Cofondatorul Microsoft Paul Allen a decedat la vrsta de 65 de ani

Stiri pe aceeasi tema

- Paul Allen a murit in urma unor complicatii cauzate de limfomul non-Hodgkin’s, a anuntat familia acestuia, intr-o declaratie. Post-ul Paul Allen, cofondatorul companiei Microsoft, a murit la 65 de ani apare prima data in Libertatea.ro .

- Am primit cu profunda intristare vestea ca inca un camarad s-a alaturat, atat de devreme, Pompierilor din Cer. Orice am putea spune in aceste momente, nu putem alina durerea celor carora , plutonierul adjutant Arsene Petre , le-a fost ruda, prieten sau camarad.Toti cei care l-au cunoscut si l-au apreciat…

- Reputatul jurnalist italian Enzo Bettiza a realizat mai multe interviuri cu Nicolae Ceausescu. Decedat in 2017, la varsta de 90 de ani, Bettiza a scris in urma cu cativa ani, in publicatia „La Stampa”, o cronica a intalnirilor sale cu dictatorul roman pe care l-a numit „Vampirul de pe planeta rosie”.

- O adevarata minune s-a produs in cazul unui tanar gorjean care a fost declarat decedat de autoritatile din Italia, in urma groaznicului accident din orasul italian Genova. Marian Rosca, in varsta de 36 ani, din localitatea Curtisoara, este sofer de TIR in Franta si facea curse si in Italia. Gorjeanul…

- Cel putin noua persoane, inclusiv mai multi copii, au decedat joi in urma scufundarii unei ambarcatiuni cu imigranti in Marea Egee, in largul coastelor de vest ale Turciei, au anuntat autoritatile, informeaza site-ul Euronews.

- Miercuri seara, un barbat a carei identitate nu a fost stabilita a cazut de la înaltime si, din pacate, nu a mai putut fi salvat. Politistii nu stiu înca daca a fost vorba de o crima, un accident sau o sinucidere si continua cercetarile. „Persoana cazuta în 1 august…

- Veste cumplita primita joi dimineata de rudele batranului de 65 de ani din Aninoasa, snopit in bataie cu cateva zile inainte, de Sfantul Ilie. Bietul om a murit la Craiova dupa ce zile in sir a agonizat pe patul de...

- Cel putin doua persoane au murit vineri posibil din cauza insolatiei, pe fondul valului de caldura care s-a abatut asupra Japoniei, cu temperaturi de peste 35 de grade Celsius in termometre, a informat presa...