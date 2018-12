Colaj. Centenarul Marii Uniri și Ziua Națională în Pantelimon și Jilava Ziua Naționala și Centenarul Marii Uniri au fost sarbatorite și in orașul Pantelimon și in comuna Jilava. Iata cele mai importante evenimente dedicate eroilor neamului, in aceste localitați! Articole publicate in Jurnalul de Ilfov Nr. 431, ediția print Pantelimon Eroii nu au fost uitati De Ziua Naționala a Romaniei și cu ocazia implinirii a 100 de ani de la Marea Unire, comunitatea din orasul Pantelimon a adus, si ea, un pios omagiu de recunoștința celor de ieri care au facut posibila aceasta zi, dar au adus si un gand adresat celor de maine, si anume: “Nu uitați!” Incepand cu ora 10.30, in… Citeste articolul mai departe pe jurnaluldeilfov.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldeilfov.ro

