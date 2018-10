Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti, o atentionare cod galben de vant si ninsoare pentru zonele montane ale tarii. Miercuri, va fi cod portocaliu de vant in judete din sud.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, in aceasta dimineața, o avertizare de tip cod galben de vreme severa imediata. In urmatoarele ore semnala intensificari al vantului ce pot lua aspect de vijelii.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis o atentionare de Cod galben pentru perioada urmatoare, valabil si pentru judetul Maramures. Atentionarea intra in vigoare in 24 septembrie, ora 2.00, si va fi valabila pana la ora 10.00. Zone afectate vor fi Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania,…

- Toata partea de vest a tarii se afla sub cod galben, din aceasta dupa-amiaza. Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea, fiind asteptate averse cu caracter torential. Codul galben intra in vigoare astazi, la ora 15:00 si este valabil pana maine seara, la ora 23:00. Sunt preconizate…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare cod portocaliu de ploi si vijelii pentru judetele Timis si Arad. In alte sapte judete este cod galben de ploi in urmatoarea ora.

- Atentionari Cod portocaliu si Cod galben de inundatii au fost emise, joi, de Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA), acestea vizand bazine hidrografice din judetul Satu Mare, pe durata urmatoarelor ore.

- Meteorologii anunta ca saptamana incepe cu ploi in nordul tarii, nelipsite in aceasta vara, care ulterior se extind si in restul tarii, transmite Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administrația Naționala de Meteorologie a prelungit codul galben de vreme rea. In intervalul 26 iulie, ora 23 – 28 iulie, ora 21, in Moldova, sudul și estul Transilvaniei, local in Dobrogea și Muntenia, precum și in zonele de munte, vor fi intervale de timp cu instabilitate atmosferica accentuata, care…