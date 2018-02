Coface: Inflatia ar putea urca la 5% in prima jumatate a acestui an. BNR va duce dobanda de politica monetara pana la 3%

Stiri pe aceeasi tema

- Banca centrala ar putea continua ciclul monetar post criza, inclusiv printr-o noua majorare a ratei de dobanda de referinta, pe fondul nivelului ridicat al inflatiei si nivelului redus al costurilor reale de finantare, arata o analiza realizata de Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- BNR va modifica probabil miercuri dobanda de politica monetara la 2,25%, ultima miscare de acest tip avand loc pe 8 ianuarie, cand institutia a majorat dobanda de la 1,75% la 2%, apreciaza analistii UniCredit. Tot in ianuarie, Banca Centrala a majorat rata dobanzii pentru facilitatea de…

- Preturile productiei industriale au crescut cu 0,2% in decembrie comparativ cu luna precedenta, iar rata anuala a scazut la 3,7%, arata datele publicate vineri de Institutul National de Statistica (INS).In noiembrie, preturile productiei industriale au crescut cu 0,5% comparativ cu luna precedenta,…

- Rezerva Federala a SUA (Fed) a mentinut miercuri dobanda de politica monetara la un interval cuprins intre 1,25% si 1,50% si a previzionat o majorare graduala a costului creditului in acest an, transmite Bloomberg, preluat de Agerpres. În schimb, inflaţia ar urma să crească în…

- "Banca Nationala a Romaniei nu poate preveni o continuare a cresterii dobanzilor pe termen scurt, din cauza accelerarii rapide a inflatiei. Inflatia totala va parasi intervalul tintit de 1,5-3,5% in T1 2018 si ar putea creste pana in preajma nivelului de 5% pe parcursul verii, in timp ce inflatia…

- Managerii estimeaza o stabilitate a activitatii in industrie si servicii, o crestere moderata a numarului de salariati in servicii precum si un avans al preturilor in constructii si in comertul cu amanuntul, pana in martie, potrivit Tendintelor in evolutia activitatii economice in perioada ianuarie…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a anuntat, vineri, ca in anul 2017 au fost retrase din circulatie un numar de 694.000 de bancnote euro contrafacute, in crestere cu 1,5% comparativ cu 2016, transmite AFP, preluata de Agerpres. Valoarea bancnotelor euro contrafăcute retrase din circulaţie în…

- Inflatia anuala s-a incadrat anul trecut in coridorul-tinta al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) pentru prima data din 2013. Pentru acest an, banca centrala reitereaza ca principalele riscuri in privinta tintei de inflatie vin din directia cererii interne si nu exclude noi cresteri de dobanda, scrie…

- Cursul BNR de marti: Euro 4.6599 +0.0343 +0.74 % Dolar american 3.8182 +0.0496 +1.32 % Francul elvetian 3,9533 Nota ZF: Cursul afisat este calculat si anuntat de Banca Nationala…

- Garanti Bank, una dintre cele mai dinamice banci de pe piața locala, anticipeaza ca rata de creștere a produsului intern brut (PIB) va incetini in 2018, la 4%, de la 6,5% in 2017, in principal datorita ritmului de creștere mai lent al industriei și al comerțului, corelat cu o posibila incetinire a economiilor…

- Garanti Bank anticipeaza ca rata de crestere a produsului intern brut (PIB) va incetini anul acesta la 4%, de la 6,5% in 2017, pe fondul ritmului de crestere mai lent al industriei si comertului, corelat cu o posibila incetinire a economiilor Germaniei si Italiei, doua dintre primele trei destinatii…

- Rata anuala a inflatiei a urcat la 3,3%, de la 3,23% in noiembrie, pe fondul scumpirii marfurilor alimentare cu 0,44% si a celor nealimentare cu 0,28%, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate vineri. Fata de luna decembrie 2016, pretul serviciilor a crescut cu 0,22%. "Rata…

- Intrebat de jurnalisti cum va evolua euro in acest an, guvernatorul BNR Mugur Isarescu le-a recomandat sa trateze aceasta tema „cu mai putina afectiune” si sa nu mai puna „atat de mult suflet”, dupa care a spus ca moneda europeana va fluctua „cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”, potrivit…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a decis majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, se arata intr-un comunicat de presa al institutiei remis, luni, AGERPRES. De asemenea, a mai decis majorarea…

- Vicepresedintele PNL, Florin Citu, iese la atac dupa ce Banca Nationala a decis sa creasca dobanda de politica monetara. Liberalul sustine ca masura nu este altceva decat consecinta "dezmatului fiscal al PSD". Mai mult, el prevede o crestere continua a dobanzii de politica monetara, pana la 4%, dar…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a declarat ca moneda europeana va fluctua ”cu 5%-6%”, dar „nu v-am dat un punct de reper”. ”În ultimii 4-5 ani, euro s-a plimbat undeva între 4,40 si 4,65 lei, deci a avut o fluctuatie de 5,5%…

- UPDATE Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) a hotarat majorarea ratei dobanzii de politica monetara la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, incepand cu data de 9 ianuarie 2018, a anunțat, luni, banca centrala. De asemenea, a mai decis majorarea ratei dobânzii pentru…

- BNR a majorat luni, in prima sedinta a Comitetului de politica monetara din acest an, rata dobanzii cheie, la 2%, in linie cu asteptarile majoritatii economistilor. Dupa aproape 1000 de zile (977 zile, mai exact) in care BNR a stat cu dobanda de politica monetara la 1,75%, membrii Consiliului de Administratie…

- Consiliul de administratie pe probleme de politica monetara al Bancii Nationale a Romaniei (BNR) se reuneste luni intr-o sedinta pentru a lua o decizie de politica monetara. Astfel, Romania se apropie de prima sa majorare a ratei dobanzii in aproape un deceniu, pe masura ce inflatia se inrautateste…

- Banca centrala ar putea majora rata de dobanda de referinta la 2%, pe fondul intensificarii presiunilor inflationiste, a evolutiei economiei la un ritm peste potential si a acumularii de riscuri la adresa stabilitatii financiare, estimeaza Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania.…

- Prima saptamana din 2018 a fost una pozitiva pentru leu, care a reusit sa recupereze din terenul pierdut la sfarsitul anului trecut comparativ cu cele mai importante valute. In data de 2 ianuarie euro a atins pe pietele internationale un varf de 4,683 lei, nivel care nu a mai fost vreodata. In schimb,…

- Comitetul executiv al Bancii Naționale a Moldovei, în cadrul ședinței din 27 decembrie 2017, a adoptat prin vot unanim urmatoarea hotarâre: 1. Se menține rata de baza aplicata la principalele operațiuni de politica monetara pe termen scurt la nivelul actual de 6.5% anual.…

- Dobanzile la depozitele in lei pe 12 luni pentru persoanele fizice au ajuns la sfarsitul anului 2017 la 0,5%-1,25%, la jumatate fata de inceputul anului 2017, cu toate ca in aceeasi perioada dobanzile interbancare au evoluat in sens invers, adica au crescut de la circa 0,8% -0,9% la peste 2%.…

- Ritmul galopant al inflatiei din ultimele luni ar putea determina Banca Nationala a Romaniei sa majoreze dobanda de politica monetara la 2% chiar la sedinta din 8 ianuarie. Din fericire, masura de majorare a dobanzii nu va fi dublata de un deficit de lichiditate, fapt care va ajuta inidcele ROBOR la…

- Romania este singura tara din lume unde banca centrala cere o anumita politica fiscala, iar premierul indica public cat ar trebui sa fie rata dobanzilor, a declarat, luni, Andreea Paul, presedintele Asociatiei pentru Competitivitate (INACO), in cadrul unei dezbateri pe tema bugetului Romaniei pentru…

- Banca Centrala Europeana (BCE) a decis, joi, sa mentina politica monetara ultra-relaxata, promitand ca va pastra sprijinul acordat economiei atat timp cat va fi necesar, informeaza Reuters. Într-un comunicat de presă al BCE, instituţia precizează că, la şedinţa care…

- Astfel, ouale s-a scumpit in noiembrie, comparativ cu luna precedenta, cu 29,21%, untul cu 6,92 si fructele proaspete 2,22%, iar pretul laptelui de vaca a crescut cu 1,51%. Pe segmentul marfurilor nealimentare, pretul combustibililor a urcat cu 2,78%, iar cel al tutunului si tigarilor cu…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, domnul Alin Tișe, a inițiat, in vederea adoptarii in cadrul ședinței ordinare a deliberativului clujean din cadrul lunii decembrie a.c., un proiect de hotarare care vizeaza stabilirea preturilor medii la principalele produse agricole pe baza carora vor fi determinate…

- Producatorul de lactate marca De la Ferma si Pachet de Acasa, Unilact Transilvania din comuna Unirea, judetul Alba, mizeaza anul acesta pe vanzari de peste 3,8 mil. euro, in crestere cu cel putin 8% fata de anul precedent. „Obiectivul nostru pentru acest an a fost sa avem o crestere de 7-8% a cifrei…

- Soldul creditului neguvernamental acordat de banci a crescut in luna octombrie cu 0,3% (-0,9% in termeni reali) fata de luna septembrie, pana la nivelul de 233,4 miliarde lei, in conditiile in care creditarea in lei s-a majorat cu 0,6% (-0,6%in termeni reali), in timp ce creditul in valuta…

- Conform celui mai recent raport de date statistice publicat de ANCOM privind piata de comunicatii electronice din Romania, in prima jumatate a acestui an, traficul de internet realizat prin intermediul retelelor mobile s-a dublat fata de prima jumatate a anului 2016.Astfel, traficul…

- Banca Naționala a Romaniei ar putea lua decizia de a majora dobanda cheie in ședința din ianuarie, iar pe parcursul anului viitor sa o majoreze de 8 ori cu cate 0,25 puncte procentuale, susține Andrei Radulescu, senior economist la Banca Transilvania. "Ma aștept ca Banca Centrala…

- Directorul general al eMAG, cel mai mare retailer online din România, Iulian Stanciu, a anunțat, în cadrul unei conferințe de presa, ca prețurile produselor comerciate de ei va crește în perioada urmaroare.Conform acestuia, majorarea prețurilor vine în contextul…

- Preturile vor creste in perioada urmatoare, in contextul in care multe produse sunt importate si cumparate in euro sau dolari, monede care inregistreaza o tendita de crestere in ultimele zile, a declarat Stanciu. „Avem multe produse din import. Produsele din import sunt cumparate ori in dolari,…

- Preturile produselor vandute de eMAG vor creste in perioada urmatoare, in contextul deprecierii leului in raport cu euro si dolar, a legislatiei privind protectia mediului din China si a cresterii salariilor, a declarat Iulian Stanciu, directorul general al eMAG, in cadrul unei conferinte de presa.…

- Experții Fondului Monetar Internațional (FMI) prevad o reducere rapida a ritmului de creștere a inflației pe parcursul anului 2018 și recomanda Bancii Naționale sa revizuiasca politica monetara. Acest lucru este menționat in materialele Fondului facute publice in urma activitații in țara a misiunii…

- In sedinta din octombrie, Banca Nationala a Romaniei (BNR) a revizuit in crestere cu 0,8 puncte procentuale, prognoza ratei anuale a inflatie pentru finalul acestui an, la 2,7%, in decembrie 2017. In august, BNR revizuia prognoza de inflatie pentru finalul acestui an la 1,9%, in crestere cu 0,3 puncte…

- Romanii sunt printre cei mai selectivi consumatori in ceea ce priveste alimentatia, in conditiile in care peste 55% dintre acestia sunt atenti atunci cand citesc etichetele despre continutul produselor pe care le consuma si iau in calcul sa nu contina organisme modificate genetic sau grasimi, releva…

- Va fi o avalanșa de scumpiri. “Prețurile vor crește mai repede decat anticipasem”, a susținut guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Inflatia urca, la finalul anului, la 2,7%. Si nu se va opri din ascensiune nici la începtul anului viitor. Atunci se va apropia galopant de…

- Banca Naționala a României (BNR) a revizuit în creștere la 2,7% prognoza de inflație pentru finalul acestui an, fața de prognoza anterioara de 1,9%, a declarat astazi guvernatorul BNR, Mugur Isarescu. Pentru finalul anului 2018, BNR estimeaza o rata a inflației de 3,2%, similar…

- Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, a prezentat Raportul trimestrial asupra inflației și a explicat ca se remarca o creștere a prețurilor la alimente pe ultimele trei trimestre. De asemenea, el a precizat ca leul are o tendința indelungata de depreciere fața de euro.”Am avut in aceasta perioada…