Codul Muncii 2019. Concediu de odihnă. Când salariatul trebuie să dea banii înapoi O prevedere care se aplica și in cazul incetarii, din diferite motive, a contractului de munca, in condițiile in care salariatul a efectuat zile de concediu, mai multe decat ar fi avut dreptul in raport cu perioada lucrata pana la desfacerea raporturilor de munca. Cu alte cuvinte, salariatul are obligația de a restitui indemnizația pentru concediul de odihna incasata necuvenit pentru zilele ce exced dreptului sau. Trebuie menționat faptul ca angajatul poate restitui de buna voie suma de bani datorata angajatorului, care insa nu iși poate recupera banii prin rețineri din salariu… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

