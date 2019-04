De asemenea, pe ordinea de zi se afla si reexaminarea legii de modificare a Codului penal, ca urmare a Deciziei CCR nr. 650 din 25 octombrie 2018. Proiectul de modificare a Codului penal a fost discutat saptamana trecuta in Comisia speciala si apoi adoptat de Senat, dar, din punct de vedere procedural, acesta trebuie sa intre din nou in dezbaterea Comisiei speciale pentru a fi dezbatut si votat de Camera Deputatilor, in calitate de for decizional.



Astfel, in proiectul de modificare a Codului penal adoptat de Senat s-a decis eliminarea mai multor prevederi din forma initiala a legii…