- Mugur Isarescu avertizeaza in legatura cu majorarile salariale. Cresterea economica a Romaniei poate fi un motiv de mandrie, insa pana acum acest lucru a creat dezechilibre si toate masurile din acest an electoral, inclusiv cresterile salariale, trebuie foarte bine dozate, intrucat, ca si in medicina,…

- Înca de la sfârșitul anului trecut, toți investitorii și observatorii economiei globale se întreaba alarmați daca economia va intra în recesiune în anii 2019-2020. Totuși, deși exista din ce în ce mai multe semnale, care prevestesc o „apocalipsa economica”,…

- Economia mondiala a intrat intr-un "declin sincronizat" care probabil va fi dificil de redresat in 2019, conform unei evaluari elaborate de Institutul Brookings si de cotidianul Financial Times, desi unii analisti sunt optimisti in legatura cu posibilitatea revenirii la crestere anul acesta.Citește…

- Potrivit unui studiu recent realizat de firma de consultanta imobiliara CBRE Berlin si banca germana Berlin Hyp AG, pretul mediu al unei chirii in Berlin a trecut de 10 euro pe metru patrat pe luna, scriu agențiile AFP si DPA, citate de Agerpres. Problema cresterii chiriilor este cea mai acuta in…

- Succesul cantareților Drake, BTS și Ariana Grande a ajutat industria muzicala sa genereze cele mai mari venituri in ultimii 10 ani. Piața muzicala globala valoreaza acum 19 miliarde de dolari, aproape de nivelul din 2006, spune organizația globala Federatia Internationala a Industriei Phonografice (IFPI).…

- Numarul tot mai mare de ani cu temperaturi foarte ridicate, cresterea zonelor semi-aride: incalzirea globala afecteaza aproape 70% din populatia Spaniei, sau 32 de milioane de locuitori, potrivit unui studiu al Agentiei Meteorologice spaniole (AEMET), publicat marti, relateaza AFP, potrivit agerpres.ro.'Treizeci…

- Cel mai mare succes al Romaniei in timpul presedintiei UE a fost compromisul obtinut de diplomatia noastra pentru modificarea Directivei Gazului. Noul cadru de reglementare european a complicat planurile rusilor de a acapara, cu Nord Stream 2, piata europeana in termeni proprii. Acest efort este zadarnicit,…