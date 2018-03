Stiri pe aceeasi tema

- Hidrologii au prelungit, pana sambata, avertizarea cod galben de inundatii si au extins de la 12 la 15 numarul bazinelor hidrografice unde pot aparea probleme. De asemenea, au emis un cod portocaliu pentru rauri din judetele Teleorman, Olt si Giurgiu, valabil pana vineri la ora 24.00, transmite News.ro…

- Hidrologii au emis, miercuri, o avertizare Cod Galben de inundatii, valabil pana vineri dupa-amiaza in 12 bazine hidrografice. Codul Galben de inundații vizeaza raurile din bazinele hidrografice: Mures – bazin superior amonte confluenta Aries (judetele Harghita, Mures si Bistrita Nasaud), Tarnava Mica…

- COD GALBEN - In intervalul 28.03.2018 ora 12:00 – 29.03.2018 ora 16:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Drincea (judetul Mehedinti), Desnatui (judetele Mehedinti si Dolj), Motru – afluenti bazin inferior, Jiu – bazin aferent sectorului aval S. H. Rovinari – S.H. Podari (județele Gorj,…

- Aproximativ doua sute de sindicalisti Sanitas picheteaza, marti, sediul Ministerului Sanatatii, actiunea facand parte din calendarul anuntat al protestelor care se va incheia cu un miting in luna aprilie. Sindicalistii cer egalitate, respect si majorarea salariilor pentru toti angajatii din sanatate…

- Firea a subliniat ca nu se pot lua astfel de hotarari locale, iar mai departe fiecare va raspunde pentru nesupunere. Ninsoarea va inceta in Bucuresti dupa orele amiezii, iar vantul se va diminua si nu va mai avea intensificari puternice, ajungand pana la maximum 35 de kilometri pe ora, a declarat…

- Autostrada A2 este inchisa Meteorologii au actualizat vineri dimineata avertizarile cod portocaliu si cod galben de ninsori abundente, viscol si vreme deosebit de rece, fiind restrans numarul judetelor aflate sub cod portocaliu. Astfel, pana la ora 15.00, sunt sunt avertizare cod portocaliu Capitala…

- Primarul Capitalei Gabriela Firea spune, referitor la faptul ca in Sectorul 5 au fost deschise vineri toate unitatile de invatamant, insa fara sa se tina cursuri, ca decizia initiala luata de comun acord cu primariile si cu Inspectoratul Scolar era ca fiecare sector sa deschida o singura gradinita pentru…

- SCOLI INCHISE EDU.RO. In urma deciziilor luate la nivel local in comandamentele pentru situații de urgența, vineri, 23 martie, cursurile sunt suspendate integral in județele Giurgiu, Dambovița, Prahova, Teleorman, Buzau, Dolj, Calarași, Ilfov, Olt, Ialomița (cu excepția gradinițelor cu program prelungit)…

- Condițiile meteorologice nefavorabile au determinat suspendarea cursurilor școlare in 38 de unitați de invațamant din urmatoarele județe: Argeș (19), Braila (4), Vrancea (4), Galați (3), Vaslui (3), Mehedinți (2), Alba (2) și Valcea (1). Informațiile au fost furnizate de inspectoratele școlare județene…

- Capitala si 14 judete sunt, vineri, pana la ora 15.00 sub cod portocaliu care vizeaza ninsoare abundenta, strat de zapada consistent, viscol si vizibilitate scazuta. In Bucuresti si in zece judete, autoritatile au suspendat cursurile, iar CFR anunta ca 18 trenuri care circulau din Bucuresti catre Constanta…

- Drumuri inchise incepand de astazi si pana duminica, pentru organizarea celei de-a 47-a editii a Raliului Brasovului. Este vorba despre drumurile din DN 1A, DN 1E si DN 73A . In intervalul 22.03.2018, ora 17:00 – 23.03.2018, ora 05:00, Regionalele CNAIR SA au acționat cu 993 autoutilaje și au impraștiat…

- Incepand de joi de la ora 15:00, pana vineri la ora 20:00, judetele Timis, Hunedoara, Alba, Sibiu, Valcea, Brasov, Covasna, Arges (partial), Dambovita (partial), Prahova (partial), Buzau (partial), Bacau, Vrancea, Vaslui, Galati si Constanta se vor afla sub avertizare Cod galben de ninsori insemnate…

- Opt judete din sudul tarii se afla, miercuri dimineata, sub avertizare cod galben de polei si ceata emisa de Administratia Nationala de Meteorologie.De asemenea, Centrul Infotrafic al Politiei Romane a transmis ca se circula in conditii de iarna in aproape toata tara, actionandu-se atat cu utilaje,…

- Meteorologii au emis, luni dimineata, o noua informare de precipitatii, mai ales sub forma de lapovita si ninsoare, polei si vreme deosebit de rece in toata tara. Informarea meteo este valabila pana marti, la ora 21.00. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), temporar vor fi precipitatii,…

- Prognoza meteo la inceputul saptamanii. Lapovita si ninsoare, cu depunere de polei, in mai multe zone din țara. Meteorologii au emis o informare, ce a intrat in vigoare luni dimineața, 19 martie, de la ora 6.00 și este valabila pana marți seara ora 21.00. Temporar vor fi precipitații, mai ales sub forma…

- Vreme de iarna toata saptamana. Potrivit Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), incepand de luni dimineata, de la ora 6.00, pana marti la ora 21.00, vor fi precipitatii mai ales sub florma de lapovita si ninsoare, in extindere dinspre sud-vest. In jumatatea de sud a tarii si la munte,…

- Meteorologii au emis, duminica dupa-amiaza, o avertizare cod portocaliu de polei pentru Bucuresti si zece judete, pana la ora 18.00, scrie news.ro.Avertizarea emisa de Administratia Nationala de Meteorologie este in vigoare de la ora 14.30 si pana la ora 18.00, interval in care in Capitala…

- COD GALBEN - In intervalul 17.03.2018 ora 16:00 – 19.03.2018 ora 20:00 pe raurile din bazinele hidrografice: Viseu, Iza, Tur, Lapus (judetele Maramures si Satu Mare), Somesul Mare (judetul Bistrita Nasaud), Somesul Mic (judetul Cluj), afluentii mici ai Somesului aferenti sectorului aval S.H.…

- Bazinul hidrografic al Oltului, sub Cod Portocaliu de inundatii Bazinul hidrografic al Oltului, în judetele Covasna, Brasov si Sibiu, se afla pâna la amiaza sub cod portocaliu de inundatii. Aceeasi atentionare va intra în vigoare de mâine dimineata si pâna…

- Potrivit unei centralizari realizate la nivel national, au fost afectate judetele Brasov, Bacau, Calarasi, Covasna, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Mures, Prahova, Sibiu, Teleorman, Vaslui si Vrancea.

- Inundatiile au creat probleme in 38 de localitati din 14 judete, aproximativ 5.000 de pompieri, jandarmi si politisti fiind in teren, au anuntat, joi seara, reprezentantii Ministerului Afacerilor Interne (MAI). In continuare sunt afectate trei drumuri nationale, noua drumuri judetene si un…

- Inundatii in 14 judete ale tarii Inundatiile din ultimele zile au afectat 38 de localitati din 14 judete ale tarii. Cele mai grave situatii sunt la Capeni, în judetul Covasna, si Augustin, în judetul Brasov - potrivit ultimei informari a Ministerului de Interne. Apele…

- Hidrologii au emis o noua avertizare de inundații. Vizate sunt bazinle hidrografice ale raurilor Mureș, Tarnave, Olt, Calmațui, Teleorman, Sabar, Neajlov și Prut. Hidorologii au emis noi avertizari de inundații care vor expira pe parcursul zilei de vineri. Vizate sunt bazinele hidrografice ale raurilor:…

- Hidrologii au emis, joi, o noua avertizare cod portocaliu de inundatii, valabila de joi, de la ora 12.00 pana vineri la ora 12.00, fiind vizate rauri din judetele Harghita, Covasna, Brasov, Sibiu si Giurgiu. Specialistii au emis si un cod galben valabil pentru rauri din alte judete. Potrivit…

- "Din pacate, avem situatii dificile produse de inundatii. Inca de azi-noapte, ministrul Apelor si Padurilor, Ioan Denes, este in localitatea Capeni, unde avem o mare problema, si unde a inspectat, la fata locului, digul aflat sub presiunea apelor. Impreuna cu autoritatile locale si efectivele Ministerului…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi, inaintea sedintei de Guvern, ca autoritatile sunt pregatite pentru o eventuala evacuare fortata a localnicilor in cazul in care digul din localitatea Capeni nu va mai rezista presiunii apei. Ea a facut apel la oameni sa inteleaga pericolul in care se afla si sa…

- Premierul Romaniei a precizat ca MAI este pregatit in acest moment si pentru o evacuare fortata a oamenilor, pentru ca acestora sa nu le fie pusa in pericol viata. 'Inca de azi noapte, domnul ministru al apelor si padurilor, domnul Denes, este in localitatea Capeni, unde avem o mare problema…

- Dancila, apel catre cei afectați de inundații: Prioritatea noastra in acest moment este sa convingem oamenii sa paraseasca zona, a spus șefa Executivului, joi, in ședința de Guvern. Premierul a mai precizat ca Ministrul Afacerilor Interne este pregatit in acest moment si pentru o evacuare fortata. ”Nu…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca Ministerul Afacerilor Interne este pregatit sa intervina pentru o evacuare fortata in zonele unde s-au produs inundatii, avand in vedere ca sunt persoane care au refuzat sa-si paraseasca locuintele. "Prioritatea…

- Coduri de inundatii, oameni evacuati si dig in pericol pe Raul Olt Foto: Arhiva. Pâna la prânz, este în vigoare codul portocaliu de inundatii pentru râurile din 9 judete: Arges, Teleorman, Dâmbovita, Giurgiu, Buzau, Covasna, Harghita, Brasov si…

- Inundatiile au afectate 71 de localitati din 15 judete (Arges, Brasov, Buzau, Calarasi, Covasna, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Harghita, Ilfov, Mures, Prahova, Olt, Teleorman, Vaslui) si municipiul Bucuresti, informeaza Ministerul Afacerilor Interne. In localitatea Homorod ...

- Hidrologii au emis, marti, o avertizare cod rosu de inundatii pentru doua bazine hidrografice din judetele Harghita si Brasov, unde se pot produce scurgeri importante pe versanti, torenti, paraie cu efecte de inundatii si cresteri rapide de debite si niveluri cu depasiri ale cotelor de pericol, transmite…

- Cod galben de inundații locale și creșteri de debite, cu posibile depașiri ale cotelor de aparare, pe raurile Putna și Rm. Sarat, potrivit Institutului Național de Hidrologie și Gospodarire a Apelor (INHGA). Avertizarea, de cod galben, este valabila pana maine, la ora 22.00. „Scurgeri…

- PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizarea nowcasting, valabila pana la ora 06.00, in mai multe judete astfel: Ialomita, Arges, Prahova, Giurgiu, Braila, Buzau, Teleorman, Ilfov, Calarasi, Dambovita, Vaslui, Vrancea, Bacau, Galati, municipiul Bucuresti, Constanta si Tulcea.Potrivit specialistilor…

- Electrica (EL), distri­bu­itorul si furnizorul de ener­gie electrica detinut de statul roman in pro­portie de 48,78%, a rapor­tat in 2017 un profit in scadere cu 3% fata de 2016, echivalentul a 257 milioane lei, in timp ce veniturile au crescut cu 32%, pana la 481 milioane lei. Capitalurile…

- Se cauta voluntari pentru educația copiilor din centrele de plasament din Cluj Programul educational Ajungem MARI lanseaza un apel de voluntariat catre toate marile companii din Romania si angajatii acestora, oferind posibilitatea angajatilor cu program incarcat sa devina voluntari Ajungem MARI…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Arad, Bacau, Buzau, Bihor, Braila, Brasov, Calarasi,…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis o avertizare COD GALBEN de CEAȚA in Alba și in alte județe (Sibiu, Brașov, Gorj, Valcea, Timiș, Covasna, Harghita, Olt, Dolj, Buzau, Braila, Tulcea, Ialomița, Teleorman, Giurgiu, Calarași, Tulcea, Constanța). Fenomenul este asociat cu depuneri de chiciura.…

- Meteorologii au emis, marti, o atentionare cod galben de precipitatii mixte, polei si intensificari ale vantului, valabila pana miercuri seara, in 23 de judete din Banat, Transilvania si Oltenia, in timp ce o informare de vremea rea va fi in vigoare la nivelul intregii tari. Conform Administratiei Nationale…

- Comuna Florești a avut cea mai mare creștere a populației din toata România. În ultimii 10 ani, populația oficiala a crescut de aproape 5 ori, dar în realitate a crescut de 8 ori. Acum populația neoficiala a comunei Florești a trecut de 50.000 de…

- Meteorologii anunta cod galben de ceata in 17 judete, pentru 12 dintre acestea avertizarea expirand la ora 2:00, iar pentru celelalte cinci la ora 23:00.Ceata determina scaderea vizibilitatii local sub 200 m si izolat sub 50 m, fiind asociata pe alocuri si cu burnita, scrie news.ro. Citește…