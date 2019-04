Proiectele legislative vizand modificarea Codului penal, respectiv a celui de procedura penala au trecut, miercuri, de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional. Au fost 180 de voturi “pentru” si 81 “impotriva” in cazul proiectului vizand modificarea Codului penal, in timp ce actul normativ pentru modificarea Codului de procedura penala a primit 181 de voturi […] Codurile Penale au trecut de Parlament. Dragnea: Nu s-a adus nici macar o virgula deasupra deciziilor CCR is a post from: Ziarul National