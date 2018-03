Codul Fiscal 2018: Revolutia fiscala necesita nenumarate retusuri! Numarul modificarilor a ajuns la 4 in doar 3 luni!

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul va adopta, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care prevede mai multe modificari fiscale. Printre acestea se numara majorarea de la 2% la 3,5% a cotei impozitului pe veniturile persoanelor fizice ce poate fi alocata ONG-urilor. "Asa cum am promis, astazi incepem sa aprobam printr-o…

- Guvernul ar urma sa discute in sedinta de joi o Ordonanta de Urgenta care vizeaza mai multe modificari ale Codului fiscal, printre care posibilitatea ca firmele sa opteze pentru impozitul pe profit sau cifra de afaceri daca se incadreaza sub plafonul de un milion de euro.

- Secretarul de stat in cadrul Ministerului Finantelor Publice (MFP) Tiberiu Mavrodin a declarat marti ca specialistii institutiei pregatesc, in aceasta perioada, o serie de proiecte normative de relaxare a procedurilor fiscale, printre care si „un formular unic”de declarare pentru persoane juridice.…

- Revolutia fiscala a Guvernului PSD - ALDE, intrata in vigoare la inceputul anului, a afectat puternic mediul de afaceri din Romania. Printre domeniile care au avut cel mai mult de suferit din cauza modificarilor aduse Codului Fiscal se numara industria IT, unul dintre pilonii pe care se sprijina…

- Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, anunta o noua ordonanta de urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, dupa modificarile ce vizau angajatii din domeniul IT si activitati independente, dar si contractele part-time.

- USR argumenteaza ca datele rezentate de INS confrima starea precara in care se afla economia țarii. Politicile fiscale haotice au dus la creșterea record a inflației, iar romanii și-au facut puterea de cumparare drastic redusa. In plus, spun USR-iștii, vizita recenta a celor de la FMI ar putea sa aduca…

- Primarul General, Gabriela Firea: "A fost redactata Ordonanta de Urgenta prin care Primaria Capitalei primeste de la Guvern ultima suprafata de teren necesara construirii Spitalului Metropolitan" Primarul General, Gabriela Firea, a anuntat ca textul Ordonantei de Urgenta, prin care Guvernul va trece…

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in textul sesizarii de neconstitutionalitate se precizeaza ca aceasta lege incalca prevederile art. 1 alin. (5), art. 16 alin. (1) si art. 61 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 75 alin. (3) din Constitutie. Seful statului arata ca legea…

- Senatul a adoptat miercuri, cu 92 de voturi „pentru” voturi si unul „impotriva”, propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei. „Pentru ca, atat prin cadrul…

- Ordonanta de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice a fost adoptata miercuri de plenul Camerei Deputatilor, in calitate de for decizional, cu 175 de voturi “pentru”, 83 de voturi “impotriva” si 14 abtineri, transmite…

- Ministrul Economiei Danuț Andrușca a anuntat ca aurul comercializat in Romania va fi protejat prin lege, o masura dura de combatere a evaziunii fiscale. Se va aplica marca statului pe toate obiectele din metale prețioase si se asigura, astfel, protejarea consumatorilor romani. Masura anuntata de oficialul…

- Senatorul Iancu Caracota avertizeaza ca autoritațile locale risca falimentul din cauza modificarilor aduse legilor fiscale. Reacția liberalului a venit dupa ce a fost eliminata limita de indatorare a primariilor. Eliminarea limitei de indatorare a primariilor vulnerabilizeaza și mai mult autoritațile…

- Rasturnare de situație! Guvernul Dancila și-a reparat o grava eroare fiscala, pentru care și-a atras numeroase critici, printr-o Ordonanța de Urgența ce a fost publicata chiar azi, in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 190.Astfel, OUG-ul se afla, la aceasta ora, in vigoare. Despre ce este vorba…

- STIRIPESURSE.RO va prezinta proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act in ședința din 1 martie 2018I. ORDONANȚE DE URGENȚA 1. ORDONANȚA DE URGENȚA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 1 martie 2018I. PROIECTE DE ORDONANȚE DE URGENȚA 1. PROIECT DE ORDONANȚA DE URGENȚA pentru adoptarea unor masuri bugetare si pentru completarea art. 63 din Legea nr. 273/2006 privind finantele…

- Institutia condusa de catre Victor Ciorbea este singura abilitata din Romania sa atace ordonante de urgenta la CCR. Atat opozitia, cat si sindicatele au cerut Avocatului Poporului sa atace transferul contributiilor la angajat inca de la finele anului trecut, cand masura inca nu intrase in vigoare. Modificarile…

- Guvernul va da, astazi, o noua ordonanta de urgenta menita sa corecteze problemele aparute in urma aplicarii revolutiei fiscale. De aceasta data, Executivul spera sa rezolve situatia indemnizatiilor pentru mame si a concediilor medicale.

- Stagiul minim de asigurare pentru concedii medicale și indemnizațiile aferente este de șase luni realizate in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 158/2005. Pana la 1 ianuarie, el era de o luna, iar creșterea lui…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman. „Atat prin cadrul normativ…

- Revolutia fiscala, care a intrat in vigoare la inceputul acestui an, a afectat grav salariatii part-time, acestia ajungand chiar in situatia in care sa fie nevoiti sa vina cu bani de acasa pentru a-si plati taxele la stat. Cabinetul Dancila s-a sesizat rapid, insa ordonanta care trebuia sa "repare"…

- Comisia juridica a Senatului a dat marti raport favorabil pentru propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei. "Pentru ca, atat prin cadrul normativ…

- Un flashmob a avut loc astazi in Piata Victoriei pentru a atrage atentia asupra Ordonantei de Urgenta 3 din acest an, care reduce semnificativ veniturile persoanelor aflate in concediu medical sau de crestere a copilului. In jur de 50 de persoane, mamici si viitoare mamici, au aratat cartonasul rosu…

- Oamenii s-au trezit ca au de achitat sume mult mai mari pentru contributiile sociale. Modul de calcul a fost schimbat prin ordonanta de urgenta. Culmea, ordonanța data pentru a rezolva problema angajatilor cu timp partial de lucru.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) a analizat, marti, sesizarea PNL cu privire la modificarile aduse legii referitoare la guvernanta corporativa a intreprinderilor publice. Președintele CCR, Valer Dorneanu, a anunțat ca judecatorii au admis sesizarea de neconstituționalitate a PNL, pe motiv ca…

- „Am luat decizia de a sesiza Avocatul Poporului in vederea atacarii la CCR a Ordonantei 3, care a fost data de Guvern pentru a carpi prostiile pe care le-au facut prin Ordonanta 72, Ordonanta 4, prin Ordonanta 60, prin Ordonanta 82", a declarat presedintele PNL, Ludovic Orban. PNL sustine…

- "Este cu totul revoltatoare situația in care a ajuns Guvernul PSDragnea 3, care alearga acum ca un apucat sa carpeasca gogoașa fiscala a mutarii contribuțiilor de la angajator la angajat, umflata peste masura. Ordonanța de Urgența 3/2018, adoptata ieri de Guvern, nu doar ca nu echilibreaza situația,…

- PNL sustine ca OUG 3/2018 privind masurile pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariati, angajati din IT, cercetare-dezvoltare si inovare, sezonieri, salariatii cu dizabilitati incadrati cu handicap grav, dar si angajatii part-time, act normativ adoptat joi de Guvern, incalca principiile…

- Ministerul Justiției a dat aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanța de urgența care ar corecta unele efecte ale „Revoluției fiscale”. Spune ca ordonanța poate fi declarata neconstituționala. Chiar și așa, OUG a fost aprobata in ședința Guvern de astazi. In avizul Ministerului Justiției se arata…

- Purtatorul de cuvant al Guvernului, Nelu Barbu, a dat lamuriri referitoare la ordonanța care repara erori din sistemul de salarizare. „Pe ordinea de zi a fost introdusa și adoptata o Ordonanța de Urgența privind masuri pentru protejarea veniturilor unor categorii de salariați.…

- Bugetul de stat va suporta o parte din contributia de asigurari sociale de sanatate datorata de catre patru categorii de persoane fizice, printre care se numara cei care realizeaza activitati de creare de programe pentru calculator sau activitati de cercetare-dezvoltare si inovare, insa numai daca…

- Guvernul nu are intenția de e emite o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penale Liderul PSD, Liviu Dragnea, a negat miercuri ca Guvernul ar intentiona sa adopte o ordonanta de urgenta referitoare la Codurile penal si de procedura penala. "Cine spune? (...) Nu. Nici vorba, nu cred. E…

- Guvernul a amanat depunerea Declarației 600, pana la data de 15 aprilie 2018. Potrivit Executivului, pana in prezent s-au depus 28.500 de formulare, din totalul de 210.000 de persoane care ar trebui sa le completeze, potrivit Codului Fiscal, in urma estimarilor facute de autoritați, la nivelul anului…

- Asigurații care vor sa beneficieze de concediu medical și de indemnizația aferenta pot obține de acum certificatul de concediu medical online, potrivit Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 99/2017 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005. Documentul a fost…

- PSD il propune pe Eugen Teodorovici pentru functia de ministru al Finantelor, dupa ce - ca presedinte al Comisiei de buget-finante din Senat - acesta a contestat masurile cuprinse in Ordonanta 79/2017 care au generat „revolutia fiscala” de la 1 ianuarie 2018.

- Deputatul Victor Ponta a sustinut marti ca în fiecare luna din 2017 câte un miliard de euro a plecat din România, în ceea ce priveste balanta de plati, iar aceasta situatie continua si în prezent. "Lucrurile merg în directia în care, si va…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei vor stabili, in perioada urmatoare, primul termen in dosarul in care este solicitata anularea celebrei Ordonantei nr. 14, care a abrogat Ordonanta de Urgenta nr. 13 2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 286 2009 privind Codul…

- O adevarata lovitura de teatru! Chiar daca, inițial, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența a Guvernului, sute de romani urmau sa fie obligați sa plateasca un impozit de 10%, lovitura a fost contramandata de fostul Executiv.Odata cu intrarea in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, a OUG nr.…

- „Marti, 16.01.2017, Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului a avizat nefavorabil in plenul Consiliului Economic si Social proiectul Ordonantei de Urgenta nr. 116/2017 privind unele masuri bugetare. In opinia FACIAS, proiectul incalca nu doar Constitutia, ci si principiile…

- Klaus Iohannis ataca la CCR legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM Presedintele Klaus Iohannis a depus, luni, la CCR, o sesizare de neconstitutionalitate referitoare la legea care modifica OUG de infiintare a ANCOM, adoptata de Parlament in decembrie 2017. Potrivit sursei citate,…

- Presedintele Klaus Iohannis a atacat, luni, la Curtea Constitutionala, modificarea prevederilor din Ordonanta privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii (ANCOM), afirmand ca nu respecta principiul bicameralismului, dar si ca prevede numeroase incalcari…

- La loc comanda dupa doua saptamani! Guvernul a decis in 14 decembrie ca o persoana nu poate cumula pensia speciala cu cea din sistemul public. Asta ii afecta inclusiv pe parlamentari. La doua saptamani distanta, Guvernul s-a razgandit si a dat o alta ordonanta de urgenta, adica … la loc comanda. Pensiile…

- Contributiile sociale vor trece de la angajatori la angajati incepand cu 1 ianuarie 2018, potrivit unei Ordonante de Urgenta pentru modificarea Codului Fiscal, adoptata in 8 noiembrie. Concomitent, impozitul pe venit se va reduce, de la 1 ianuarie, de la 16% la 10% pentru salariati, pensionari, persoane…

- Revoluția fiscala pe care Guvernul a adoptat-o prin Ordonanța de Urgența in noiembrie a intrat in vigoare in prima zi a lui 2018. Conține o serie de masuri, insa multe dintre ele sunt veh...

