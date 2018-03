Stiri pe aceeasi tema

- Constantin Budescu are o clauza de trei milioane de euro, incomparabil mai mica decat a tinerilor Man, Coman sau Budescu, iar Gigi Becali sustine ca e gata sa se desparta de cel mai bun jucator al sau, daca Florin Lovin, impresarul lui "Budi", gaseste o echipa care sa puna pe masa suma ceruta.…

- Cum subiectul unei posibile reveniri in Liga 1 apare din ce in ce mai des in discursul lui Marius Sumudica (47 de ani), Gigi Becali a tinut sa-l linisteasca pe Nicolae Dica (37 de ani). Intrebat despre posibilitatea unei colaborari cu tehnicianul de la Kayserispor, finantatorul FCSB i-a dat un vot…

- Capitala si alte 14 judete intra sub Cod portocaliu de ninsori abundente joi noaptea, in timp ce 16 judete se vor afla sub Cod galben de ninsori insemnate de joi dupa-amiaza, potrivit avertizarilor emise miercuri de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Codul portocaliu care vizeaza ninsoare…

- Manifestarile dedicate „Zilei Politiei Romane 2018, organizate de Inspectoratul de Polite Judetean Alba, au continuat. Azi 20 martie, a avut loc campionatul de fotbal interinstituțional, la care au participat 8 echipe. In cadrul manifestarilor organizate de Inspectoratul de Politie Judetean Alba pentru…

- Meterorologii au emis, luni dimineata, avertizari cod galben de polei pentru Bucuresti si sapte judete din sudul tarii, transmite News.ro . UPDATE 11:16 Codul galben de polei a fost ridicat pentru București Meterorologii au ridicat codul galben de polei pentru Bucuresti si pentru judetele Ilfov si Dambovita,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, luni, avertizari cod galben de polei de scurta durata pentru Capitala si alte sase judete. In Bucuresti, codul de polei este valabil pana la ora 11.00. Se va semnala polei, mai ales pe conductori, arbori si obiecte din apropierea solului,…

- Meteorologii anunta ca incepand de duminica dimineata pana la ora 23.00 vor fi precipitatii pe arii extinse in jumatatea de sud-est a teritoriului. In Moldova, precum si in zona Carpatilor Orientali vor predomina ninsorile si se va depune strat consistent de zapada. In Muntenia si in cea mai mare…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat ca vremea in tara, precum si in Capitala, va fi calda sambata, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare.

- CSM Bucuresti a anuntat, joi, ca suedeza Isabelle Gullden, coordonatoarea de joc a echipei, a refuzat prelungirea contractului si va parasi clubul din Capitala la finalul acestui sezon. Dupa trei ani petrecuti la CSM, Gullden a optat pentru un transfer la echipa din prima liga franceza, Brest Bretagne.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, 14 martie, ca vremea in tara, precum si in București, va fi calda in urmatoarele zile, cu temperaturi intre 18 si 20 de grade Celsius, insa, de duminica se preconizeaza o racire cu precipitatii sub forma de ninsoare. “Se preconizeaza…

- Primarul de Orhei, Ilan Sor, condamnat de prima instanta la sapte ani si jumatate de inchisoare pentru de spalare de bani si escrocherie in proportii deosebit de mari, respinge informatiile publicate de mai multe institutii de presa de la Chisinau ca ar fi decis sa candideze pentru alegerile anticipate…

- Deși se afla in divorț cu Ilie Nastase, Brigitte Sfat continua sa se afișeze alaturi de acesta și sa se distreze impreuna de parca nimic nu s-ar fi intamplat intre ei. Brigitte Sfat a avut parte de un mariaj cu suișuri și coborașuri cu fostul mare campion la tenis Ilie Nastase. Cei doi au fost implicați…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- Pretul apartamentelor din Capitala a scazut usor in luna februarie comparativ cu aceeasi perioada a anului trecut. Potrivit datelor agentiei imobiliare Lara, diferenta este de la cativa euro pana la 50 de euro pe metru patrat, in functie de cartier.

- O femeie a murit dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni in Gaești, județul Dambovița. Tanarul de 20 de ani care a provocat accidentul a fugit de la fața locului și a incercat sa se sinucida intr-o padure. Barbatul a fost reținut și, potrivit polițiștilor, nu are permis și este recidivist. Individul…

- Un barbat de 30 de ani si cei doi feciori ai lui au ajuns la spital dupa ce s-au intoxicat cu monoxid de carbon, din cauza unor scurgeri de la cazan. Incidentul a avut loc aseara in apartamentul familiei situat pe strada Grenoble din Capitala.

- O firma din București va reface gardul care imprejmuiește Cimitirul „Pacea” din zona Cetații de Scaun a Sucevei. Primarul Ion Lungu a afirmat ca la licitație au fost depuse trei oferte, iar firma din Capitala s-a impus cu un preț de 346.359 de lei. Prețul de pornire a fost de 422.500 de lei. Primarul…

- „Medicina moderna se face cu investitii in echipamente pentru investigatii.“ Dorian Sam Schwartz, proprietarul operatorului de servicii medicale private Romgermed, un jucator de talie medie, a bugetat pentru acest an afaceri mai mari cu 30% avand in vedere investitiile realizate…

- Un medic de 38 de ani de la Spitalul Sf. Ioan a fost gasit mort Foto: Arhiva Un medic în vârsta de 38 de ani, care fusese de garda la Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului 'Sfântul Ioan' din Capitala, a fost gasit mort la locul de munca în aceasta dimineata, i-au…

- Lista trenurilor anulate pe 2 martie 2018, din cauza vremii. CFR Calatori anunța ca renurile intra treptat in graficele normale de circulație. La aceasta ora, traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulația fiind adaptata in continuare la condițiile de iarna. In cursul…

- Agenția franceza de presa AFP, scrie ca Romania sarbatorește prima zi de primavara fara trafdiționalele marțișoare, din cauza frigului. Jurnaliștii francezi spun ca vremea neobișnuit de rece care a lovit intreaga Europa in ultimele zile din februarie și primele din martie a afectat și obiceiurile locale,…

- Codul portocaliu de ger si ninsori consistente a fost prelungit pana pe 4 martie, potrivit ANM. Capitala si mai multe judete din tara vor fi afectate de noul val de racire accentuata a vremii. Pentru intervalul 1 martie, ora 23.00 – 4 martie, ora 10.00, meteorologii anunta precipitații mixte și polei,…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, noi atentionari meteo cod galben si cod portocaliu de ninsori consistente si ger. Capitala si mai multe judete din tara vor fi afectate de noul val de racire accentuata a vremii.

- In ianuarie, au beneficiat de acest ajutor social 22,223 milioane de persoane. Cei mai multi beneficiari erau inregistrati in Bucuresti, respectiv 24.126, precum si in judetele Cluj (8.662 persoane), Timis (7.111) si Iasi (6.752). La finele lunii, erau suspendati de la plata 14.598 beneficiari,…

- Meteorologii au prelungit avertizarea privind codul portocaliu de ger in Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea. Temperaturile minime se vor incadra intre minus 22 si minus 12 grade. Valul de frig din toata tara se mentine pana vineri la ora 20.00. 27 de judete si Capitala se afla…

- Judetele Giurgiu, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea au intrat, miercuri, sub cod portocaliu de vant puternic, ninsoare viscolita, zapada spulberata si vizibilitate scazuta. Vor fi intensificari sustinute ale vantului, cu rafale in general de 55 - 65 km/h si local in jur de 70…

- Meteorologii au actualizat avertizarile de tip cod portocaliu si galben de ger care vor afecta intreaga tara in zilele urmatoare. In plus, au emis noi coduri de tip galben si portocaliu de ninsori insemnate cantitativ, intensificari ale vantului si viscol. In unele zone se va depune…

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- In conditiile avertizarilor meteorologice, Cod Portocaliu de ninsori abundente si viscol, emise de ANM, se asteapta ca, incepand de maine 25 februarie si pana la data de 28 februarie a. c., in Bucuresti, sa ninga abundent si sa se depuna strat consistent de zapada pe carosabil.

- Ministerul Afacerilor Interne vine cu masuri de ultim moment dupa ce meteorologii au anuntat cod galben si cod portocaliu de ger in aproape toata tara. Astfel, reprezentantii ministerului au venit cu directive pentru fiecare structura din subordine, in vederea stabilirii pasilor de urmat in vederea…

- Un val de frig va cuprinde treptat toata tara, incepand din noaptea de sambata spre duminica, iar Capitala si 27 de judete din Moldova, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea se vor afla sub Cod portocaliu de ger, in timp ce 13 judete vor fi sub Cod...

- Luni, 29 ianuarie a.c., la Sala Radio, a avut loc evaluarea activitatii desfasurate si a rezultatelor obtinute de Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti in anul 2017. Peste 16.000 de misiuni executate, 2779 de autori ai unor infractiuni depistati si peste 16.396 de sanctiuni contraventionale…

- Dosar penal in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari Procurorii de la Parchetul Militar s-au autosesizat in cazul jandarmului care ar fi lovit protestatari la protestul de sambata, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuziva, transmite Pachetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si…

- ♦ In Bucuresti existau la finalul anului trecut circa 8.500 de magazine care vindeau produse de larg consum, numarul lor fiind in scadere ♦ Mai exact, in perioada 2013-2017 au tras obloanele un sfert din totalul unitatilor, arata datele companiei de cercetare de piata Vektor Marktforschung…

- ♦ Unele dintre cele mai mari companii din Romania iau in calcul mutarea intr-un nou sediu, iar cererea ar putea ajunge la peste 100.000 mp de birouri, contracte care, semnate pe cinci ani, vor genera venituri de peste 100 mil. euro dezvoltatorilor. Deschiderea noului pol de birouri…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Institutul Cultural Roman "Mihai Eminescu" la Chisinau organizeaza pe 15 si 16 ianuarie o serie de manifestari dedicate Zilei Culturii Nationale in capitala Republicii Moldova. Ziua de 15 ianuarie, cu incepere de la ora 10,00, va debuta cu o depunere de flori la bustul lui Mihai Eminescu,…

- Oamenii legii au depistat la o intreprindere din Capitala sute de kilograme de pește și produse din pește, care erau pastrate in condiții insalubre și nu aveau acte de proveniența: iata ce risca managerul intreprinderii

- ♦ Odata cu aceasta inchidere, retailerul Carrefour trage obloanele hipermarketului de peste 4.000 mp din Vitantis Shopping Center, un magazin cu 180 de angajati ♦ „Comercialul nu este un pariu pierdut, una dintre directiile catre care ne uitam este home&deco, care a functionat foarte bine pana acum.“

- Premierul Mihai Tudose are luni dimineața o intalnire cu o parte din miniștrii cabinetului, inaintea ședinței PSD de la ora 14:00. Printre cei prezenți la ședința se numara și vicepremierul Marcel Ciolacu. Deși ar putea fi considerata o ședința obișnuita, astazi liderii PSD se reunesc de la ora 14:00…

- Fotbalistul formatiei FCSB, Constantin Budescu, a fost desemnat jucatorul anului 2017 in cadrul Galei Asociatiei Fotbalistilor Amatori si Nonamatori din Romania (AFAN), eveniment care a avut loc, duminica seara, la Hotelul Intercontinental din Capitala. In cadrul galei sindicatului fotbalistilor…

- Clujul ieste in strada pentru democratie si justitie si in 2018 Clujenii vor iesi duminica in strada pentru democratie si justitie. Prostestul, la care si-au anuntat virtual participarea mii de persoane, va incepe la ora 18.00, iar punctul de intalnire estepi Monumentul Memorandistilor. 1. Vrem…