, a declarat oficialul. "Principala noastra prioritate este sa ii ajutam sa ajunga acasa", a mai spus oficialul care a dorit sa isi pastreze anonimatul.



In paralel, Ministerele de Finante si de Turism din Turcia au anuntat ca…

Sursa articol si foto: business24.ro

