Cofondatorul Facebook vrea dezmembrarea reţelei de socializare “Mark este o persoana buna. Dar sunt furios ca aceasta concentrare a lui pe crestere l-a facut sa sacrifice securitatea pentru clicuri. Sunt ingrijorat ca Mark s-a inconjurat de o echipa care ii consolideaza parerile si nu i le contesta”, a scris Hughes, care a fondat Facebook in urma cu 15 ani impreuna cu Mark Zuckerberg si alti investitori. Apel la Guvern Apel la Guvern „Mark Zuckerberg nu poate repara Facebook, dar guvernul nostru poate. Aspectul cel mai problematic al puterii Facebook este controlul unilateral al lui Mark asupra discursului. Nu exista precedent privind abilitatea lui de a monitoriza,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Facebook capata o infatisare noua, dezvaluita de creatorul sau, Mark Zuckerberg. Schimbarea nu va fi doar de aspect, ci va incerca sa raspunda si criticilor adresate in ultimii ani...

- Oamenii au postat pe retelele de socializare imagini cu grindina cazuta in Prahova. Furtuna a durat putin, dar a avut o intensitate mare. Vantul a batut cu putere, a plouat torential si a cazut grindina de mari dimensiuni. „Grindina face ravagii la Urlati", a scris un barbat pe reteaua de socializare.…

- Facebook a salvat 1,5 milioane de adrese de e-mail fara ca utilizatorii sa stie, anuntul fiind facut chiar de Facebook, care adauga ca nu a fost intentionat. Dupa aproape o saptamana fara vreun scandal nou in care sa fie implicata compania condusa de Mark Zuckerberg, un purtator de cuvant…

- Jojo a acceptat provocarea și a postat pe contul de socializare o imagine realizata in urma cu 25 de ani. Alaturi de colajul de fotografii, vedeta a scris un mesaj, in care le explica fanilor cum s-a schimbat viața ei pana acum. „M-am gandit sa va spun in cateva randuri cum s-a schimbat viața mea in…

- Mark Zuckerberg a anunțat ca Facebook lucreaza la crearea unui tab de știri care are rolul de a susține financiar jurnalismul "de inalta calitate și incredere". Fondatorul rețelei de socializare spune ca este important ca rețeaua de socializare sa aiba un flux personalizat in care utilizatorii sa gaseasca…

- Facebook și Instagram a picat in mai multe țari, inclusiv in Romania, miercuri, dupa orele 18.00. Pana acum, utilizatorii din mai multe state din Europa și alte continente au semnalat probleme. Rețeaua de socializare a publicat un scurt mesaj in care confirma problemele, dar nu a oferit mai multe detalii.…

- Probleme pentru reteaua de socializare Facebook in aceasta seara. Conform Antena3.ro, utilizatorii retelei de socializare din intreaga lume se plang ca nu se mai pot loga, nu mai pot posta si nici distribui nimic.In plus, sunt probleme si la incarcarea de fotografii. In Romania, reteaua a intampinat…

- Mark Zuckerberg, cofondatorul si presedintele Facebook, a promis miercuri ca va transforma aceasta retea de socializare intr-o platforma mai atenta fata de viata privata a utilizatorilor sai si centrata pe confidentialitate, avand astfel in vedere o modificare a strategiei, informeaza AFP preluat…