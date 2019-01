Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 26 ianuarie, de la ora 20.00, pe scena clubului Capcana va urca trupa tribut ZZ Copy pentru un concert de zile mari. Timișorenii vor avea ocazia sa savureze piesele consacrate ale celebrei trupe ZZ Top, precum „Gimme All Your Lovin’” sau „Viva Las Vegas”! Trupa tribut ZZ Copy este…

- Primarul Nicolae Robu a promis in campania electorala din 2012 ca va reduce prețul gigacaloriei cu 25%, insa acest lucru nu s-a intamplat. Spune insa ca și-a menținut promisiunea electorala prin faptul ca nu a crescut gigacaloria, deși „ingredientele” s-au scumpit. Robu a inventat și rețeta…

- Evenimentele organizate la Timișoara cu ocazia Zilei Naționale au cuprins, ieri, și o parada a tramvaielor de epoca.Timișorenii care au infruntat frigul... The post Tramvaiele istorice au ieșit pe traseu, de 1 Decembrie, la Timișoara appeared first on Renasterea banateana .

- Eșecul licitației pentru gasirea unei firme care sa se ocupe de curațenia stradala, dar și soluția luata in extremis de a acorda acest serviciu societații Horticultura, care se ocupa de intreținerea spațiilor verzi, a fost taxata de senatorul USR de Timiș, Nicu Falcoi. „Horticultura nu se…

- Primarul Timișoarei a lansat in acest sfarșit de saptamana sondajul cu nr. 44 pe anul 2018 pe rețeaua de socializare. Pleaca de la premisa ca „Timișoara duce o lipsa cronica de locuri de parcare in zona centrala”, așa ca vrea sa desființeze abonamentele TimPark pe unele strazi din zona roșie,…

- 200 de proprietari de terenuri din Timișoara, care nu s-au sinchisit sa le curețe, au fost aspru sancționați de polițiștii locali, in acest an. Doar in ultima luna, in vizorul oamenilor legii au intrat 64 de proprietari, care s-au ales cu amenzi in valoare totala de 82.500 de lei, pe motiv ca nu au…

- Victima sigura, Braila a cedat miercuri si in fata celor de la ASU Politehnica. Timisorenii nu au gresit si au adaugat trei noi puncte in clasament. Oaspetii au fost peste braileni inca din primele minute, iar concretizarea eforturilor a venit in minutul 27, Cand Bozian a pasat pentru Plamada,…

- Timisorenii au avut privilegiul de a asista la un concert de exceptie sustinut de muzicieni romani si indieni, care au fascinat publicul cu piese muzicale mai mult sau mai putin cunoscute, iar originala interpretare a reusit sa dezvaluie o ancestrala sensibilitate comuna care uneste Orientul cu Occidentul.…