- Din toamna intra in vigoare modificari importante pentru pensionari. Valoarea punctului de pensie și pensia minima se majoreaza cu 10% fața de valorile actuale. De la 1 septembrie, valoarea punctului de pensie se va majora cu 15% și va ajunge sa fie de 1.265 lei (acum este 1.100 de lei), potrivit avocatnet.ro …

- Ministerul Finanțelor Publice continua demersurile de susținere a creșterii economice, de stimulare a antreprenorialului romanesc și de facilitare a activitații comerciale a mediului de afaceri. Astfel, s-a purtat un dialog permanent cu reprezentanții mediului de afaceri și au fost dezbatute și agreate…

- Deputații au votat micșorarea plafoanelor donațiilor pentru campania electorala. Totodata, noile prevederi permit sa faca donații și cetațenilor Republicii Moldova care au obținut venituri in afara țarii, transmite IPN. Astfel, plafonul donațiilor in contul „Fond electoral” pentru o campanie electorala…

- Modelele de performanța au avut intotdeauna un loc aparte in portofoliul Mercedes-Benz. Cu ajutorul diviziei AMG, constructorul german a reușit sa aduca in fața publicului modele capabile de performanțe de top, indiferent de segmentul in care au activat. Conform unor surse apropiate companiei germane,…

- Circulația autobuzelor de pe liniile Expres 2 și 40 va fi modificata sambata, intre orele 19 și 21, din cauza unei manifestari cu caracter cultural, care va avea loc pe strada Hector. The post Modificari de traseu pentru doua linii importante de autobuz din Timișoara appeared first on Renasterea banateana…

- Ministerul Finanțelor Publice (MFP) anunța ca va veni in sprijinul mediului de afaceri și continua procesul de simplificare și flexibilizare a schemelor de ajutor de stat pe care le administreaza. Astfel, Ministerul Finanțelor Publice a elaborat prin doua proiecte de acte normative modificari schemei…

- Premierul Viorica Dancila si Kelemen Hunor, presedintele UDMR, au avut o intalnire, marti, la sediul Guvernului, anunta Antena 3. Potrivit sursei citate, printre temele abordate de cei doi se numara situatia de la Valea Uzului precum si problematica avizelor date in legatura cu acel cimitir. De asemenea,…

- Obiectivul general al proiectului este formularea de propuneri alternative la politicile publice pentru actualizarea cadrului legislativ specific in vederea imbunatațirii activitaților de comerț cu produse agroalimentare din Romania. Pana la aceasta data au fost realizate in cadrul proiectului urmatoarele…