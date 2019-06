Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a actualizat astazi avertizarile cod portocaliu si galben de vreme rea. Aria zonelor afectate de furtuna fost restransa, dar meteorologii au emis și o atenționare de disconfort termic accentuat, valabila pana joi. Astfel, de azi și pana pe 27 iunie, vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo CODA GALBEN de ploi, vijelii si grindina pentru mai multe judete din Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Dobrogea, Crișana, Banat și Maramureș. De asemenea, este in vigoare o informare meteo de disconfort termic si instabilitate…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis cod galben valabil pana luni la ora 12.00. In cea mai mare parte a Olteniei si Munteniei, local in Dobrogea, sud estul Transilvaniei si in jumatatea de sud a Moldovei, precum si in zona Carpatilor Meridionali si de Curbura vor fi averse ce vor avea si caracter…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare cod galben de ploi abundente. Alerta este valabila de astazi, de la ora 21.00, pana maine, la ora 12.00, și vizeaza 22 de județe, inclusiv Caraș-Severin și Hunedoara. „In cea mai mare parte a Olteniei și Munteniei, local in Dobrogea, sud-estul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o atenționare meteo COD PORTOCALIU și GALBEN de furtuni valabile pentru aproape intreaga Romania. COD PORTOCALIU – Interval de valabilitate: 31 mai, ora 15 – 01 iunie ora 10 Fenomene vizate: ploi abundente; instabilitate atmosferica, temporar deosebit de…

- Avertizare meteo de vreme rea! Cod portocaliu in Argeș de ploi, vijelii și grindina. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis doua avertizari cod galben și portocaliu de vreme rea. COD GALBEN Interval de valabilitate: 31 mai, ora 12 – 01 iunie ora 10 In intervalul menționat, vremea va fi…

- Meteorologii au emis o noua avertizare de vreme rea care vizeaza și Buzaul. Codul galben este valabil incepand de astazi, de la ora 12:00, pana maine dimineața la ora 3:00. In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Maramureș, Moldova, Transilvania, local in Muntenia…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o noua avertizare cod galben de instabilitate atmosferica valabila pentru majoritatea teritoriului. „In intervalul menționat vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata in Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, vestul și nordul Olteniei și…