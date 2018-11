Stiri pe aceeasi tema

- Mira Feticu, autoarea best-seller-ului „Tascha”, care are ca subiect furtul tablourilor renumite de catre doi romani, in 2012, este cea care a descoperit, opera lui Picasso. „Am primit indiciile pe o foaie alba, opt randuri ca o poezie sinucigașa”, a spus Mira Feticu, potrivit Mediafax.Scriitoarea…

- Mira Feticu, autoarea best-seller-ului „Tascha”, care are ca subiect furtul tablourilor renumite de catre doi romani, in 2012, este cea care a descoperit, opera lui Picasso. „Am primit indiciile pe o foaie alba, opt randuri ca o poezie sinucigasa”, a spus Mira Feticu, pentru MEDIAFAX.

- Criticul si istoricul de arta Pavel Susara a declarat duminica pentru News.ro ca expertiza unui tablou Picasso nu poate fi realizata cu seriozitate in Romania, pentru ca niciun expert roman nu are calitatea de a expertiza o lucrarea a artistului spaniol, ci doar poate confirma daca ea a fost realizata…

- Un tablou de Picasso a fost gasit la radacina unui copac din nordul Dobrogei. Descoperirea a fost facuta in urma unui pont anonim primit de o romanca din Olanda. Mira Feticu este o scriitoare romanca stabilita in Olanda, care a studiat furtul tablourilor din 2012 de la muzeul din Rotterdam, Rotterdam…

- Un tablou semnat Picasso, valorand aproximativ 800.000 de euro, care face parte din lotul de sapte opere de arta furate in 2012 de o grupare de hoti romani dintr-un muzeu din Olanda, a fost gasit sambata seara pe raza judetului Tulcea. "DIICOT investigheaza imprejurarile in care un tablou…

- „Tete d'Arlequin”, una dintre lucrarile care au fost furate in octombrie 2012, si care ar fi fost gasita de scriitoarea Mira Feticu in nordul Dobrogei, in urma unui pont anonim, reprezinta una dintre operele lui Picasso in care acesta insera elemente personale.

- O scriitoare de origine romana afirma ca, in urma unei scrisori anonime, ar fi gasit una dintre panzele furate de niste romani, in 2012 din Muzeul Kunsthal din Rotterdam, Cap de arlechin, a lui Picasso, relateaza Romania TV. Feticu, care este autoarea unui roman intitulat Tascha inspirat din furtul…

- Procurorii DIICOT au recuperat un tablou semnat Picasso care fusese ingropat sub un copac intr-o comuna din Tulcea. Tabloul furat de romani din Olanda, in urma cu șase ani, a fost gasit de o scriitoare. Mira Feticu a scris un roman de mare succes in urma caruia a primit o scrisoare anonima de zece randuri…