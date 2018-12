Stiri pe aceeasi tema

- Colin Kroll (34 de ani), cofondatorul platformei video Vine și al HQ Trivia, o aplicație de jocuri, a fost gasit mort, duminica dimineața, la New York, in locuința sa, scriu BBC News și Billboard, conform Mediafax.Kroll era și CEO-ul HQ Trivia, incepand din septembrie, iar poliția din New…

- Tragedie in lumea filmului! Omul cu origini romanesti, care a schimbat Hollywood-ul, a murit Stan Lee a fost dus de urgenta cu ambulanta la un spital din Los Angeles, luni, unde medicii, din pacate, nu l-au mai putut salva. Barbatul a avut mai multe probleme de sanatate in ultimul an, precum si afectiuni…

- O tragedie a avut loc vineri seara la un concert la Balul Bobocilor, cand o dansatoare a lesinat si 24 de ore mai tarziu a murit intr-un spital din Sebis. Cantareata de pe scena era chiar Letitia Roman, o tanara care a devenit cunoscuta dupa ce a participat la „Vocea Romaniei”. Jivan Diana, femeia de…

- Se pare ca Facebook a gasit modalitatea perfecta pentru a-și face utilizatorii sa nu renunțe la aplicație o data cu introducerea reclamelor. Un vicepreședinte WhatsApp a confirmat ca se vor introduce reclame in WhatsApp Status, o funcție nu foarte folosita in prezent. „Va reprezenta un mod principal…

- Gilberto Benetton a murit la varsta de 77 de ani, in locuința sa din Treviso, Italia. El era cofondator al celebrului brand de moda care ii poarta numele, alaturi de frații sai, Carlo, Luciano și Giuliana. Vestea ca Gilberto Benetton a murit a fost facuta publica luni seara (22 octombrie), de compania…

- Sora interpretei de muzica populara Lili Ciortan a murit dupa ce a cazut de la etajul patru al blocului in care locuieste, aflat in localitatea vasluiana Negresti. Elena Ciortan, in varsta de 70 de ani, a fost gasita de echipajele SMURD in stare critica. Cadrele medicale SMURD, acolo unde lucreaza si…

- Paul Allen, prietenul din copilarie al lui Bill Gates, alaturi de care a fondat compania Microsoft, a murit la varsta de 65 de ani. Allen anuntase recent ca s-a imbolnavit, din nou, de cancer, dupa ce fusese tratat pentru aceeasi maladie in 1983 si 2009.

- Limuzina cobora cu viteza un deal cand s-a izbit de un alt vehicul si a ricosat intr-un grup de pietoni, in fata unui centru comercial. Cel putin 20 de persoane au murit in accident, iar altele au fost ranite, a anuntat Politia intr-un comunicat oficial remis la ora locala 11.30 (ora 18.30, ora Romaniei).…