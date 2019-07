Cofondatorul şi directorul general al Norwegian Air, Bjorn Kjos, demisionează Kjos a ajutat la transformarea micutei companii aeriene cu sediul intr-o baraca de prefabricate de la marginea aeroportului Oslo in al treilea operator low-cost din Europa dupa numarul de pasageri. Norwegian Air si-a marit numarul de zboruri transatlantice, iar vara trecuta s-a confruntat cu dificultati in privinta numarului de piloti disponibili si a trebuit sa ia in leasing mai multe avioane. Extinderea a dus la datorii ridicate si pierderi, astfel incat compania a trebuit sa obtina de la actionari trei miliarde de coroane norvegiene (350 milioane de dolari) anul acesta. "Sunt… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- British Airways ar putea fi amendata cu aproape 230 de milioane de dolari dupa ce datele personale ale clienților ar fi fost furate de pe serverele companiei. Oficiul de reglementare in domeniul datelor din Marea Britanie (ICO) intenționeaza sa aplice aceasta amenda dupa incidentul de anul trecut, dar…

- IAG, proprietarul operatorilor aerieni British Airways, Iberia si Aer Lingus, a anuntat vineri ca nu este interesat de preluarea Norwegian Air, dupa ce presa din Spania a anuntat ca acesta va face o oferta pentru compania norvegiana low-cost, transmit BBC si Reuters, potrivit agerpres.ro."Am…

- "Am declarat de cateva ori in ultimele luni ca nu mai suntem interesati de Norwegian Air. Nimic nu s-a schimbat", a precizat un purtator de cuvant al IAG. In ianuarie, IAG anuntase ca nu va face o oferta pentru Norwegian si intentioneaza sa-si vanda participatia de 3,93% detinuta la operatorul…

- "Negocieri tari. Fara precedent. Macron si Sanchez, adica Franta si Spania blocheaza in acest moment toate negocierile. Cel mai mare grup din Parlamentul European, PPE, 181 de eurodeputati sunt in spatele lui Manfred Weber, prietenul Romaniei si prietenul meu. 183 de deputati votati de 40 de milioane…

- Muzeul Luvru din Paris (foto: www.architecturaldigest.com) O asociatie de profil care monitorizeaza intrarile de turisti si incasarile financiare ale muzeelor din intreaga lume, International Theme Parks Associations, a dat publicitatii clasamentul pe anul 2018 pentru Europa. Cateva state din Europa…

- Dacia a obținut rezultate excelente in Europa in cursul anului 2018, pe fondul creșterii puternice a vanzarilor, in ciuda faptului ca piața auto europeana s-a confruntat cu o perioada plina de incertitudini dupa introducerea noilor teste de emisii WLTP. Acest lucru a permis constructorului de la Mioveni…

- Sute de europeni au fost arestați, anchetați sau amenințați cu inchisoarea in ultimii cinci ani, in temeiul legilor care „criminalizau solidaritatea” – cazuri devenite foarte frecvente in ultimele 18 luni. Un nou studiu, elaborat de OpenDemocracy, dezvaluie modul in care cetațeni din intreaga Europa…

- Luna aceasta, compania Boeing nu a primit deloc comenzi, deși singurul model care a avut probleme de siguranța a fost Max 737, care este reținut la sol din martie, potrivit CNN.Raportul companiei a aratat ca au mai existat cereri pentru alte modele de aeronava la sfârșitul lunii martie,…