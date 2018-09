Stiri pe aceeasi tema

- Finanțele modifica Codul Fiscal, legea finanțelor publice locale, legislația privind acordarea ajutorului de stat și alte acte normative, pentru a permite un tratament fiscal unitar, pentru finanțarea cheltuielilor primariilor pentru energia termica și alte masuri fiscale și financiare, relateaza…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 29.08.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 91, 92, 93.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET Constanta care asigura distributia energiei…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 29.08.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctele termice nr. 96, 185.In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile RADET Constanta care asigura distributia energiei termice…

- Se anunța modificari in invațamant! Finanțarea de baza pentru copiii sub 3 ani inscriși la creșe și gradinițe se va realiza, incepand cu anul școlar 2019 – 2020, din bugetul de stat, și nu de catre autoritațile locale așa cum este in prezent, și dupa metodologia Ministerului Educației Naționale. Schimbari…

- Electrocentrale Constanta SA CET Palas a comunicat in data de 22.08.2018 ca inregistreaza o avarie pe reteaua care alimenteaza cu energie termica primara punctul termic nr. 24. In consecinta, in lipsa energiei termice, s au oprit instalatiile noastre care asigura distributia energiei termice in zona:…

- In intervalul 06.08.2018 (ora 00.00) – 11.08.2018 (ora 24.00), SE Craiova II va intrerupe livrarea energiei termice in municipiul Craiova, pentru revizia anuala a rețelei de termoficare. Conducerea CE Oltenia – Sucursala Electrocentrale Craiova II iși cere scuze pentru disconfortul ...

- In intervalul 06.08.2018 (ora 0:00) – 11.08.2018 (ora 24:00), SE Craiova II va intrerupe livrarea energiei termice in municipiul Craiova, pentru revizia anuala a retelei de termoficare. Conducerea CE Oltenia -Sucursala Electrocentrale Craiova II isi cere scuze pentru disconfortul creat ...

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, la Tulcea, referitor la Codul fiscal si Codul de procedura fiscala, ca ambele texte ale acestora vor fi evaluate si, acolo unde este cazul, se vor face adaptari si simplificari, de la 1 ianuarie 2019 ele urmand "sa ramana asa cum…