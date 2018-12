Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile aduse Codului de procedura penala ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale au fost adoptate luni de Senat, in calitate de prima Camera sesizata, cu 74 voturi pentru, 31 impotriva si 3 abtineri. Comisia parlamentara speciala pe domeniul justitiei a adoptat, saptamana trecuta, modificarile…

- Actiunea penala se pune in miscare si se exercita cand exista probe din care rezulta ca o persoana a savarsit o infractiune si nu exista cazuri care impiedica punerea in miscare sau exercitarea acesteia, conform noului text. In forma contestata la CCR, textul prevede ca actiunea penala se…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, a afirmat miercuri, la Palatul Cotroceni, ca liberalii sustin reluarea dezbaterilor pe legile justitiei. ‘Partidul National Liberal a prezentat presedintelui Romaniei mandatul pe care l-am primit ca delegatie, (…) care este un mandat extrem de…