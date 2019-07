Stiri pe aceeasi tema

- Un copil in varsta de 2 ani a cazut de la etajul 9 al unui bloc din cartierul Alexandru cel Bun, din Iași. O clipa de neatenție din partea tatalui sau, a dus la o tragedie. Mai multe echipaje de ambulanța au sosit la fața locului și au preluat copilul in stop cardio-respirator, care a fost internat…

- Angela Merkel a incalcat protocolul in timpul ceremoniei de primire a prim-ministrului danez Mette Frederiksen și a cerut sa stea jos, la doar o zi dupa ce a fost surprinsa tremurand incontrolabil pentru a treia oara. Cancelarul german ar fi trebuit sa stea in picioare in timpul paradei militare organizate…

- Vamile urmeaza a fi trecute de la ANAF direct in subordinea Ministerului Finanțelor, se arata intr-un proiect de ordonanța de urgența supus dezbaterii publice. Masura a fost anunțata in urma cu cateva luni de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, și urmeaza a se concretiza in perioada imediat urmatoare.…

- PSD este in doliu. Filiala Olt a Partidului Social Democrat este in doliu. Vasile Calini, consilier local din Slatina, a incetat din viața noaptea trecuta, in propria locuința, a anunțat gazetanoua.ro. Barbatul, care pe 8 iulie implinise 55 de ani, a suferit, se pare, un infarct. „O tragedie! In urma…

- Viorica Dancila nu exclude o eventuala candidatura la alegerile prezidențiale. Premierul Romaniei se gandește la scaunul de la cotrocei, „daca partidul i-o va cere”. „Nu am luat inca in calcul acest lucru. Am considerat ca voi merge cu un candidat, iar eu ca prim-ministru, președinte al Partidului Social…

- Adelina Pestrițu mai are puțin pana la nunta cu Virgil Șteblea. Vedeta a spus ce tradiție nu se va respecta la cel mai important eveniment din viața ei. Adelina Pestrițu mai are puțin pana la nunta cu Virgil Șteblea. Vedeta a spus ce tradiție nu se va respecta la cel mai important eveniment din viața…

- • Jurnalistii Libertatea au verificat adresele a 22 de deputati si senatori care au birouri parlamentare in Bucuresti, pentru a vedea cat de usor un cetatean poate lua legatura cu aleșii.• Parlamentarii au publicat adrese gresite, au indicat sedii abandonate, apartamente si vile la ușile carora nu raspunde…