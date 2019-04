Coduri penale. Dragnea: Nici măcar o virgulă deasupra deciziilor CCR! „Nu a fost facuta nicio modificare. Haideti sa fim rigurosi, o sa vina altii sa vorbeasca - niste mincinosi, la Codurile penale s-a declansat procedura de modificare acum multe, multe luni de zile, cu dezbateri si spectacol. Au fost contestate la CCR aceste legi, CCR a spus ca o serie de articole nu sunt constitutionale si nu pot fi acceptate si o serie de articole trebuie sa fie modificate pentru a deveni constitutionale si o serie de articole sunt constitutionale fara sa fie modificate. Decizia luata de noi de anul trecut a fost ca doar articolele declarate constitutionale si cele… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD Liviu Dragnea a spus miercuri, la Parlament, a spus ca nu a mai fost facuta nicio modificare la Codurile penale.„S-a declanșat procedura de modificare acum multe, multe luni de zile, cu dezbateri și spectacol. Au fost contestate la CCR aceste legi, CCR a spus ca o serie de…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, ca for decizional, proiectele pentru modificarea Codului penal si celui de procedura penala. Procedura parlamentara a fost reluata dupa ce lui Tudorel Toader i s-a reprosat ca nu initiaza OUG pentru aceste modificari, scrie Mediafax. ...

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de modificare a Codului penal in forma aprobata de Senat, informeaza Agerpres.roReprezentantii PNL si USR au anuntat ca il vor ataca din nou la Curtea Constitutionala.S au inregistrat 180 de voturi pentru, 81 impotriva si doua abtineri.S a decis eliminarea…

- Camera Deputaților va vota miercuri, in calitate de for decizional, modificarea codurilor penale, dupa ce proiectul a fost dezbatut in comisia condusa de Florin Iordache. Procedura parlamentara a fost reluata dupa ce lui Tudorel Toader i s-a reproșat ca nu inițiaza OUG pentru aceste...

- Camera Deputaților va vota miercuri, in calitate de for decizional, modificarea codurilor penale, dupa ce proiectul a fost dezbatut in comisia condusa de Florin Iordache. Procedura parlamentara a fost reluata dupa ce lui Tudorel Toader i s-a reproșat ca nu inițiaza OUG pentru aceste modificari.Citește…

- Parlamentarii Pro Romania nu vor participa la votul din Camera Deputatilor asupra proiectelor de modificare a Codurilor penale si nici la votul unei eventuale restructurari a Guvernului, a anuntat, duminica, vicepresedintele partidului Mihai Tudose. "Sa si le treaca, sa si le asume (modificarile…

- Codurile penale vor fi modificate de urgenta in Parlament. Marti are loc prima sedinta a Comisiei speciale conduse de Florin Iordache, iar miercuri urmeaza sa aiba loc si un vot, in plenul Senatului. In urma deciziei PSD, astazi vor fi supuse la vot articolele declarate constituționale de catre CCR,…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, a declarat, joi, ca ministrul Justitiei este "factorul cheie" in procedura de punere in acord a articolelor din Codul penal si Codul de procedura penala cu deciziile Curtii Constitutionale si, probabil, acesta are in vedere elaborarea unei ordonante…