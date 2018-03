Cofetaria Octavian cea mai dulce alegere de sarbatori

Stiri pe aceeasi tema

- In ultima zi a sesiunii de simulare a examenului de Bacalaureat 2018, elevii de clasa a XII-a au dat testari la o materie aleasa in functie de profil si specializare. Ministerul Educatiei a publicat subiectele si baremele de corectare. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA 2018. Calendarul…

- Sesiunea de simulare a examenului de Bacalaureat 2018 continua joi, 22 martie, cu proba scrisa la alegere in functie de profilul si specializare – proba E) d), ce va fi sustinuta doar de elevii clasei a XII-a. Rezultatele vor fi cunoscute in 30 martie. Citește și Simulare BACALAUREAT si EVALUARE NATIONALA…

- Mierea este unul dintre cele mai controversate alimente atunci cand vine vorba de alimentația de post. Daca unii considera ca mierea poate fi consumata in perioadele de abstinența culinara, ei bine, iata ca exista și pareri care argumenteaza contrariul. Mierea este unul dintre cele mai sanatoase și…

- Pana cand vor veni, romanii trebuie sa se descurce cu ce au, ghiocei, toporasi - oricum, este si post. Cei mai gospodari compatrioti au inceput curatenia de sezon, cu speranta ca, intorcand casa cu fundul in sus, vor gasi ceva resturi de la Sarbatori. Ne aflam in plina campanie de primenire; despre…

- In pofida durerii, barbatii din estul Chinei se arunca cu curaj, cu trupurile dezgolite, in mijlocul focurilor de artificii, in cadrul unei sarbatori traditionale de Anul Nou lunar, scrie agerpres.ro.

- Termenul de depunere a candidaturilor pentru Congresul PSD expira joi, la ora 16:00. Majoritatea organizatiilor judetene ale PSD si-au desemnat candidatii pentru functiile de conducere din partid, care vor fi votati la Congresul din 10 martie. Dupa Nicolae Banicioiu, Ecaterina Andonescu este al doilea…

- Sarbatori religioase ortodoxe: Sf. Cuv. Mc. Evdochia; Sf. Cuv. Domnina Sarbatori religioase greco-catolice: Sf. cuv. m. Eudochia Sarbatori religioase romano-catolice: Sf. Albin, ep. Sfanta Cuvioasa Mucenica Evdochia, pomenita in calendarul crestin ortodox la 1 martie, s-a nascut…

- Astazi am pentru voi o reteta de chec de post cu cacao, simpla si delicioasa. Checul are o consistenta usor umeda si se pastreaza de minune, intr un recipient inchis ermetic, pentru 3 4 zile. Il fac foarte des, atat in varianta de post, cat si de dulce inlocuim laptele de soia cu lapte de vaca daca…

- Biblioteca Județeana “Alexandru si Aristia Aman” alaturi de Liceul Tehnologic “Alexandru Macedonski” Melinești organizeaza vineri, 23.02.2018, incepand cu ora 13.00, in sala “Acad. Dinu C. Giurescu” activitatea cu titlul “Tradiții și sarbatori de primavara in satele oltenești”. Scopul acțiunii consta…

- Finantatorul FCSB, Gigi Becali, a declarat, dupa greselile lui Andrei Vlad din derby-ul cu Dinamo, 2-2, ca va transfera un portar de urgenta, astazi, in ultima zi in care se poate face acest lucru. GSP.ro a aflat ca acesta este Cristi Balgradean, fost la Dinamo! Sursele Gazetei susțin ca in aceasta…

- Miercuri, de Ziua indragostiților, m-am oprit in fața vitrinei unei librarii din centru, care era plina ochi numai cu carți despre dragoste, dar din alea ușurele, de consum. Cu titluri de romanța „Inca te iubesc” „A ta pentru totdeauna”, „ Ma gandesc la tine”. Totul in roz-bonbon, dulce-dulce pana la…

- Cantarețul Calin Geambașu a decis sa faca publice noi amanunte din relația cu tatal sau, muzicianul Petre Geambașu, care s-a degredat foarte mult in ultma perioada de timp. Anul trecut, intre Calin Geambașu și tatal sau, muzicianul Petre Geambașu, s-a iscat un scandal monstru , dupa ce au aparut informații…

- SARBATOARE…Agentia pentru Protectia Mediului Vaslui sarbatoreste Ziua Mondiala a Zonelor Umede, in fiecare an, la data de 2 februarie. Aceasta data marcheaza adoptarea Conventiei asupra zonelor umede la 2 februarie 1971, in orasul Iranian Ramsar de pe tarmurile Marii Caspice. Tema Zilei Mondiale a Zonelor…

- Vicepresedintele Parlamentului European, Ioan Mircea Pascu, a declarat, dupa Comitetul Executiv National al PSD, ca procedura de alegere a noilor ministri a fost una foarte democratica, el exprimandu-si speranta ca noul guvern va face treaba buna. "O sa fie un guvern bun, in primul rand pentru…

- Coreea de Nord a anuntat marti ca a desemnat ca data aniversara a consolidarii armatei sale ziua de 8 februarie, in ajunul lansarii Jocurilor Olimpice de iarna de la PyeongChang, ceea ce ar putea pune in pericol apropierea realizata cu Coreea de Sud prin intermediul acestui eveniment sportiv, transmite…

- Varza acra sau dulce este foarte sanatoasa și se poate combina cu carne, paste, orez. Este un fel de mancare perfect pentru zilele reci de iarna. Incearca cele trei rețete cu varza propuse de noi. Cu paste | VIDEO Ingrediente: o cutie de paste, o varza alba, o ceapa mare, ulei de masline, o lingura…

- Imediat dupa Sarbatori, Ileana, Catalin si fiul lor, Sasha, au plonjat in zapezile din Alpii francezi. Timp de o saptamana, familia Badiu s-a distrat la schi, in renumita statiune Courchevel, din zona Rhone-Alpes, din Franta. „Suntem asa de ocupati in general, incat vacantele sunt singurele zile in…

- Exportul de animale vii ar putea fi inlocuit cu exportul de produse congelate. Activiștii romani au avut o intrevedere la Ministerul Agriculturii și au convenit ca ar putea lucra la o strategie pentru acest lucru. Motivul este condițiile cumplite in care animalele sunt transportate peste hotare și modul…

- Gigi Becali considera perfecta numirea lui Gica Popescu in funcția de consilier al premierului Mihai Tudose pe probleme legate de organizarea Campionatului European din 2020, unde Bucureștiul gazduiește 4 meciuri. "Gica Popescu, in primul rand, are și calitați sportive, și manageriale, e și un om echilibrat,…

- Premierul Mihai Tudose a declarat, miercuri, la Antena 3, ca “si pedeapsa cu moartea pentru anumite infractiuni e putin, pentru cine nenoroceste un copil, pentru cine ia o viata&", in contextul politistului pedofil.

- Hotii i-au spart, de sarbatori, casa lui Gheorghe Hagi. La intoarcerea din Italia, fostul fotbalist a dat primele declaratii despre nefericitul eveniment. S-a aratat bucuros ca nu isi tinea trofeele in casa din Pipera. Resemnat, cel mai mare fotbalist roman din toate timpurile a spus ca era o chestiune…

- Vila ambasadorului Pakistanului a fost jefuita, potrivit Realitatea tv.In Voluntari, pe strada Iancu Nicolae, in perioada 23.12.2017 ndash; 5.01.2018, autori necunoscuti au intrat in resedinta ambasadorului Pakistanului la Bucuresti. Spargerea a fost decoperita de secretara ambasadorului. Si casa lui…

- Mikaela Albu a petrecut Craciunul cu tatal ei, iar Revelionul cu mama. Dupa zilele petrecute cu Mikaela, Mihai Albu a declarat in presa ca fetita sufera din cauza divortului. "Copilul sufera din cauza problemelor din familie, ea sta cand la mine, cand la fosta sotie. Chiar fetita mi-a spus…

- Majoritatea acestora – 174 la numar – au fost misiuni de asistența medicala de tip SMURD. Pompierii au avut o misiune de descarcerare, trei misiuni de asistența persoane și patru alte intervenții. In perioada menționata pompierii au avut 10 intervenții pentru stingerea incendiilor. Din cele 10 incendii,…

- Stațiunile montane din județul Hunedoara au fost luate cu asalt de turiști iubitori ai sporturilor de iarna, in perioada 22 decembrie – 2 ianuarie 2018. Potrivit Inspectoratului de Jandarmi Hunedoara, peste 12.000 de turiști au trecut pragul stațiunilor Straja, Parang, Pasul Valcan, Campu lui Neag și…

- Doua incendii de proportii au distrus, aproape in intregime, doua gospodarii din comuna Urechesti, in luna decembrie a anului 2017. In ambele cazuri pompierii au stabilit ca focul a fost pus intentionat. Primul incendiu a cuprins anexele unei gospodarii si acoperisul…

- Din cele peste 2 milioane de persoane care au tranzitat frontiera romana in perioada 18 decembrie - 1 ianuarie, 1,1 milioane au intrat in țara, potrivit Poliției de Frontiera. Fața de o perioada normala, a fost inregistrata o creștere cu 15% a valorilor de trafic.

- Care sunt ingredientele ceaiului de slabit: Ceaiul de slabit eficient și sanatos poate sa conțina urmatoarele ingrediente: urzica – urzica este hranitoare și datorita conținutului sau mare de clorofila este o sursa bogata in antioxidanți, minerale și vitamine. Are și efect antioxidant…

- Incendiu intr-o parcare supraetajata din Liverpool, in 2018. Mii de autovehicule au fost distruse in urma unui incendiu ce a izbucnit in noaptea de Anul Nou intr-o parcare din Liverpool, informeaza Mediafax . Incendiul a izbucnit in parcarea Kings Dock, ce are o capacitate totala de 1.600 de locuri,…

- Din cauza profesiei, Paula Seling se confrunta cu probleme de sanatate, despre care a vorbit de curand. Iubeste sa cante si sa fie pe scena, fapt pentru care artista nu lasa sa se vada acest lucru in concertele si in spectacolele pe care le sustine. De curand, Paula Seling a vorbit despre faptul ca…

- Mesaje de Anul Nou 2018 deosebite „E cumpana dintre ani! Sa privim inapoi cu iertare, inainte cu speranta, in jos cu intelegere si in sus cu recunostinta! Un An Nou plin de bucurii si impliniri! La multi ani!” „Inchide ochii si pune-ti o dorinta. Am auzit ca de Anul Nou orice vis poate deveni…

- Un copil in varsta de trei ani si jumatate care se juca la aragaz a declansat joi incendiul de la New York, soldat cu moartea a 12 persoane, a anuntat vineri comandantul pompierilor locali, Daniel Nigro.

- Orchestra Simfonica Napocensis din Cluj Napoca a sustinut un „Concert de Sarbatori” la Palatul Cultural Blaj, joi, 28 decembrie 2017, primul mare eveniment gazduit de acest edificiu dupa reabilitare. Intr-un decor superb, o sala arhiplina a vibrat pe acordurile muzicii, cantecele si colindele de Craciun,…

- Gigantul controlat de Zoltan Teszari, RCS&RDS, face un anunț care va bucura foarte mulți clienți. In prag de sarbatori, abonații operatorului vor primi noi beneficii.Situandu-se in topul operatorilor de cablu din țara noastra și fiind unul dintre cei mai importanți jucatori de pe piața…

- Afaceristul din Gorj a avut o invoire de cinci zile de Craciun. Inca din data de 23, el a putut sa mearga acasa, sa fie alaturi de Valentina. Timpul a trecut rapid, iar astazi fostul acționar de la Dinamo s-a prezentat la Poliția Voluntari, pentru ca apoi sa ia drumul Jilavei. Aflat la inchisoare…

- Anul scolar 2017-2018 a inceput la 11 septembrie si insumeaza 167 de zile lucratoare (35 de saptamani). Structura anului scolar cuprinde semestrul I (11 septembrie 2017 - 2 februarie 2018) si semestrul al II-lea (12 februarie 2018 - 15 iunie 2018).

- In motivația sa, Szabo Odon precizeaza ca in 16 din cele 28 de țari membre ale UE, Vinerea Mare este zi nelucratoare. „Initiativa legislativa prevede stabilirea zilei de Vinerea Mare ca sarbatoare legala, nelucratoare. Vinerea Mare sau Vinerea Patimilor este ultima zi de vineri inaintea…

- Mai mulți elevi de la Colegiul Economic Mihail Kogalniceanu din Focșani au colindat și oferit daruri batranilor și copiilor nevoiași din comuna Jitia, la inițiativa profesoarei Mihaela Fiștoc. Tinerii au vizitat batranele Neacșu Sora și Bezea Tudorița, acestea primind din partea elevilor…

- Elly si Cristian sunt adeptii provocarilor si nu rateaza nicio ocazie de a face lucruri noi! De data aceasta, cei doi indragostiti au plecat la munte, de unde au pus numeroase imagini de colectie. Nu s-au dat inapoi de la nimic si au fugit pe partie cum au ajuns.

- In ajun de sarbatori a avut loc la casa de cultura Gherla spectacolul muzical intitulat „Poveste de Craciun”. In cadrul spectacolului de colinde si cantece de Craciun a evoluat formatia de muzica usoara „Sirius”, una din cele mai apreciate orchestre de acest gen din anii ’80 din zona, participanta la…

- Aproximativ 23.000 de angajați ai Ministerului Afacerilor Interne au acționat, zilnic, in perioada 23-26 decembrie a.c., pentru asigurarea unui climat de liniște publica și pentru prevenirea faptelor ilegale.In acest context, minivacanța de Craciun s-a derulat fara incidente grave, care sa…

- Oana Roman nu are sarbatori foarte fericite, mai ales ca parintii acesteia nu se afla langa ea. Nu doar ca mama sa nu are o situatie foarte buna, pentru ca trebuie sa evacueze apartamentul in care locuieste in acest moment, insa nici tatal acesteia nu a sunat-o pentru a-i ura sarbatori fericite.

- Mos Craciun inca mai este in cautarea cadourilor pentru unii copii. Magazinele din Capitala sint pline de cumparatori, iar mesterii artizanali care confectioneaza jucarii abia de reusesc sa faca fata comenzilor. Olesea Chirica a inceput sa creeze jucarii dupa ce a devenit mama. In aceasta perioada,…

- Totul s-a intamplat dupa ce a gasit accidental o fotografie cu privelistea de afara, surprinsa chiar din dormitorul ei, scrie wowbiz.ro. Imaginea se afla pe contul unei femei. Citeste si 6 lucruri surprinzatoare despre INFIDELITATE Mai mult, rusoaica i-a lasat si un comentariu amantei…

- Jorge Sampaoli, selecționerul Argentinei, a fost oprit de invitați sa nu bata un agent care-i oprise mașina pentru ca erau prea mulți pasageri: "Jigodie, iei 100 de pesos lunar și ma pui sa merg pe jos 200 de metri!" Jorge Sampaoli n-a fost liniștit nici de Sarbatori. Selecționerul Argentinei a facut…

- Telescopul spatial Hubble a capturat o imagine ce arata ca un ornament de sarbatori colorat in spatiu. Este vorba de fapt despre NGC 6326, o nebuloasa planetara cu suvoaie stralucitoare de gaze care sunt aprinse de o stea centrala care se apropie de sfarsitul vietii. Atunci cand o stea…