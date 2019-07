Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Cluj Napoca, Emil Boc, a declarat sambata, la sediul PNL, ca noul Cod administrativ trebuia promovat prin Parlament si nu prin ordonanta de urgenta. "Nu am apucat sa il citesc. Dupa parerea mea, un cod administrativ trebuia sa fie promovat prin Parlament, nu prin…

- Astfel a fost modificat articolul 94 referitor la folosirea limbii minoritatilor nationale, in sensul in care autoritatile locale pot decide, prin hotarari de consiliu, utilizarea limbii minoritatilor in unitatile administrativ teritoriale si in cazul in care nu este atinsa ponderea de peste 20- de…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului privind Codul administrativ a fost publicata vineri in Monitorul Oficial, conform Agerpres.roCodul administrativ a fost adoptat, prin ordonanta de urgenta, in sedinta de Guvern din 25 iunie, iar in sedinta din 3 iulie i s au mai operat cateva modificari si clarificari.Vicepremierul…

- Codul Administrativ, care cuprinde prevederea legata de introducerea pensiilor speciale pentru alesii locali, a fost pus in dezbatere publica de Ministerul Dezvoltarii Regionale. Guvernul vrea sa adopte acest Cod prin Ordonanta de Urgenta, desi legea nu a trecut de controlul de constitutionalitate,…

- Guvernul va aproba proiectul de Cod administrativ prin ordonanta de urgenta dupa alegerile europarlamentare, cel mai probabil intr o sedinta din luna iunie sau iulie, a anuntat marti prim ministrul Viorica Dancila citat de Agerpres.ro.Din discutiile cu primarii am inteles interesul major pentru Codul…

- Incepand cu veniturile aferente lunii mai 2019, firmele și antreprenorii independenți care folosesc zilieri sunt obligați sa achite pentru aceștia contribuția la pensii (CAS), conform unui act normativ aparut recent in Monitorul Oficial. Pana acum, cei care folosesc zilieri datorau la stat numai impozit…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat vineri ca PSD vrea ”sa il reduca la tacere” pe Klaus Iohannis in campania pentru referendum, AEP punand in dezbatere publica o ordonanta de urgenta care prevede interzicerea presedintelui de a se pronunta asupra referendumului din 26 mai. „Ticalosia si parsivenia…

- Viorica Dancila considera inchis subiectul unei ordonanțe de urgența pe Justiție, dupa ce legile privind Codul penal și de procedura penala au fost votate in Parlament. De asemenea, aceasta a spus, intr-un interviu pentru Adevarul, ca va merge la referendum, deși crede ca referendumul are ”nu are niciun…