Codul de Bucuresti e mai cu mot decat cel de Teleorman

- Simona Halep (26 de ani), jucatoarea care incepand de azi a revenit pe primul loc in clasamentul WTA, a primit distincția de cetațean de onoare al Capitalei din partea primarului general Gabriela Firea. Evenimentul a avut loc in aceasta seara, la Teatrul Excelsior din București. "Sunt foarte emoționata!…

- Nu cu mult timp in urma, Gabriela Firea afirma ca una dintre masurile ce se impun si care vor duce la fluidizarea si modernizarea traficului in Bucuresti se refera la casele de bilete RATB care ar trebui desfiintate si inlocuite cu „aparate electronice de vanzare a tichetelor de calatorie”. Masura pomenita…

- Nu se fac ore in zilele de 26 și 27 februarie 2018! Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca elevii nu vor merge la școala luni și marți. In funcție de starea vremii, ea a adaugat ca gradinițele, școlile și liceele din București ar putea fi inchise și in urmatoarele zile.

- Scolile din judetul Constanta vor fi inchise luni. In urma ședinței de la Prefectura Constanța, de duminica, 25 februarie a fost instituit Comandamentul Județean pentru Situații de Urgența. Codul portocaliu care intra in aceasta noapte in vigoare a dus la luarea deciziei de a suspenda cursurile pentru…

- Luni si marti nu vor avea loc cursuri in scolile din Bucuresti din cauza conditiilor meteo nefavorabile, a anuntat duminica primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Avand in vedere prognozele meteorologice anuntate de ANM, am luat si noi cateva masuri, le-am analizat foarte serios, responsabil,…

- Primarul general, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna pentru duminica, la ora 12,00, ca urmare a avertizarilor meteorologice emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), urmand ca la sedinta sa fie prezenti toti factorii implicati in implementarea programului de deszapezire…

- 12.000 de pagini cu inscisuri si informatii. Atat se spune in comunicatul Primariei Generale a Capitalei ca ar fi fost studiate in amanunt, pe parcursul a 61 de zile, de catre experti si evaluatori ai ofertelor, inainte ca licitatia de achizitie pentru Bucuresti a celor 400 de autobuze Euro 6 sa fie…

- Primarul general Gabriela Firea a anuntat marti, in cadrul conferintei "70 de ani intr-un Centenar, Romania - Israel, Bucuresti - Tel Aviv - Ierusalim", ca in proiectul de buget al Capitalei pentru acest an a fost prevazuta o suma in vederea refacerii "din radacini" a Cartierului…

- Primarul interimar al Capitalei, Silvia Radu, se afla de astazi intr-o vizita oficiala la București pana in data de 15 februarie. Edilul a fost invitat de omologul sau, Gabriela Firea. Cei doi primari vor avea o intrevedere bilaterala.

- Ambasadorul SUA la București, Hans Klemm, a fost primit, astazi, de premierul Viorica Dancila, la Palatul Victoriei. Intalnirea s-a incheiat dupa aproximativ o ora, noteaza Agerpres. Ambasadorul Hans Klemm a venit luni, in jurul orei 10,00, la sediul Guvernului, unde a avut o intalnire de aproximativ…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, și primarul Capitalei, Gabriela Firea, s-au intalnit joi, la sediul municipalitatii. Edilul-șef a anunțat, pe Facebook, ca a discutat cu diplomatul american despre proiectele care vor fi implementate anul acesta in Bucuresti, respectiv construirea unor spitale…

- Arhitectul Serban Sturdza, presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor din Romania (OAR), ii transmite primarului Capitalei, Gabriela Firea ca a luat la cunostinta despre preocuparile acesteia „legate de penetrari, strapungeri si supralargiri" si ca a invitat la sediul OAR Bucuresti mai…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a discutat cu managerii spitalelor din subordinea ASSMB si a anuntat ca anul aceasta va aloca 111 milioane de euro pentru sanatate, precizand ca vor fi achizitionate 300 de de locuinte de serviciu pentru personalul medical. "Doresc sa va asigur…

- USR Bucuresti sustine ca petitia initiata de primarul general, Gabriela Firea, in legatura cu Spitalul Metropolitan reprezinta un "demers ipocrit" al carui singur scop este ascunderea marilor probleme din spitalele aflate in administrarea Primariei. "Inainte de a initia o astfel de consultare,…

- La solicitarea Primarului General, Gabriela Firea, in Bucuresti operatorii de deszapezire din toate sectoarele Capitalei au actionat cu 357 de utilaje si 1.350 de operatori manuali, atat pentru aplicarea tratamentelor cu materiale antiderapante, cat si pentru indepartarea zapezii din statii, refugii…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica, referitor la protestul din Piata Universitatii, ca acesta nu a fost unul aprobat, edilul precizând ca ar trebui ca legea sa fie respectata de cei care cer acest lucru în strada.

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica seara, referindu-se la protestele de strada, ca ar trebui asumate astfel de adunari publice". "Eu cred ca ar trebui sa fie asumate aceste adunari publice, ele sunt permise de lege daca sunt autorizate, si nu…

- Comandament de iarna la Primaria Municipiului Bucuresti Aproximativ 250 de utilaje pentru deszapezire vor fi în teren, în Capitala, în noaptea de duminica spre luni, a anuntat, duminica, primarul general Gabriela Firea, la Comandamentul de iarna de la sediul…

- Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a convocat Comandamentul de iarna, pentru duminica, la ora 12.00, la sediul Primariei, pentru a analiza, pe de o parte, masurile ce se impun dupa ninsoare, dar si ca urmare a avertismentelor de vreme rea lansate in aceasta dimineata de Administratia Nationala…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, face apel la colegii sai din administratia locala, dar si la cei din Guvern si Parlament, referitor la modalitatea de avizare a unor proiecte in consiliul general, precizand ca ar trebui sa fie modificat codul administrativ.

- Cu toate ca in proiectul de hotarare se precizeaza ca Executivul nu a oferit un raspuns in ceea ce priveste solicitarea municipalitatii pentru transmiterea in subordinea sa a terenului SRTV, la inceputul sedintei, primarul Capitalei, Gabriela Firea, a sustinut ca este vorba de ambele terenuri, care…

- Presedintele PNL Bucuresti, Cristian Busoi, critica faptul ca primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, "insista in mod nejustificat" cu amplasarea in Pipera a Spitalului Municipal. In opinia liderului PNL Bucuresti, insistenta cu care primarul general doreste construirea Spitalului…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, anunta ca firmele de salubrizare au fost sanctionate cu amenzi de 30.000 lei pentru ca nu au aplicat preventiv material antiderapant pe arterele din Bucuresti.

- Dupa ce Gabriela Firea a cheltuit 150 de milioane de euro pe petreceri si concerte in Bucuresti, edilul Capitalei a decis ca nu este de ajuns, asa ca extinde, intr-o miscare unica in ultimii 28 de ani, bugetul si pentru orase din provincie. Suma? 570.000 de lei. Prima petrecere? In Alexandria.…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat masurile pentru fluidizarea traficului in Bucuresti. Liniile tramvaielor 16, 1 si 32 vor avea culoar unic in acest an, se vor extinde si...

- * Ministrul Apelor si Padurilor, Doina Pana, a demisionat din functie, invocand motive de sanatate. 'Va aducem la cunostinta faptul ca astazi, 3 ianuarie 2018, doamna Adriana Doina Pana i-a inaintat prim-ministrului Romaniei, domnul Mihai Tudose, demisia din functia de ministru al Apelor si Padurilor,…

- Hit Revelion, petrecerea criticata pentru locul de desfașurare. Primaria Municipiului București (PMB) a organizat o mare petrecere in are liber de Anul Nou, in Piața George Enescu, intitulata Hit Revelion. Petrecerea a inceput la ora 19.00, iar pe scena au urcat, printre alții, artiști precum Carla’s…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a anuntat, impreuna cu Marius Nica, ministrul Fondurilor Europene, ca spitalele Gomoiu, Filantropia si Cantacuzino vor beneficia de noua milioane de euro pentru pregatirea personalului medical pe mai multe specializari.

- Serban Sturdza, Presedintele Ordinului Arhitectilor din Romania, filiala Bucuresti (OARB) sustine, intr-o scrisoare deschisa adresata primarului Capitalei, Gabriela Firea, ca in Parcul Romiceanu, aflat intr-o zona protejata, s-a amenajat, fara aprobarile necesare si legale, un patinoar.

- Politicienii, printre care presedintele Klaus Iohannis, premierul Mihai Tudose, dar si liderul PSD Liviu Dragnea aleg sa petreaca sarbatorile de iarna in stil traditional romanesc, in tara, alaturi de familie si de prieteni, informeaza Mediafax.Presedintele Klaus Iohannis a precizat miercuri,…

- Liviu Dragnea a declarat ca va petrece Craciunul si Revelionul si in Teleorman, si in Bucuresti. ”Acasa. Acasa, la Teleorman, la Bucuresti”, a declarat Liviu Dragnea la Parlament, intrebat unde va petrece Craciunul si Revelionul. Liderul PSD a precizat ca a facut deja cumparaturile…

- Presedintele filialei Bucuresti a Ordinului Arhitectilor, Serban Sturdza, i-a adresat primarului Capitalei, Gabriela Firea, o scrisoare deschisa in care ironizeaza graba acesteia de a redenumi o parte din Soseaua Kiseleff si Parcul Herastrau Regele Mihai I.

- O sesizare a reprezentantilor Uniunii Salvati Romania, in care se atrage atentia asupra cheltuielilor nejustificate facute de companiile municipale infiintate de Gabriela Firea, a ajuns recent pe masa celor de la Curtea de Conturi. Referitor la aceste din urma companii, Roxana Wring, presedinte USR…

- Reprezentanții Metrorex au anunțat ce se intampla cu biletele RATB și cartelele de metrou dupa implementarea tichetului unic. Titlurile de calatorie existente vor fi in continuare valabile și dupa introducerea biletului unic. Costul biletului unic este alcatuit din costul biletului RATB, in valoare…

- Cristian Busoi, presedintele PNL Bucuresti, reactioneaza la anuntul primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, cu privire la intentarea unui proces pentru acuzatiile referitoare la interzicerea sistemelor alternative de transport in regim taxi.Vezi si: Gabriela Firea il da in judecata…

- Edilul-șef al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, miercuri, ca impreuna cu primarii de Sector a avut intrevederi cu premierul Mihai Tudose si liderul PSD Liviu Dragnea pentru a se asigura ca proiectele in ceea ce priveste administratia Capitalei nu sunt compromise. „Impreuna cu domnii primari de…

- Gabriela Firea il va acționa in judecata pe liderul PNL București, Cristian Bușoi. Decizia Primarului General vine dupa ce Bușoi a acuzat ca edilul ca susține un grup de interese care ii este apropiat in scandalul Uber. Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a luat decizia sa-l acționeze in…

- Spatiul verde a fost reabilitat anul trecut. Atunci au fost plantatiu 140 de arbori, 700 de bucati garduri vii, 170 de arbusti, 30 metri de borduri buxus, 300 de trandafiri, 1.200 mp de gazon si flori pe o suprafata de 440 mp. Tot astazi, la Bucuresti, primarul general al Capitalei, Gabriela Firea,…

- Uber reactioneaza la decizia primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, de a interzice toate formele de practicare a taximetriei care nu se incadreaza in prevederile legale, spunand ca serviciile de carsharing, de taxi si transportul in comun constituie, impreuna, solutii care pot duce la reducerea…

- Realizatorul Realitatea TV, Rareș Bogdan, sugereaza ca primarul Capitalei, Gabriela Firea, are principala vina pentru incidentele din Piața Victoriei. In loc sa se ocupe de rezolvarea traficului și de spitale, a reușit sa creeze o platforma de scandal intr-un loc unde au fost 300.000 de oameni și nu…

- Nina Iliescu a transmis ca presedintele a suferit o entorsa si nu se poate incalta. In tribuna oficiala au putut fi vazuți premierul Mihai Tudose, mai mulți miniștri, intre care Carmen Dan, foștii președinți Emil Constantinescu și Traian Basescu (care și-a adus doi dintre nepoți), președintele CCR,…

- USR Bucuresti ii cere primarului general al Capitalei, Gabriela Firea, sa renunte la organizarea unui targ de Craciun in Piata Victoriei, locul de desfasurare a unor manifestatii, a declarat miercuri presedintele USR Bucuresti, consilierul general Roxana Wring."Cred ca stiti cu totii ce s-a…

- Piața Victoriei, locul in care au loc, de regula, protestele impotriva Guvernului, va gazdui, in decembrie, un targ de sarbatori. Primarul general Gabriela Firea spune ca decizia organizarii acestui eveniment a fost luata in urma cererii școlilor din București. La o zi dupa ce in spațiul public au aparut…