- Donald Trump "este un rasist, un escroc, un trișor", a declarat miercuri fostul avocat personal al președintelui Statelor Unite, Michael Cohen, în cadrul unei audieri în fața Congresului american, scrie AFP."Sunt aici pentru a spune poporului american ce știu despre…

- Michael Cohen, fostul avocat al presedintelui SUA Donald Trump, a decis amanarea participarii la audierile din Congres din cauza unor "amenintari" pe care i le atribuie liderului de la Casa Alba, potrivit mediafax.Citește și: Jens Stoltenberg, AVERTISMENT pentru Romania, la intalnirea cu Viorica…

- Opozitia democrata a declarat vineri ca este gata sa deschida o ancheta privind acuzatiile grave impotriva lui Donald Trump care, potrivit site-ului de stiri BuzzFeed, i-ar fi cerut in mod expres fostului sau avocat Michael Cohen sa minta in Congres, un nou episod din dosarul privind amestecul Rusiei…

- Blocajul partial al administratiei americane, din cauza disputei intre Congres si presedintele Donald Trump, a intrat sambata in a 22-a zi si totodata in istorie: este cel mai lung "shutdown" din istoria Statelor Unite, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Partidul Democrat, care detine majoritatea…

- Fundatia presedintelui american Donald Trump a acceptat marti sa se dizolve, in urma unui acord cu procurorul general al statului New York, care a sustinut ca actualul lider de la Casa Alba a folosit necorespunzator fundatia sa in campania prezidentiala din 2016, informeaza Reuters si AFP, potrivit…

- Michael Cohen, urmarit pentru ilegalitati in marja acestei anchete, "ii cere judecatorului sa-l scape de inchisoare. Aceasta inseamna ca el ar fi putut face toate aceste lucruri TERIBILE, fara legatura cu Trump, fraude, mari imprumuturi, taxiuri, etc. si sa nu primeasca o lunga pedeapsa cu inchisoarea…

- Presedintele american Donald Trump a explicat luni, pe contul sau de Twitter, de ce doreste pedeapsa cu inchisoarea pentru fostul sau avocat Michael Cohen, care colaboreaza cu justitia in delicata ancheta privind amestecul Rusiei in alegeri si care a recunoscut saptamana trecuta o minciuna care-l pune…