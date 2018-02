Stiri pe aceeasi tema

- Magistratii Inaltei Curți de Casație și Justiție l-au condamnat pe Darius Valcov, fost primar al Slatinei si fost ministru de Finante, actual consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Viorica Dancila, la 8 ani de inchisoare cu executare. Decizia nu este definitiva, relateaza Digi24 . Este vorba…

- Darius Valcov, consilier in aparatul de lucru al prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila, a fost condamnat astazi la 8 ani de inchisoare cu executare de Inalta Curte de Casație și Justiție. In dosar, Valcov este acuzat de trafic de influenta, spalare de bani si operatiuni financiare sau acte de comert…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie l-a condamnat pe Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, actual consilier de stat al premierului, la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Sentința a fost data de prima instanța…

- Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, a fost condamnat joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 8 ani de inchisoare in dosarul in care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Potrivit deciziei instantei, Valcov a primit 4 ani pentru…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta, joi, sentinta in dosarul lui Darius Valcov, consilier de stat al premierului, fost primar al orașului Slatina si ministru al Finantelor, care este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. La ultimul termen al procesului, Direcția Anticorupție…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a amanat, marti, pentru 8 februarie pronuntarea sentintei in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata de DNA…

- Astazi, la Inalta Curte de Casație și Justiție are loc un nou termen in procesul "Mita pentru judecatoare". Inculpati au fost Cristi Borcea, Ioan si Victor Becali, pentru dare de mita, precum si fosta judecatoare Geanina Terceanu, pentru luare de mita. Cristi Borcea este prezent in sala de judecata,…

- Darius Valcov, omul asumat ca ar fi in spatele programului de guvernare al PSD, dar si al deciziilor luate de Liviu Dragnea in privinta justitiei si economiei romanesti ar putea fi condamnat astazi de Inalta Curte de Casatie si Justitie. Fostul primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, Darius…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie ar putea pronunta marti sentinta in dosarul in care Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, este acuzat de trafic de influenta si spalare de bani. La ultimul termen al procesului din 9 ianuarie, un procuror DNA a…

- Se apropie momentul adevarului pentru fostul ministru al Finantelor, social democratul Darius Valcov. Procesul de coruptie al fostului demnitar ajunge la final, iar Inalta Curte de Casatie si Justitie trebuie sa dea verdictul: vinovat sau nu.CTP spulbera Poliția Romana, in urma scandalului…

- Procurorul DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani, in care este acuzat ca a primit in total suma…

- Un procuror de la DNA a cerut marti judecatorilor de la Inalta Curte de Casatie si Justitie condamnarea lui Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, la o pedeapsa maxima intr-un dosar de trafic de influenta si spalare de bani. Valcov a fost trimis in judecata, in…

- Fostul ministru al Internelor Gabriel Berca a fost condamnat definitiv joi de Inalta Curte de Casatie si Justitie la doi ani de inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta. Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei ani de inchisoare,…

- Fostul ministru al Internelor, Gabriel Berca, a fost condamnat, definitiv, joi, de Inalta Curte de Casatie si Justitie, la doi ani inchisoare cu executare pentru savarsirea infractiunii de trafic de influenta.Initial, Gabriel Berca a fost condamnat in mai 2016 de Curtea de Apel Bacau la trei…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a decis reprimirea judecatoarei Camelia Bogdan in magistratura intr-o decizie definitiva pronuntata azi, informeaza HotNews.ro. Camelia Bogdan va fi mutata disciplinar de la Curtea de Apel Bucuresti la Curtea de Apel Targu Mures. Inalta ...

- Senatorul PNL, Marius Nicoara, a fost condamnat de Înalta Curte de Casatie si Justitie la un an de închisoare cu suspendare dupa ce a condus beat si a facut accident. Nicoara va trebui sa presteze munca în folosul comunitatii pe o perioada de…

- Senatorul PNL Marius Petre Nicoara a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la un an de inchisoare cu suspendare dupa ce a condus beat si a facut accident. Magistratii l-au obligat pe senatorsa presteze munca in folosul comunitatii pe o perioada de 60 de zile la Asociatia Filantropica…

- Omul de afaceri Ilie Carabulea, condamnat in iunie la cinci ani de inchisoare in dosarul ASF-Carpatica, ramane in Penitenciarul Aiud. Carabulea și-a retras luni, la Tribunalul Alba, contestația formulata impotriva deciziei Judecatoriei Aiud care, luna trecuta, i-a respins ca „inadmisibila” cererea de…

- Vasile Balint zis "Sile Camataru" a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casație și Justiție la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare, intr-un dosar de infracțiuni de violența - șantaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Inițial,…

- Vasile Balint zis Sile Camataru a fost condamnat definitiv luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani si 6 luni inchisoare cu executare, intr un dosar de infractiuni de violenta santaj, camatarie, omor, nerespectarea regimului armelor si munitiilor, informeaza Agerpres.ro. In acelasi dosar,…

- Fostul deputat Cristian Rizea a fost condamnat, joi, de Inalta Curte de Casație și Justiție la 4 ani și 8 luni inchisoare cu executare pentru savarșirea infracțiunilor de trafic de influența, spalare de bani și influențarea...

- Magistratii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie l-au condamnat pe fostul deputat PSD Cristian Rizea la 4 ani si 8 luni. Fostul parlamentar a fost gasit vinovat de trafic de influenta, spalare de bani si influentarea declaratiilor. Lucian Coltea, cetatean american, acuzat de savarsirea infractiunilor…

- Cristian David, fost ministru de Interne, a fost condamnat, marti, de magistratii Curtii Supreme, la cinci ani de inchisoare pentru fapte de coruptie. El a fost gasit, astfel, vinovat ca a primit 500.000 de euro pentru a interveni la prefectul judetului Buzau, Cristinel Bigiu. Decizia de marti nu este…

- Magistrații de la Înalta Curte de Casație și Justiție l-au condamnat pe fostul ministru de Interne Crisitan David la cinci ani de închisoare cu executare, în dosarul în care a fost acuzat de DNA ca ar fi primit o mita de 500.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie va decide pe 11 decembrie daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanta suprema a dezbatut luni recursul declarat de Camelia Bogdan impotriva deciziei Consiliului Superior al Magistraturii din…

- Inalta Curte de Casație și Justiție va decide pe 11 decembrie daca fosta judecatoare Camelia Bogdan va fi reprimita in magistratura. Un complet de cinci judecatori de la instanța suprema a dezbatut luni recursul declarat de Camelia Bogdan împotriva deciziei Consiliului Superior…

- Procesul lui Uioreanu, condamnat pentru luare de mita, amanat Curtea de Apel Cluj a decis, vineri, amanarea procesului in care fostul presedinte al Consiliului Judetean (CJ) Cluj Horea Uioreanu a fost condamnat de Tribunalul Cluj la inchisoare pentru luare de mita. "Procesul s-a amânat pe…

- Tatal fostului ministru de finanțe, Darius Valcov, a declarat, marți, la Inalta Curte de Casație și Justiție, ca in anul 2011 a cumparat trei lingouri de aur pentru a le face cadou nepoților, in timp ce Lavinia Șandru a vorbit ...

- Fosta judecatoare Geanina Terceanu a declarat marți la Inalta Curte de Casație și Justiție ca fostul finanțator al clubului Dinamo Cristian Borcea i-a lasat in geanta 10.000 de euro, in cadrul unei intalniri pe care a avut-o la locuința acestuia. Geanina Terceanu a raspuns în sala…

- Fostul primar al Ploieștiului Iulian Badescu a fost condamnat definitiv, marți, de Inalta Curte de Casație și Justiție la trei ani de inchisoare cu suspendare, intr-un dosar in care este acuzat de savarșirea unor fapte de corupție, legate printre altele și de modul in care a fost finanțata echipa…

- Avocatul ieșean Victor Axine, care a accidentat mortal doua persoane, dupa ce a urcat beat la volan si a circulat cu masina cu o viteza de 150 de kilometri la ora, a fost condamnat de Inalta Curte de Casatie si Justitie la 5 ani si 8 luni de inchisoare, decizia fiind definitiva.

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins vineri seara ca neintemeiata contestatia depusa de milionarul Puiu Popoviciu la decizia de condamnare la sapte ani de inchisoare. Omul de afaceri este in prezent la Londra, iar statul roman a solicitat extradarea lui Puiu Popoviciu.

- In ziua in care Completul de 5 judecatori ii dadea o lovitura procu­rorului „Portocala”, Inalta Curte de Casație și Justiție a decis sa-i dea o „gura de oxigen” fostei judecatoare Camelia Bogdan, exclusa de CSM din magis­tratura, scrie Jurnalul Național. Recursul acesteia impotriva deciziei Consiliului…

- Procurorul, Mircea Negulescu, a primit o lovitura grea din partea Inaltei Curti de Casatie si Justitie, scrie Jurnalul National. Judecatorii au decis sa respinga recursul procurorului de la DNA Ploiesti impotriva unei decizii a CSM si urmeaza sa fie cercetat discipliar in trei dosare inaintate de…

- Fostul vicepremier Gabriel Oprea s-a prezentat, marti, la Inalta Curte de Casatie si Justitie, in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosite de Oprea. Procesul, in care Gabriel Oprea este judecat pentru…

- Fostul senator Christian Gigi Chiru, de la ALDE, a fost condamnat definitiv luni de judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie la 6 luni inchisoare cu suspendare, el fiind acuzat ca a dat mita electorala in timpul campaniei pentru alegerile locale din 2012.ICCJ a respins ca nefondat…