Codul portocaliu de creşteri ale debitelor râurilor, prelungit. Drumuri, poduri şi terenuri afectate de inundaţii "Drumul judetean 412 C in zona localitatii Goleasca este inchis temporar circulatiei din cauza revarsarii raului Dambovnic si a topirii zapezii, ruta ocolitoare fiind pe DJ 601 Marsa - Roata de Jos - Crevedia. DJ 503 A - intre Rasuceni si Rasucenii de Sus este inchis temporar circulatiei ca urmare a revarsarii raului Calnistea si a topirii zapezii, drumul fiind acoperit cu apa pe o portiune de aproximativ o jumatate de kilometru, iar drumul comunal 191 Vadu Lat - Anghelesti este inchis temporar circulatiei din cauza revarsarii raului Dambovnic si a topirii zapezii pe o lungime de un kilometru… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Avertizarea hidrologica de cod portocaliu pentru cresteri ale debitelor pe raurile Neajlov si Calnistea in judetul Giurgiu a fost prelungita pana in data de 11 martie la ora 12,00, a informat vineri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in prezent doua drumuri judetene si un drum comunal…

- Avertizarea hidrologica de cod portocaliu pentru cresteri ale debitelor pe raurile Neajlov si Calnistea in judetul Giurgiu a fost prelungita pana in data de 11 martie la ora 12,00, a informat vineri Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta, in prezent doua drumuri judetene si un drum comunal…

- Urmeaza un val de inundatii si este cod portocaliu in doua judete iar inalte zece este cod galben, din cauza revarsarilor de ape cauzate de topirea zapezii. In pericol mare sunt gospodariile si terenurile situate in apropierea raul Neajlov si afluentii acestora, din judetele Teleorman si Giurgiu. Specialistii…

- Doua drumuri judetene - DJ 412 C si DJ 503 A, precum si drumul comunal DC 191 Anghelesti - Vadu Lat sunt inchise temporar circulatiei ca urmare a revarsarii apelor unor rauri si topirii zapezii, a informat, vineri, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Giurgiu. Potrivit…

- DSU, aplicatia Departamentului pentru Situatii de Urgenta, avertizeaza ca a fost emisa o atentionare de cod galben de inundatii pentru 11 judete ale tarii, printre care si Teleorman, de vineri, 9 martie, ora 13.00, pana luni, 12 martie, ora 16.00. Pentru doua rauri ce traverseaza judetele Teleorman…

- Topirea brusca a stratului de zapada si cresterea nivelului panzei freatice au afectat, in ultimele 24 de ore, 33 localitati din 10 judete Giurgiu, Gorj, Teleorman, Dolj, Harghita, Calarasi, Dambovita, Olt, Arad, si Valcea .Au fost afectate 31 case, 209 curti, 95 anexe gospodaresti, 689 fantani, un…

- Hidrologii au pus sub avertizare de cod portocaliu de inundatii rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana la ora 12.00, interval in care vor fi si sub cod galben rauri din 12 judete. Potrivit Institutului National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor (INHGA), este cod portocaliu pe raurile din…

- Hidrologii au emis avertizare de cod portocaliu de inundatii pentru rauri din judetele Giurgiu si Teleorman, pana la ora 12.00. De asemenea, vor fi si sub cod galben rauri din 12 judete. Astfel, codul portocaliu vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Neajlov (sector aval confluenta Dambovnic – S.H.…

- Din ultimele date ale pompierilor, in judetul Teleorman, apa a dus la evacuarea a 5 persoane din comuna Draganesti Vlasca, cea mai afectata, si inundarea a sute de hectare de padure, pasune, teren arabil. Echipele mixte de salvatori intervin de miercuri, 7 martie.

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor (INHGA) a emis, joi, avertizari Cod galben si Cod portocaliu de inundatii, valabile pana vineri seara pe rauri din 15 bazine hidrografice.Potrivit hidrologilor, pana vineri, la ora 12:00, va fi in vigoare avertizarea Cod portocaliu…

- Judetele Teleorman si Giurgiu sunt afectate de inundatii Foto: Arhiva. Potrivit autoritatilor, 19 localitati din sase judete: Dolj, Giurgiu, Olt, Prahova, Teleorman si Vâlcea au fost afectate de inundatii dupa topirea cantitatilor mari de zapada cazute saptamâna trecuta, în urma…

- Pompierii militari au actionat miercuri si in cursul noptii de miercuri spre joi pentru evacuarea apei din cinci locuinte, 21 anexe gospodaresti, 104 curti si subsoluri inundate, precum si pentru decolmatarea podetelor blocate de aluviuni, in urma topirii zapezii si cresterii nivelului panzei freatice…

- Zeci de pompieri au intervenit, in ultimele ore, in mai multe zone din jduetul Teleorman pentru evacuarea apei acululate in curti, case si pe drumuri in urma ploilor si a topirii zapezii. Astfel, conform datelor furnizate de ISU Teleorman, una dintre localitatile afectate este Draganesti Vlasca,…

- Potrivit Centurlui Infotrafic, circulatia feroviara este oprita pe sectia de cale ferata 903, Videle – Giurgiu, intre statiile Tarnavele si Vlasca, judetul Teleorman. Traficul este intrerupt din cauza inundarii caii ferate cu apa acumulata de la topirea zapezii. Citeste si Mai multe…

- Mai multe drumuri naționale sunt inchise din cauza viabilitații scazute, a unor alunecari de teren sau a caderilor de copaci. Centrul INFOTRAFIC al Politiei Romane informeaza ca la aceasta ora nu sunt semnalate accidente rutiere care sa impuna restrictii de circulatie pe vreun drum national sau autostrada,…

- Ministrul Apelor și Padurilor, Ioan Deneș, a participat sambata, 3 martie a.c., la Pitești, la o intalnire de lucru cu reprezentanți ai sectorului silvic și proprietarilor de paduri din județele Argeș, Olt, Dambovița, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Prahova, Calarași, Ialomița. “Noi in aceste italniri am…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…

- Road traffic is still closed on the A2 (between Bucharest and Constanta) and A4 (between Ovidiu and Agigea) motorways and on 11 national road sections in the blizzard-hit counties, while on 13 road sectors restrictions were maintained for heavy-duty vehicles, the National Road Traffic Management…

- Circulatia rutiera este oprita, miercuri dimineata, pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta si A4 Ovidiu - Agigea, pe 14 drumuri nationale si 47 de drumuri judetene din tara, din cauza ninsorii si viscolului, potrivit Centrului Infotrafic din IGPR. Sunt afectate drumuri din judete precum Constanta,…

- Școlile din București raman inchise pana vineri, inclusiv. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare…

- Comandament de iarna la PMB, pe 27 februarie, la ora 12. Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a convocat un nou Comandament de iarna, pentu data de marți, 27 februarie, la ora 12.00, avand in vedere avertizarile de vreme deosebit de rece, vant puternic, care se va transforma in viscol, și ninsoare abundenta.…

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Codul portocaliu de ger ar putea fi extins. Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, 1 martie, a anuntat directorul Administratiei…

- Circulatia rutiera pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Puse fata in fata cu avertizarile meteo si cu furia naturii, autoritatile au luat masuri. Marți noapte, 26 de drumuri nationale au fost inchise, iar pe alte cinci circulatia a fost restrictionata. In plus, pe zeci de drumuri judetene din Calarasi, Teleorman, Dolj, Giurgiu, Olt si Tulcea nu se circula.

- Vremea in județul Ialomița. Cursurile au fost suspendate marți in tot județul, iar patru drumuri naționale au fost inchise din cauza vremii. 6 autoturisme și un microbuz cu pasageri la bord au ramas inzapezite azi noapte in zona Țandarei – Fetești. 31 de persoane au avut nevoie de ajutor din partea…

- Circulatia pe doua autostrazi si 25 de drumuri nationale este oprita, marti dimineata, din cauza vremii. Cele mai afectate judete sunt Mehedinti, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta, Tulcea si municipiul Bucuresti.

- Potrivit datelor centralizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, urmare a manifestarii fenomenelor meteorologice, au fost semnalate efecte in 10 județe (Bacau, Calarași, Constanța, Covasna, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman, Vrancea) și in municipiul București. In cursul zilei de astazi,…

- Trei drumuri nationale din judetele Calarasi, Giurgiu si Teleorman sunt inchise traficului rutier din cauza vremii nefavorabile. Potrivit CNAIR, incepand cu ora 14.00 s-a inchis circulatia rutiera pentru toate categoriile de autovehicule pe DN 41, intre Oltenita, judetul Calarasi si Greaca,…

- Potrivit IGSU, în urma viscolului, a ninsorii abundente si a vântului puternic, în cursul noptii nu au fost înregistrate victime sau alte situatii care sa puna în pericol comunitatile. În ultimele 24 de ore, s-au semnalat efecte în 10 localitati din…

- Cod portocaliu de GER, NINSORI SI VISCOL/ HARTA judetelor vizate Bucurestiul si judetele Giurgiu, Ilfov, Calarasi, Ialomita, Buzau, Braila, Constanta si Tulcea intra luni, la ora 10:00, sub cod portocaliu de vant puternic, ninsori viscolite si vizibilitate scazuta. O alta atentionare cod portocaliu…

- Numarul insolventelor continua trendul ascendent si creste in luna ianuarie cu 47%, in prima luna a anului 753 de societati ajungand in aceasta situatie, cele mai multe dintre ele din Bucuresti (164), Bihor (68) si Timis (43), potrivit datelor Registrului Comertului. In ceea ce priveste…

- "Urmare a precipitatiilor abundente din ultima perioada, raul Calnistea s-a revarsat si a inundat 27 de curti/gradini, 9 anexe gospodaresti, baza sportiva a Scolii Gimnaziale Draganesti Vlasca, aproximativ 400 m de strazi comunale si cca. 6 ha de terenuri arabile. Pentru gestionarea acestei situatii…

- Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost inchis, miercuri seara, in conditiile in care zona se afla sub avertizare de ninsori abundente."Urmare a avertizarii ANM de ninsori abundente, s-a procedat la inchiderea temporara a DC 134 - Cota 1400 Sinaia", informeaza purtatorul…

- Perchezitii ale politistilor bucuresteni, in Teleorman si alte trei judete, intr-un dosar de evaziune fiscala si spalarea banilor in Eveniment / In cursul diminetii zilei de joi, 15 februarie, politisti din cadrul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, sub supravegherea Parchetului…

- Drumul care leaga statiunea Sinaia de Cota 1400 a fost inchis, miercuri seara, in conditiile in care zona se afla sub avertizare de ninsori abundente. "Urmare a avertizarii ANM de ninsori abundente, s-a procedat la inchiderea temporara a DC 134 - Cota 1400 Sinaia", informeaza purtatorul…

- Noua judete sunt sub atentionare cod galben de ceata, marti pana la ora 15, vizibilitatea fiind scazuta, potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM). ANM a prelungit, marti, atentionarea cod galben de ceata pentru noua judete din tara. Astfel, sunt sub atentionare judetele…

- Codul galben de ceata a fost prelungit, marti dimineata, pana la ora 11, fiind avertizate noua judete din tara. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie, sunt sub atentionare cod galben de ceata judetele Olt, Buzau, Arges, Ialomita, Teleorman, Prahova, Calarasi, Dambovita si Giurgiu.…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Muzeul „Ion Luca Caragiale” din Ploiesti, sectie a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova, organizeaza, in perioada 27-28 ianuarie 2018, Concursul interjudetean de interpretare artistica a personajelor caragialiene „Caragiale, contemporanul nostru”. Manifestarea, ajunsa la cea de-a XXI-a…

- Basistul trupei rock „The Zombies”a murit dupa ce a cazut pe scari și s-a lovit puternic la cap. Rod Argent, solistul trupei The Zombies a confirmat decesul lui Jim Rodford. Jim Rodford avea 76 de ani si si o cariera de peste sase decenii. A fost intr-un turneu al trupei „The Zombies” in Anglia, unde…

- Clujul, departe de topul orașelor care atrag cei mai mulți turiști Judetul Cluj atrage tot mai multi turisti an de an, si asta si datorita evenimentelor precum festivalele Untold sau Electric Castle. In Cluj au fost in primele unsprezece luni ale anului trecut aproape 600.000 de turisti, dintre care…

- Ministerul Educatiei Nationale anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului de lucrari "L PRET 11 2017 Lucrari de executie Gradinite cu program normal 2, 3 si 4 sali de grupa, 12 locatii, cuprinse in Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii in Romanialdquo;, in valoare…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism - Serviciul Teritorial Ploiesti impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Brigazii de Combatere a Criminalitatii Organizate Ploiesti au efectuat la data de 16 ianuarie 2018, un numar de 13 perchezitii…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- PNL sustine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere Partidul National Liberal (PNL) sustine restructurarea Guvernului la 14 - 15 ministere, a afirmat, joi, presedintele liberalilor, Ludovic Orban. "PNL propune, în cazul în care Tudose nu stie sau nu poate sau nu vrea sa vina…

- Nouasprezece judete se afla sub atentionare cod galben de ceata, marti dimineata.Marti dimineata, Administratia Nationala de Meteorologie a emis o atentionare cod galben de ceata pentru judetele Alba, Brasov, Harghita, Sibiu, Covasna, Brasov si Mures. Citește și: Detaliu interesant!…