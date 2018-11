Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile parlamentare din Afganistan au tot fost amanate din 15 octombrie 2016 pana in prezent, iar situatia politica este foarte tensionata. Miercuri, un candidat la alegeri, Abdul Jabar Qahraman, a fost victima unui asasinat, numarul victimelor din randul candidatilor ajungand la 10 in ultimele…

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a anuntat vineri, intr-o conferinta de presa, ca partidul pregateste "surprize spectaculoase" pentru alegerile europarlamentare, in urma carora spera ca formatiunea politica sa aiba trei europarlamentari, conform Agerpres. "Eu va asigur ca lista PMP, cel putin…

- Coaliția pentru Familie a strans cele trei milioane de semnaturi ce au dus la organizarea referendumului pentru familie. Scopul era ca familia sa fie definita in Constituție ca formata in baza casatoriei intre barbat și femeie, nu intre soți, așa cum e acum notat in Constituție. In urma cu…

- Mihaela Dragan, actrita romanca de etnie roma, a vorbit pentru podcastul Scena.ro, despre ce inseamna teatrul dedicat minoritatii rome in Romania si despre posibilitatile ca teatrul sa schimbe mentalitatile in acest sens.

- "Nu stiu daca este bine sa vorbim de un scandal. Cred ca e prea mult, poate niste framantari. Dar cred ca orice partid democratic are si momente in care poate anumite framantari sunt mai vizibile si lucrul acesta nu cred ca poate sa ne deranjeze in niciun fel, poate doar sa ne bucure ca vedem ca…

- Social-democrata aflata in fruntea Ministerului de Interne a tinut sa sublinieze ca, atata vreme cat va avea aceasta functie in Guvern, nu va face comentarii politice pe treptele MAI. “O ancheta parlamentara se poate derula in paralel cu ancheta judiciara”, considera Carmen Dan, referitor la incidentele…

- Ioan Huntai, lider in UNPR Covasna, a declarat, pentru DCNews, ca aceasta decizie a instanței vine sa inarmeze UNPR. ”Este o decizie corecta și dreapta. Tragem un semnal partidelor adversare UNPR-ului: UNPR reconstruiește și recapata o noua forța insași prin aceasta decizie, prin care s-a…

- Disputa cu Gabriela Firea a atins cote alarmante, Carmen Dan a primit susținerea PSD prin vot la solicitarea de demitere din funcția de ministru de Interne, Liviu Dragnea a spus ca nu candideaza și ca PSD - ALDE va avea candidat unic in persoana lui Calin Popescu Tariceanu. Analistul politic…