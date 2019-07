Coface: România avea a patra cea mai mare rezervă de gaze naturale din Europa, în 2018 Romania avea, in 2018, a patra cea mai mare rezerva de gaze naturale din Europa, cu un mix energetic preponderent axat pe gaze naturale, de peste un sfert din total, potrivit Coface. Per ansamblu, desi piata gazelor naturale este considerata ca fiind in plina expansiune si va creste pe termen mediu, numerosi factori indica un viitor mai putin promitator. In acest context, specialistii Coface sunt de parere ca viitorul productiei de gaze naturale este incert, pe termen lung. "Pana de curand, gazele naturale au fost apreciate drept "cel mai curat" combustibil fosil, iar toti indicatorii indica o… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

