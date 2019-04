Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile devastatoare de la Paris au facut rapid inconjurul lumii. Simbolul crestinismului francez in flacari a transmis o unda de soc in toate cancelariile. Liderii lumii au reactionat imediat prin mesaje de sustinere.

- Președintele Camerei Deputaților Liviu Dragnea a afirmat, pe Twitter, ca gandurile sale se indreapta catre prietenii din Franța și catre toata comunitatea catolica, referindu-se la incendiul de la Catedrala Notre-Dame.„Gandurile mele se indreapta catre prietenii noștri din Franța și catre…

- De cateva zile se afla in unul dintre cel mai frumoase locuri din lume, Paris. Celebrul cuplu a vizitat in primele zile ale șederii lor in Paris, Moulin Rouge, iar ieri chiar cu cateva minute inainte sa fie cuprinsa de flacari cei doi au fost la Catedrala Notre-Dame. Olguța Berbec și soțul ei Remus…

- Episcopul Husilor, Ignatie, a declarat luni, pentru AGERPRES, ca este solidar cu poporul francez, care trece printr-un moment foarte greu, suferind o mare pierdere in urma incendiului izbucnit la Catedrala Notre-Dame din Paris."Orice natiune are un simbol. Cand arde simbolul, totul se ruineaza.…

- Val Valcu spune ca dezastrul de la Notre-Dame are și o dimensiune simbolica importanta, amintind ca Macron și-a anulat discursul din aceasta seara in cadrul caruia președintele Franței trebuia sa se adreseze poporului, intr-o perioada in care Franța a fost lovita de numeroase crize și scandaluri…

- Un incendiu violent a izbucnit la catedrala Notre Dame din Paris, pe partea superioara, in zona celor doua clopotnite. Catedrala construita in perioada 1163-1345 arde ca o torța, iar flacarile se extind. Turla și acoperișul s-au prabușit in urma flacarilor mistuitoare.

- Nu este clara cauza incendiului, insa oficialii sustin ca ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare. Imaginile de pe retelele sociale arata cum iese fum deasupra cladirii vechi de 850 de ani. Anul trecut Biserica Catolica din Franta a facut apel pentru a obtine fonduri pentru a salva catedrala,…

- Catedrala Notre-Dame de Paris este cuprinsa de flacari.Cauza incendiului este inca necunoscuta. Autoritațile spun ca incendiul ar putea avea legatura cu lucrarile de renovare a edificiului vechi.Publika.md informeaza ca varsta Catedralei Notre-Dame este de 850 de ani.