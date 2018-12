Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Salvati Romania (USR) sustine ca motivarea deciziei CCR cu privire la modificarile Codului de procedura penala impune demisia ministrului Justitiei, Tudorel Toader, si a presedintelui Comisiei speciale Florin Iordache, care "au promovat zeci de articole neconstitutionale in legislatia penala"…

- Comisia speciala parlamentara privind legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, a modificat, marti, Codul de procedura civila in acord cu decizia CCR din 4 iulie, actul normativ urmand sa intre saptamana viitoare in dezbaterea Senatului, ca prima Camera sesizata.Raportul de admitere acordat…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei. "Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, (...) care este un mandat extrem…

- "Trebuie sa stiti ca domnul Iordache a solicitat in plenul Comisiei de la Venetia asistenta comisiei in elaborarea modificarilor la lege pentru transpunerea in legislatie a recomandarilor acesteia. Evident ca oficialii Comisiei de la Venetia i-au raspuns domnului Iordache ca nu este el cel care,…

- Presedintele Comisiei speciale pentru legile din domeniul justitiei, Florin Iordache, a declarat ca va participa, saptamana viitoare, la sedinta plenara a Comisiei de la Venetia pentru a exprima un punct de vedere in privinta modificarilor la Codul penal si Codul de procedura penala. "Vineri si sambata…

