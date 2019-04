Stiri pe aceeasi tema

- Asociația Gameslot a depus ieri, la Primaria Municipiului București, o cerere prin care se solicita autorizarea unui miting de protest impotriva caselor de pariuri. Acțiunea va avea loc pe 24 mai și sunt așteptate sa participe circa 500 de persoane. ONG-ul respectiv reclama faptul ca, in ultimii ani,…

- Presedintele USR, Dan Barna, a calificat drept "cea mai dura reactie din ultimii doi ani" avertismentele transmise miercuri de Comisia Europeana privind situatia statului de drept din România."Este cea mai dura reactie a Comisiei Europene din ultimii doi ani, as putea sa spun,…

- Cristian Busoi, europarlamentar si presedinte al PNL Bucuresti, a afirmat, vineri, la Adevarul Live, faptul ca formatiunea liberala ar trebui sa ia in considerare ca pentru alegerile din 2020 sa aiba un candidat comun al PNL, USR si PLUS pentru Primaria Capitalei. Pe de alta parte, in cazul in care…

- Federația Romana de Dans Sportiv (FRDS), Federația Mondiala de Dans Sportiv (WDSF), in parteneriat cu Ministerul Tineretului si Sportului și Primaria Capitalei organizeaza la Sala Polivalenta din Capitala, in premiera pentru Romania, o etapa de Grand Slam (Mare Slam) la dans sportiv, potrivit mediafaxIn…

- Guvernul Romaniei va continua sa ajute Republica Moldova, iar reprezentantii Executivului de la Bucuresti vor pleda in plenul institutiilor europene pentru aceasta tara, a declarat premierul Viorica Dancila, luni, la cea de-a XXII-a sesiune ordinara a Adunarii generale a Asociatiei Comunelor din Romania.…

- Primarul Municipiului București (PMB), Gabriela Firea, l-a invitat pe presedintele Partidului Social Democrat (PSD), Liviu Dragnea, la o dezbatere pe tema bugetului. Edilul susține ca s-au taiat 180 de milioane de euro din fondurile Capitalei, in timp ce liderul PSD afirma, ieri, ca "bugetul Bucurestiului…

- Gabriela Firea sustine ca bugetul a fost construit așa, din dorinta de razbunare a lui Liviu Dragnea și ii avertizeaza pe funcționarii și demnitarii PSD ca ar putea raspunde penal daca vor pune in practica comenzile liderului PSD. „Il invit pe Dl Dragnea la o dezbatere publica, cu cifrele și dovezile…

- Presedintele Consiliului Judetean Vrancea, Marian Oprisan, a afirmat cu privire la alocarile din proiectul de buget pentru autoritatile locale ca întotdeauna este loc si de mai bine, transmite Agerpres."Întotdeauna este loc si de mai bine, dar sa nu uitam un singur lucru, ca bugetul…