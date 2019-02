Stiri pe aceeasi tema

- "Ca o noutate pentru acest an, vom avea chiar la bugetul de pensii un excedent bugetar. Va fi practic un an istoric cand nu va mai trebui sa completam pentru sistemul de pensii plata prin bugetul de stat. In anul 2018 deficitul a fost foarte mic, s-a micsorat, iar in acest an vom avea chiar excedent.…

- In sistemul public de pensii, pensionarii pot cumula pensia cu venituri de orice natura prevazute de Codul Fiscal, indiferent de nivelul acestora, cu exceptia „ pensionarului, beneficiar al unei pensii anticipate, care realizeaza venituri lunare aflandu-se in una dintre situatiile prevazute la art.…

- Datele oficiale arata ca, in tot anul 2018, trenurile din Romania au avut intarzieri de 6 ani! Cifrele apar intr-un raspuns al Ministerului Transporturilor transmis deputatului sucevean Catalin Nechifor (Pro Romania, ex -PSD).

- Ministerul Muncii a realizat un proiect de lege prin care vrea completarea arhitecturii sistemului de pensii din Romania, prin acest cadru legislativ fiind permisa obtinerea unei pensii ocupationale suplimentare, a anuntat ministrul Marius Budai.

- Legea privind evitarea dublei impuneri intre Romania si Spania a fost publicata in Monitorul Oficial, dar momentan nu se aplica. Este nevoie de anumite interventii din partea Spaniei pentru a intra in vigoare. In concluzie, romanii din Spania vor plati impozit pentru veniturile obtinute doar intr-un…

- Romanii cu pensii private obligatorii vor putea opta, pe baza de cerere individuala, dar nu mai devreme de 5 ani de participare la un fond de pensii, sa se transfere la sistemul public de pensii. Atenție! Aceștia nu vor putea ...

- Mii de romani primesc o veste proasta! Anul 2019 ii va face sa scoata mai mulți bani din buzunar. De la 1 ianuarie, cei fara venituri, vor plati mai mult pentru a se asigura in sistemul de sanatate. Odata cu cresterea salariului minim de la 1 ianuarie, persoanele care nu sunt asigurate in sistemul de…