Codul penal, adoptare. Florin Iordache: Ne-am propus Florin Iordache a declarat, marți, ca una dintre modificarile principale la ordonanața 92, dezbatuta in Comisia Juridica, consta in "eliminarea acelei prevederi care stabilea ca judecatorii și procurorii, atunci cand se exprima impotriva altei puteri din stat, fie ca discutam despre Parlament, fie ca discutam de membrii ai Guvernului constituie abatere disciplinara. A fost una din creiticile pe care Comisia de la Veneția le-a constatat și am considerat ca e bine sa eliminam aceasta chestiune pentru a demonstra ca judecatorii și procurorii, atunci cand se exprima in public nu trebuie sa se considere… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Trebuie sa stiti ca domnul Iordache a solicitat in plenul Comisiei de la Venetia asistenta comisiei in elaborarea modificarilor la lege pentru transpunerea in legislatie a recomandarilor acesteia. Evident ca oficialii Comisiei de la Venetia i-au raspuns domnului Iordache ca nu este el cel care,…

- "Vineri si sambata este adunarea generala a Comisiei de a Venetia pentru luna octombrie. Sunt invitat sa prezint un punct de vedere la raportul preliminar care vizeaza Codurile penal si de procedura penala. Stiti ca ei au fost in vara si s-au intalnit cu asociatiile profesionale, Ministerul Justitiei,…

- Camera Deputaților a depus luni la Curtea Constituționala o sesizare care vizeaza un conflict de natura constituționala intre Parlament și Parchetul General, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Sesizarea este semnata de vicepreședintele forului Florin Iordache, catre care Liviu Dragnea și-a…

- Camera Deputaților a sesizat, luni, Curtea Constituționala cu privire la existența unui conflict intre Ministerul Public și Parlament, legat de protocolul SRI-Parchetul General din anul 2016, anunța Mediafax.Potrivit surselor citate, sesizarea la CCR a fost semnata de vicepreședintele Camerei…

- Ordonanța privind interceptarile ar putea sa fie anulata în Parlament! Comisia juridica din Camera Deputaților reia marti discutiile despre celebra ordonanța emisa dupa ce Curtea Constituționala a interzis ca SRI sa faca interceptari în dosarele penale.

- Parlamentarul PSD, Florin Iordache, fost ministru al Justiției, a declarat, miercuri, ca în prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, însa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge…

- Parlamentarul PSD, Florin Iordache, fost ministru al Justiției, a declarat, miercuri, ca în prezent exista un proiect de lege privind gratierea la Comisia juridica a Camerei Deputatilor, adoptat tacit de Senat, însa nu a fost stabilita data la care va primi raportul pentru a ajunge…