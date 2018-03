Stiri pe aceeasi tema

- PNL ii solicita ministrului Tudorel Toader sa publice de urgenta raportul GRECO pe Legile Justitiei, a anuntat, miercuri, senatorul liberal Alina Gorghiu. "Saptamana trecuta a fost elaborat raportul pe procedura de evaluare ad-hoc facut de GRECO pe subiectul Legilor Justitiei din Romania…

- Legile justiției au trecut de Parlament. Luni, pachetul legislativ a trecut de Senat, dupa ce saptamana trecuta, legile au trecut de Camera Deputatilor. Opoziția a anunțat deja ca va contesta din nou legile la Curtea Constituționala. Legile justiției au primit, luni, votul final in Senat . Au fost 83…

- Legea 304/2004 privind organizarea judiciara, legea 317/2004 privind organizarea CSM și legea 303/2004 privind statutul magistratilor au fost adoptate, luni, de Senat, in calitate de Camera decizionala, ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR).

- Proiectul de lege inițiat de ministerul Justiției prin care sunt puse in acord Codul penal și de procedura penala, precum și alte legi, cu decizii ale Curții Constituționale, depus la Parlament in noiembrie anul trecut, se adopta tacit de catre Senat și va merge la Camera Deputaților. Proiectul nu conține…

- Cele trei legi ale Justiției au fost adoptate de Comisia Iordache. Nicio sedinta fara scandal intre putere si opozitie. Acesta pare a fi laitmotivul in cazul Legilor Justitiei. Cele trei modificari vor intra astazi in plenul Senatului pentru votul final.

- Comisia speciala privind legile justitiei condusa de deputatul PSD Florin Iordache a definitivat rapoartele pe cele trei legi adoptate in decembrie anul trecut, pe care le-a modificat dupa deciziile de neconstitutionalitate pentru unele articole ale Curtii Constitutionale, iar acestea vor intra luni…

- Cele trei modificari ale legilor Justitiei - Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 privind organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) - vor intra luni in plenul Senatului pentru votul…

- Camera Deputatilor a adoptat marti, in calitate de prim for sesizat, modificarile la cele trei legi ale Justitiei - 304/2004 privind organizarea judiciara, 303/2004 privind statutul magistratilor si 317/2004 privind functionarea si organizarea CSM. Presedintele Comisiei speciale pentru legile…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, si adjunctul sau, Marius Iacob, au ajuns, miercuri, la sediul CSM, unde vor fi audiati de procurorii CSM in cadrul sesizarii Inspectiei Judiciare, dupa ce inspectorii au constatat abateri disciplinare. "Este o procedura care nu este publica.…

- Camera Deputaților a adopta marți cele trei legi ale Justitiei – legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, legea 304/2004 privind organizarea judiciara si legea 317/2004 privind organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) – dupa ce au fost modificate…

- Cele trei legi ale justitiei, modificate ca urmare a deciziilor Curtii Constitutionale, au ajuns marti dupa-amiaza la Senat, dupa ce la pranz abia au fost adoptate de plenul Camerei Deputatilor. Plenul Senatului va da un vot final cel mai probabil luni.

- Amanari peste amanari in al doilea proces in care Nicolae Ioțcu este judecat pentru corupție. De fapt, procesul de fond nici nu a inceput, fiind blocat in faza camerei preliminare la Tribunalul Timiș, dupa ce Ioțcu și ceilalți inculpați au atacat actul de sesizare a instanței, considerand ilegal demersul…

- Comisia speciala pentru legile din domeniul justitiei, condusa de deputatul PSD Florin Iordache, a adoptat marti, 20 martie, un raport favorabil pentru modificarile la Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, in conformitate cu decizia Curtii Constitutionale. Cea mai…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor justitiei a admis marti o serie de amendamente la legea 303/2004 privind statutul magistratilor, astfel incat notiunea de eroare judiciara a fost redefinita, transmite News.ro . Potrivit raportului de admitere, art. 96 din legea nr. 303/2004 se modifica si…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a votat, marti, un amendament la Legea privind statutul magistratilor, corelat cu un altul al legii privind CSM, prin care presedintele Romaniei este scos din procedura de numire a conducerii ICCJ.

- “Comisia Iordache”, cum este cunoscuta multora Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei, a decis, in sedinta de luni, excluderea presedintelui din procedura de numire, dar si de revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ). Aceste atributii urmeaza sa ii revina Consiliului…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei, condusa de social-democratul Florin Iordache, a dat, luni, raport de adoptare la modificarile aduse Legii 304/2004 privind Organizarea Judiciara. Textele de lege au fost reformulate in acord cu deciziile Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR).

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317/2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind…

- Comisia speciala parlamentara pentru legile Justitiei a decis, luni, la dezbaterile asupra modificarilor Legii 317 2004 in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, ca CSM sa primeasca atributiile de numire si revocare a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, presedintele Romaniei fiind eliminat…

- Comisia parlamentara speciala care modifica Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache (PSD), a votat luni articolul care prevede ca presedintele Romaniei este eliminat din numirea si revocarea conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie, atributiile fiind preluate de Consiliul Superior al Magistraturii…

- Comisia parlamentara speciala pentru Legile Justitiei a dat, luni, raport de adoptare la modificarile aduse Legii 304/2004 privind organizarea judiciara, textele fiind reformulate in acord cu deciziile Curtii Constitutionale, informeaza Agerpres. S-au inregistrat 12 voturi “pentru” si sase “impotriva”.…

- Comisia speciala pentru modificarea legilor Justitiei a votat luni ca presedintele Romaniei sa fie exclus din procedura de numire a conducerii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ), astfel ca atributiile de revocare si numire a acesteia ii revine Consiliului Superior al Magistraturii (CSM).…

- Comisia speciala de modificare a Legilor Justiției și-a reluat activitatea. Senatorii și deputații trebuie sa puna in acord legislația cu obiecțiile Curții Constituționale. Marius Vulpe se afla la Palatul Parlamentului.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor...

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei."Ati vazut…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat duminica, dupa sedinta Biroului Politic National, ca liberalii sunt pregatiti sa foloseasca toate parghiile pe care le au la dispozitie in cazul unor modificari aduse legislatiei penale, la fel cum au procedat si in cazul legilor Justitiei. "Ati vazut tactica…

- Ex-premierul PSD Adrian Nastase ii indeamna pe liderii PSD-ALDE sa nu mai ”behaie permanent”, intrucat asta nu ajuta la absolut nimic, și sa modifice in Parlament, in schimb, Codul de procedura penala.

- Curtea Constitutionala a decis marti ca este neconstitutional un articol din Codul de procedura penala care se refera la procedura de citare de catre organele de urmarire penala a minorilor care au calitatea de suspect sau inculpat, judecatorii CCR stabilind ca minorii trebuie insotiti la audieri…

- Proiectul de lege care prevede ca actiunea penala in cazul violenței domestice poate fi pusa in miscare din oficiu, iar impacarea nu inlatura raspunderea penala a fost adoptat tacit de Senat, luni, și merge la Camera Deputaților, for decizional, in forma inițiatorului. Nota de adoptare tacita, pentru…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile Justitiei, Florin Iordache, a declarat joi ca se va tine cont de decizia Curtii Constitutionale in ceea ce priveste numirea presedintelui si a vicepresedintilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, transmite Agerpres. Comisia speciala privind legile justitiei…

- Procesul penal este procedura in justitie care are ca obiect constatarea la timp si in mod complet a faptelor care constituie infractiuni, astfel ca orice persoana care a savarsit o infractiune sa fie pedepsita potrivit vinovatiei sale si nicio persoana nevinovata sa nu fie trasa la raspundere penala.

- Decizie CCR: Inculpatul trebuie sa aiba acces la informatiile clasificate, sa le poata contesta legalitatea CCR a statuat, in motivarea unei decizii de admitere a unei sesizari la Codul de procedura penala, ridicata de PICCJ-DNA, ca inculpatul trebuie sa aiba acces la informatiile clasificate, pentru…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a constatat ca legiuitorul nu si-a indeplinit obligatia de a reglementa durata maxima a controlului judiciar pentru toate etapele procesuale in care acesta se poate dispune, stabilind ca sintagma "in prima instanta" cuprinsa in Codul de procedura penala este…

- Judecatorii ICCJ au respins, vineri, ca nefondata, contestația persoanei juridice Tel Drum , inculpata in dosarul cu același nume, in care este cerecetat pentru pretinse fapte de corupție și șeful PSD Liviu Dragnea. Contestația societații a fost facuta impotriva Ordonantei de instituire a masurilor…

- Inalta Curte de Casatie si Justitie a respins cererea companiei Tel Drum de ridicare a sechestrului intr-un dosar DNA, insa a admis cererea de sesizare a Curtii Constitutionale cu privire la articolul 249 alin. 5 din Codul de procedura penala.MINUTA: 159/1/2018 - I. Respinge, ca nefondata,…

- Politistii si procurorii, in activitatea lor, se folosesc deseori de procedura perchezitiei la domiciliul unor suspecti sau la sediul unor societati comerciale vizate in proceduri penale. Modul in care se desfasoara perchezitia este prevazut strict in Codul de Procedura penala.

- Toate actele de urmarire penala prin care s-au administrat probele fac obiectul verificarii in procedura camerei preliminare, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a stabilit ca solutia legislativa din Codul de procedura penala care nu permite judecatorului…

- Toate actele de urmarire penala prin care s-au administrat probele fac obiectul verificarii în procedura camerei preliminare, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala a României (CCR) a stabilit ca solutia legislativa din Codul de procedura penala care nu permite judecatorului…

- "Pariez ca PSD pana la urma va da o ordonanta de urgenta pentru modificarea codurilor penale. Ma indoiesc ca vor reusi sa respecte calendarul pe care si l-au propus, avand in vedere ca reglementarile pe care le vor, in special pragul la abuzul in serviciu, sunt foarte controversate. Nici legile justitiei,…

- Daca OUG 13 a fost o palma, acum avem de-a face cu o agresiune cu mult mai grava cu pumnii si picioarele asupra justitiei care trebuie pusa la pamant. De la un punct incolo nu se mai contorizeaza numarul pumnilor si al picioarelor, oamenii nu mai stiu daca e vorba de 5 sau 10 articole, incepe un haos,…

- Intr-un comunicat al PNL, se precizeaza ca decizia Curtii Constitutionale, urmare a sesizarilor depuse de PNL, conduce la revenirea in dezbaterea parlamentara a celui de-al doilea proiect care modifica Legile Justitiei. "Decizia de astazi a Curtii Constitutionale confirma luarile de pozitie…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a anuntat, vineri, ca va prezenta în urmatoarele zile "o minciuna" transmisa oficial Comisiei Europene. Întrebat înainte de sedinta Comitetului Executiv National al PSD cum vede avertismentele din ultima perioada ale Comisiei…

- Ludovic Orban, președintele PNL , vine la interviurile Libertatea LIVE . Se mai aude vocea opoziției intr-un peisaj politic dominat de coaliția PSD-ALDE? Cum vede președintele principalului partid de opoziție din Romania reforma fiscala promovata de Guvern si decizia Curtii Constituționale legata de…

- CCR decide in privinta probelor din dosare Curtea Constitutionala a decis joi ca probele obtinute nelegal si declarate nule într-un proces penal trebuie înlaturate din dosare. De asemenea, magistratii Curtii au stabilit ca decizia de a refuza accesul la informatiile clasificate…

- Mihai Lucan a depus plangere penala impotriva deputatului Emanuel Ungureanu la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Medicul il acuza pe parlamentarul USR de compromiterea intereselor justiției in dosarul instrumentat impotriva sa de DIICOT. Deputatul Emanuel Ungureanu este acuzat…

- Liberalii au transmis marti o scrisoare presedintelui Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR), Valer Dorneanu, in care solicita sesizarea Comisiei de la Venetia privind Legile Justitiei, potrivit unui comunicat transmis AGERPRES. Citeste si: Legile Justitiei ajung pe masa Curtii Constitutionale.…

- Partidul Național Liberal a adresat o scrisoare președintelui Curții Constituționale prin care solicita sesizarea Comisiei de la Veneția cu privire la modificarile aduse legilor justiției. PNL vrea ca judecatorii CCR sa țina cont de eventualele precizari pe care le poate face Comisia in acest caz. Partidul…

- Curtea Constituționala va reitera adresarea facuta anterior catre Parlament prin care a cerut sa fie reglementata raspunderea, inclusiv penala, pentru neexecutarea obligațiunilor constituționale și a hotarârilor Curții Constituționale. Despre aceasta a anunțat vineri, 5 ianuarie, președintele…

- Comisia speciala privind domeniul Justitiei se va reuni la finalul acestei luni pentru a elabora proiectele de modificare a Codului Penal, a Codului de procedura penala si a Codului de procedura civila, sustine Florin Iordache, deputat PSD, care a mai precizat ca "nimeni nu s-a grabit sa depuna amendamente".

- "In temeiul prevederilor art. 396 alin. (5) Cod procedura penala, raportat la art. 16 alin. (1) lit. b) teza 1 Cod procedura penala, achita pe inculpatul IORDACHE NELU, la data savarsirii faptelor, pentru savarsirea infractiunii de instigare la infractiunea de abuz in serviciu, in forma continuata,…