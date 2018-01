Coinflux se pregateste sa isi lanseze propriul portofel digital si sa adauge noi criptomonede pe platforma

Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea se pregateste sa devina mama! Ar fi deja insarcinata in patru luni si ar urma sa aduca pe lume primul ei copil in aceasta vara. De un an si jumatate, Elena Udrea traieste o poveste de dragoste cu un fost model. Cei doi s-ar fi logodit anul trecut.

- ”Tigroaicele” au o saptamana de foc: doua meciuri in ”Liga Florilor”, programate vineri si duminica in Sala Polivalenta, apoi duelul stelar cu Gyor, din Liga Campionilor, din 26 ianuarie.

- Consultarile presedintelui Klaus Iohannis cu delegatia Partidului National Liberal în vederea desemnarii candidatului pentru functia de premier au început, miercuri, la Palatul Cotroceni. PNL este reprezentat de presedintele partidului, Ludovic Orban, si de Raluca Turcan, Iulian Dumitrescu,…

- O noua platforma a aparut in media on-line „Rupem tacerea:mamele au voce". Pagina iși propune sa discute despre violența obstetrica și despre practicile și experiențele ce nu trebuie sa existe.

- Ford este una dintre cele mai importante prezente din cadrul Salonului Auto Nord-American, care are loc in aceste zile peste ocean. Printre alte noutati, producatorul american a anuntat si primul SUV electric al companiei, care are ca termen de lansare mijlocul anului 2020.

- Gigi Becali vede cu ochi buni revenirea lui Ianis Hagi la Viitorul și spune ca tanarul mijlocaș de 19 ani poate prinde un transfer uriaș. Patronul de la FCSB il felicita pe Hagi senior pentru ca și-a luat fiul inapoi și ii prevede acestuia un transfer la Barcelona. "Ianis sta un an jumatate la Viitorul…

- In Coreea de Nord se fac pregatiri pentru un nou test nuclear, arata informatii obtinute din imaginile prin satelit, potrivit site-ului de internet 38 North, citat de Yonhap.Imagini recente din satelit arata ca la poligonul nuclear nord-coreene Punngye-ri s-au efectuat pe tot parcursul lui…

- Dupa succesul international al hitului „The Violin Song”, care a fost difuzat in zeci de tari, printre care Polonia, Grecia, Rusia, Turcia, Cipru si Albania, Monoir se pregateste sa lanseze un super featuring cu un artist surpriza. „Datorita faptului ca am lansat «The Violin Song», piesa ce a generat…

- Simona Halep, amenințata de Serena Williams: ”Eu nu joc tenis ca sa fiu a doua sau a treia!”. Aflata pe primul loc in ierarhia tenisului mondial femini, Simona Halep simte in ceafa rasuflarea fierbite a fostului numar 1 WTA, Serena Williams. Sportiva din Statele Unite nu va participa la Australian Open,…

- Barbatul si-ar fi pierdut cumpatul dupa ce sora i-a reprosat ca bea prea mult. Si a aruncat spre ea cu ce i-a cazut in mana. Insarcinata in 35 de saptamani si cu probleme psihice, femeia a ajuns de urgenta la spital.

- Autospeciala de intervenție și salvare de la inalțimi model M42L este destinata intervenției și salvarii de la inalțime pe timpul stingerii incendiilor și in cazul producerii unor accidente tehnologice, dezastre sau calamitați natural, precum și in cazul altor operațiuni ce presupun lucrul la inalțime.…

- Clientii Bank of Cyprus vor putea opta in curand pentru un card de credit contactless cu autentificare biometrica prin intermediul amprentei, datorita unui parteneriat incheiat intre banca si compania de securitate digitala Gemalto. Gemalto a fost aleasa de catre Bank of Cyprus pentru a implementa…

- Presedintele chinez Xi Jinping a cerut, joi, armatei tarii sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte in demersul de aparare a poporului, pe fondul intensificarii tensiunilor din Peninsula Coreeana, relateaza site-ul televiziunii France24.

- Protestatarii si politicienii din Romania - "tara care s-a luptat mult timp cu coruptia" - se pregatesc pentru o perioada tensionata in luna ianuarie, la aproape un an dupa ce sute de mii de oameni au iesit in strada pentru a se opune masurilor guvernamentale de relaxare a luptei impotriva coruptie,…

- Dupa plecarile lui Costache și Anton, Dinamo ar putea ramane și fara un al treilea jucator important in aceasta iarna. Este vorba de Steliano Filip, care negociaza cu echipe din Turcia, Azerbaidjan, dar și o alta formație din Serie B, anunța TV Pro X. Conform sursei citate, Negoița și-a dat acceptul…

- Un grup de parlamentari USR i-au transmis o scrisoare deschisa fostului premier Dacian Cioloș, prin care îl invita sa intre în USR ”acum, cât nu e prea târziu”, sustinând ca ”România este pusa în genunchi si nu este acum momentul de…

- Goldman Sachs, una dintre cele mai mari banci de pe Wall Street, vrea sa infiinteze o platforma de tranzactionare a monedelor virtuale precum bitcoin, au declarat persoane apropiate situatiei, scrie Bloomberg.

- Apropiații lui Vasile Miriuța susțin ca acesta se bazeaza și pe Adam Nemec. Atacantul de 32 de ani a ramas fara variante de transfer dupa ce FCSB-ul lui Becali a abandonat aceasta pista. Internaționalul slovac a dat de ințeles ca e posibil sa-și duca la bun sfarșit contractul, iar tehnicianul "cainilor"…

- Comisia Europeana isi face temele pentru a lansa Fondul Monetar European si alte instrumente care sa ajute statele din zona non-euro sa adere la spatiul monedei unice dar si pentru a implementa reforme structurale, scrie Vlad Epurescu pe blogul sau de pe adevarul.ro.

- Vești bune! Bitcoin a atins un nou nivel record - de aproape 18.000 de dolari, pe platforma de tranzactionare Bitstamp. mai exact, vineri, Bitcoin a atins un maxim de 17.900 de dolari pe platforma belgiana Bitstamp.

- Un barbat din Campina a fost gasit, astazi dimineața, spanzurat intr-o padure aproape de ieșirea din oraș. Trupul neinsuflețit a fost descoperit chiar de tatal barbatului, care incepuse sa il caute dupa ce fiul disparuse de acasa. Cei doi s-ar fi certat vineri seara, acesta fiind și motivul plecarii…

- Ministrul iranian al informatiilor, Mahmud Alawi, a avertizat marti ca gruparea terorista Statul Islamic (SI) ar putea incerca sa-si creeze un nou califat in Afganistan, Pakistan sau in alte state din Asia Centrala, informeaza agentia EFE.'Dupa infrangerile suferite in Siria si Irak si pierderea…

- Platforma industriala a rafinariei RAFO Onești, aparținand companiei omonime, care a reintrat in insolvența in toamna anului trecut și are de achitat datorii de peste 330 milioane lei, va fi scoasa la vanzare cu un preț de pornire inițial de 59,5... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Descarcarea unui fișier de 6 gigabiți in mai puțin de 2 secunde folosind sistemul 5G va deveni in curand posibila, in contextul in care China se pregatește sa comercializeze urmatoarea generație din domeniul tehnologiei comunicațiilor mobile, informeaza Xinhua, scrie agerpres.

- Firma CryptoCoin PRO lanseaza pe piata romaneasca o platforma de tranzactionare a criptomonedelor in contextul cresterilor uriase inregistrate in ultima perioada a valorilor Bitcoin si Ether. Cum functioneaza aceasta platforma si cu ce vine nou in piata.

- AOC a lansat AGON, prima serie de monitoare premium, in martie 2016. Modelul cu care brandul a debutat este AG271QX. Acest model de monitor are un display TN de 68cm cu rezolutie de 1440p pentru a asigura vizibilitatea fiecarui detaliu, un refresh rate de 144Hz, cu un timp de raspuns de 1ms și suport…

- Manifestațiile de 1 Decembrie s-ar putea transforma intr-un adevarat teatru de razboi politic. Dupa ce pe rețelele de socializare s-au anunțat mitinguri de protest impotriva Legilor justiției, cei de la PSD reacționeaza și se pare ca iși aduc simpatizanții la București, pentru cotrabalansa protestele…

- Dupa ce cladirile din Herculane au devenit ruine, PSD pregateste o noua lovitura pentru operatorii in turismul balnear. Redeventa geotermala s-ar putea scumpi si de 200 de ori, lucru care ii nemultumeste pe patronii care au investit in statiunile termale. Ministerul Economiei, Ministerul Turismului,…

- Doua taximetre au fost lovit de pe strada Memorandumului de o mașina de tractari auto. Accidentul s-a produs în zona benzi dedicate transportului în comun. ”Platforma a intrat într-un taxi oprit, taxi care a dat în alt taxi”,…

- Vlad Nistor își conduce business-ul cu monede digitale dintr-un birou luminos, aflat într-o zona nou-dezvoltata a Clujului, al doilea centru financiar al țarii. De ce aici și nu în „buricul târgului“, alaturi de celelalte instituții financiare clujene, pentru…

- Apple produce unele dintre cele mai scumpe smartphone-uri de pe piata, insa multi adepti ai sistemului de operare iOS opteaza pentru modelul de intrare in gama, iPhone SE, care, din pacate, nu primeste actualizari hardware foarte dese.

- Partenerii americani au dat semnalul, iar conducerea Serviciului Roman de Informatii e pe faras, scriu jurnalistii de la National. Potrivit informatiilor acestora, americanii nu ar fi multumiti de Eduard Hellvig si ar dori ca scaunul de director sa fie ocupat de propriul lor om. Citeste si: Dragomir…

- Aproximativ 5.000 de locuitori din Zimbabwe, un stat din sud-estul Africii aflat de 37 de ani sub conducerea dictatoriala a lui Robert Mugabe, au iesit sambata dimineata pe strazile din capitala Harare pentru a-si arata sprijinul fata de armata, care a intervenit in forta si a preluat puterea.

- Voq.ro Ioana Ignat, debutul anului in Romania, se pregateste sa lanseze single-ul “Nu ma uita” Anul 2017 a fost pana in prezent anul Ioanei Ignat. Tanara artista a inceput in forta cu single-ul de debut, “Ma dezindragostesc”, iar ulterior a cucerit topurile muzicale si publicul din Romania cu hitul…

- Facebook dezvolta o functie care-ti va face fotografia de profil sa zambeasca, ca raspuns la like-urile si comentariile prietenilor tai, scriu cei de la Playtech. Facebook are software de recunoastere faciala si de mapare a fetei cu diverse expresii. Le poti experimenta atat in Instagram Stories,…

- O femeie de 30 de ani, din municipiul Drobeta Turnu Severin, a dus un portofel in aceasta dimineața la sediul poliției din Motru, pentru a fi returnat proprietarului. Il gasise in zona pieței și conținea acte de identitate, carduri...

- Consiliul Județean Alba pregateste prioritațile de dezvoltare a județului pentru perioada 2018-2023, in domeniile utilitaților publice, drumurilor, transporturilor publice și energiei. Miercuri, la sediul institutiei, au avut loc consultari și dezbateri, la care au participat primari și reprezentanți…

- Platforma europeana de consiliere in materie de investiții (EIAH), Banca Europeana de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) și Uniunea Europeana au lansat marți, 7 noiembrie, un nou program (link is external) dedicat sprijinirii intreprinderilor mici și mijlocii (IMM) din Romania pentru ...

- Presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau american Donald Trump ar trebui "sa gaseasca posibilitatea de a avea o discutie ampla", a apreciat sambata Kremlinul, cu o saptamana inainte ca cei doi lideri sa participe la summitul Forumului de Cooperare Economica Asia-Pacific (APEC), care se va…

- Inspectorii antifrauda au identificat un circuit de tranzactionare fictiva de bunuri si servicii creat din 46 de firme, care a prejudiciat bugetul statului cu 7,1 milioane de lei, fiind sesizate organele de cercetare penala, se arata intr-un comunicat emis de Directia Generala Antifrauda Fiscala. …

- Se pare ca noua generație a coupeului sport Nissan GT-R va primi mai multe actualizari in 2018, in special modelul GT-R Nismo. Acesta din urma a fost recent observat pe Nurburgring de catre fotografii Automedia.

- Zilele trecute, Mircea Eremia a filmat un videoclip pentru single-ul “Dor de noi”, pe care urmeaza sa il lanseze saptamana asta. Artistul a fost nevoit sa stea multe ore in apa rece, la temperatura cu grade minus in termometre. Mircea a petrecut numeroase ore pe platoul de filmare, unde a trebuit sa…

- Revoltator! O femeie a fost filmata tragandu-l pe fiul ei cu lesa pe strada. In imagini, copilasul este prabusit la pamant, dar mama lui continua sa il tarasca pe asfalt. Incidentul a fost surprins de un trecator care a filmat intreaga scena.

- Pedepsirea copilului poate fi un subiect sensibil și dificil pentru parinți. Care este modalitatea adecvata de a-l pedepsi pe cel mic, fara a fi prea aspru sau prea permisiv cu el? Ideea unei mame a fost laudata cat și criticata de milioane de oameni din intreaga lume. Femeia și-a surprins copilul jucandu-se…

- Guvernul a aprobat, joi, un proiect de Lege care prevede ca romanii pot putea opta pentru eliberarea unei carti de identitate electronica, cu sau fara amprente, care va permite inclusiv autentificarea in Platforma informatica a sistemului public al asigurarilor sociale de sanatate. ”Cartea electronica…

- Desi recent a fost declarat mort de fostul sef al contraspionajului romanesc, Filip Teodorescu, unele voci spun ca Mihai Pacepa ar trai, fara nicio problema, in Statele Unite ale Americii. Ideea este sustinuta si de jurnalistii de la National, care merg mai departe si spun ca, potrivit unor surse,…

- Primaria Sibiu are intenții bune și vizați sunt copiii și parinții!!! Autoritațile și-au propus sa construiasca doua creșe noi, iar pentru aceste proiecte, administrația va aplica pentru obținerea de fonduri europene nerambursabile pe Axa 4 a Programului Operațional Regional destinata sprijinirii dezvoltarii…