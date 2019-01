Stiri pe aceeasi tema

- Reguli stricte trebuie respectate atunci cand pasim intr-un restaurant. Pentru a evita situatiile neplacute, incepand cu asezatul pe scaun, folosirea servetelului ori abordarea chelnerului, este importat sa fim atenti la cateva detalii.

- Codul fiscal a fost actualizat, marți, cu modificarile care i-au fost aduse prin Ordonanța de Urgența a Guvernului (OUG) nr. 114/2018, ce a introdus mai multe schimbari legislative, potrivit site-ului Agenției Naționale de Administrare Fiscala (ANAF).OUG nr. 114/2018 a fost publicata in Monitorul ...

- 1. Cand spui „Te invit" la restaurant/film/spectacol inseamna ca tu platesti Daca o femeie invita un partener (de afaceri) la restaurant/film/spectacol, atunci ea plateste. Daca, insa, cineva spune, „Sa mergem la restaurant", atunci fiecare isi plateste consumatia; daca un barbat se ofera sa achite…

- Cateva din regulile sale de baza ale „Codului bunelor maniere astazi“ spun ca barbatul saluta primul femeia, chiar daca ea este mai tanara; tanarul sau tanara ii saluta pe cei mai mari ca ei; nou-venitul, pe cei care sunt deja adunati; inferiorul, pe superiori. Este obligatoriu sa raspunzi la salut,…

- Comisia juridica a Camerei Deputatilor a adoptat, marți, un amendament la OUG nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, potrivit caruia se suspenda permisul de conducere la acumularea a 45 de puncte, si nu la 15, cum prevede legislatia in vigoare. “Amendamentul poate fi explicat, in primul…

- "Amendamentul poate fi explicat, in primul rand, prin aceea ca saptamana trecuta am mai adoptat o propunere legislativa cu privire la modificarea cuantumului si la alte tipuri de contraventii cu privire la legea privind Codul rutier. De ce? S-a considerat ca ar trebui marit si cuantumul in baza caruia…

- Duhovnicii ortodocsi sustin ca biserica este locul unde crestinul se intalneste cu Hristos, unde este in comuniune cu ceilalti credinciosi care, impreuna, formeaza trupul tainic al acestei institutii divino-umane.