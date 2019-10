Codul muncii. Iohannis cere reexaminarea legii de modificare Potrivit reglementarii actuale, art. 260 alin. (1) lit. i) din Codul muncii prevede: ''Constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: (...) i) nerespectarea dispozitiilor privind munca suplimentara, cu amenda de la 1.500 lei la 3.000 lei''. "Avand in vedere faptul ca scopul reglementarii este acela de a inaspri regimul sanctionator doar pentru situatia prestarii orelor suplimentare dincolo de limita legala prevazuta de art. 114 alin. (1) din Codul muncii - respectiv de 48 de ore pe saptamana, inclusiv orele suplimentare sau, in cazuri exceptionale, peste 48 de ore… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

