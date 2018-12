Cohen, avocat al lui Trump, condamnat la închisoare Cohen, in varsta de 52 de ani, care i-a fost timp de 10 ani avocat loial actualului sef al statului, a fost condamnat la inchisoare pentru rolul sau in efectuarea unor plati ilegale catre doua femei in schimbul tacerii acestora in legatura cu presupuse relatii cu Trump, inainte de alegerile din 2016, si pentru declaratii false in Congresul american privind planurile de construire a unui hotel Trump la Moscova. Judecatorul William Pauley l-a condamnat pe Cohen la 36 de luni de inchisoare pentru platile ilegale, care au incalcat legea privind finantarea campaniilor electorale, si la doua luni… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

