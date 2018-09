Stiri pe aceeasi tema

- Inselaciunile comise la cumparaturile online castiga tot mai mult teren. Pentru a nu cadea in plasa escrocilor, politistii va sfatuiesc sa tineti cont de cateva recomandari, atunci cand alegeti sa comandati bunuri pe internet.

- Mai mult de o treime dintre contribuabilii care au completat declarația unica au depus formularul online, o creștere importanta fața de alți ani, mai ales in condițiile in care, incepand de anul viitor, aceasta se va depune exclusiv online, a declarat premierul Viorica Dancila. “Până…

- "31 iulie a fost ultima zi de depunere a declaratiei unice. Contribuabilii persoane fizice au avut posibilitatea sa depuna declaratia unica fie online, fie in format hartie, direct la registratura administratiilor fiscale ale ANAF sau prin posta, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire.…

- Romanii sunt, alaturi de belgieni si francezi, printre europenii care aleg cel mai rar sa cumpere online, in timp ce locuitorii din Regatul Unit si SUA sunt cei mai prolifici cumparatori, potrivit unui studiu international realizat de ING. "Numarul posesorilor de telefoane inteligente si accesul…

- Pana la 1 septembrie cei care au depus Declaratia unica pe hartie vor putea intra cu parola de acasa in spatiul virtual sa isi confirme datele introduse de ANAF, iar dupa aceasta data „toate vor fi online si se comunica numai online intre noi si contribuabili”. „O sa dam probabil un timp de…

- Cumparaturile online devin din ce in ce mai populare in randul romanilor de la an la an, insa platile online nu reusesc sa depaseasca rambursul, care se pastreaza in topul optiunilor de plata, conform unui studiu al ING Bank.

Nu mai trebuie sa veniți de dimineața la sediul Finanțelor, pentru a depune declarația unica. Puteți face acest lucru confortabil, din fotoliu, in fața calculatorului.