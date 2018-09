Cofondatorii Instagram au demisionat Kevin Systrom si Mike Krieger, si-au anuntat luni demisiile din functiile de director executiv si respectiv director tehnic din cadrul aplicatiei de photo-sharing detinute de Facebook Inc, oferind putine explicatii despre motivele care au stat la baza acestei decizii. Demisia acestora de la conducerea aplicatiei cu cea mai rapida crestere de venituri in cadrul Facebook survine la doar cateva luni dupa plecarea lui Jan Koum, cofondatorul serviciului de mesagerie detinut de Facebook, WhatsApp, si lasa fara dezvoltatori doua dintre cele mai importante servicii ale retelei de socializare. Decizia… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cofondatorii Instagram, Kevin Systrom si Mike Krieger, si-au anuntat luni demisiile din functiile de director executiv si respectiv director tehnic din cadrul aplicatiei de photo-sharing detinute de Facebook Inc, oferind putine explicatii despre motivele care au stat la baza acestei decizii, potrivit…

- Reteaua Facebook este tot mai putin atragatoare pentru utilizatorii tineri din SUA. Ca urmare a scandalelor in care a fost implicata in ultimul timp cunoscuta platforma sociala, 44% dintre cei cu varste cuprinse intre 18 si 29 de ani si-au sters anul trecut aplicatia de pe telefon, conform unui sondaj…

- "Apreciez gestul profesorului Nicolae Burnete ca fiind un act de demnitate in conditiile subfinantarii si dezinteresului fata de cercetarea stiintifica din Romania. Subfinantarea s-a acutizat recent, prin proiectul unei rectificari bugetare negative in domeniul cercetarii", scrie Cimpeanu vineri,…

- Datele a 4 milioane de oameni au fost folosite ilegal de catre aplicația myPersonality, a anunțat Facebook. Anunțul gigantului american vine in contextul in care Facebook se afla in mijlocul unui scandal mondial legat de colectarea ilegala a datelor a 87 de milioane de oameni de catre Cambridge Analytica…

- Dear Car Chat e o combinație intre Waze și WhatsApp, o aplicație romaneasca prin care poți vorbi cu ceilalți participanți la trafic fara sa le știi numarul de telefon, numele sau orice alte date de contact. E de ajuns sa-i vezi numarul de inmatriculare și sa aiba, la randul lui, aplicația instalata…

- Seful securitatii de la Facebook, Alex Stamos, a declarat ca va parasi compania la sfarsitul lunii. Anuntul a fost facut dupa ce Facebook a descoperit persoane ce continua sa foloseasca platforma de socializare pentru a manipula discutiile politice si pentru a influenta rezultatele alegerilor parlamentare…

- Evenimentul TechVillage va aduna 50 de investitori cu un potential investitional de 100 de mil.dolari si 50 de fondatori de afaceri inovationale din tarile Europei de Est (Moldova, Romania, Ucraina) cu potential economic de peste 50 milioane de dolari, in Orheiul Vechi din Republica Moldova, in…

- Schimbarea MAJORA anunțata de WhatsApp care va AFECTA milioane de utilizatori.Vezi de ce… Rețelele de socializare au demarat un amplu razboi impotriva știrilor false. Dupa Facebook, și WhatsApp, aplicația de mesagerie care se afla tot sub patronajul lui Mark Zuckerberg promite sa se ocupe mai mult de…