- Cazul criminalului din Caracal a revoltat o tara intreaga. Reactiile oamenilor nu au intarziat sa apara, zeci de mii au semnat deja o petetie prin care cer pedeapsa cu moartea pentru Gheorghe Dinca.

- Apar informații de ultima ora in cazul lui Gheorghe Dinca, mecanicul auto in varsta de 66 de ani ce este suspectat ca ar fi ucis-o pe Alexandra Maceșeanu. Soția acestuia se pare ca ar fi venit in Romania impreuna cu cei 4 copii ai cuplului și acum participa și ea la percheziții.

- Cazul de la Caracal, unde doua fete care au apelat la „ia-ma, nene!” au disparut și se presupune ca ar fi victimele suspectului Gheorghe Dinca, a readus in discuție siguranța elevilor pe strazi. Și faptul ca, de multe ori, ei sunt obligați sa mearga cu mașini de ocazie cand pleaca și se intorc de la…

- Ziarul Unirea Motivul INCREDIBIL pentru care prefectul de Olt, fost PSD-ist, a cerut sa nu fie DERANJAT in cazul criminalului in serie Motivul INCREDIBIL pentru care prefectul de Olt, fost PSD-ist, a cerut sa nu fie DERANJAT in cazul criminalului in serie Prefectul județului Olt, Petre-Silviu Neacșu,…

- Ramașițele umane a doua fete disparute in ultimele trei luni in Olt au fost descoperite vineri dimineața in locuința unui mecanic auto din Caracal. Informații șocante ies la iveala din ancheta: una din fetele disparute, in varsta de 15 ani, a sunat de trei ori la 112. IGPR, prin purtatorul de cuvant,…

- UPDATE, ora 14:25 – Un barbat din Caracal, in varsta de 64 de ani, pe nume Gheorghe Dinca, este principalul suspect in cazul de disparitie a unei fete de 14 ani, acum doua zile. Cazul nu este singular. In ultimele trei luni mai multi tineri au disparut din localitatile invecinate. Ancheta este in plina…

