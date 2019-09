Codul Rutier, modificat. Poliția Română: O nouă surpriză! Primești amendă și rămâi fără permis "In ultimele zile v-am informat despre noile reglementari privind interzicerea telefonului mobil la volan... Se adauga o noua „surpriza", iar aceasta consta in: Ținerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu funcția de inregistrare ori redare text, foto sau video, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul aflat in mișcare, CONCOMITENT cu incalcarea unei reguli pentru circulația vehiculelor constituie contravenție și se sancționeaza cu amenda, de la 4 la 5 puncte-amenda(in prezent de la 580 la 725 de lei),… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

