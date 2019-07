Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul Codului administrativ ar putea intra din nou in dezbatere, in sedinta de Guvern de miercuri, pentru a fi completat cu observatiile venite de la Consiliul Legislativ, transmite Agerpres. Potrivit unor surse guvernamentale, este posibil ca in sedinta de Guvern de miercuri sa fie reintrodus…

- Membrii conducerii PSD - ALDE se reunesc luni in sedinta, pe ordinea de zi figurand proiectul de revizuire a Constitutiei, precum si modificarea Codului penal, a anuntat presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu. "Ramane ca astazi, in cadrul coalitiei, sa discut cu colegii nostri de la PSD despre…

- Presedintele CSM, Lia Savonea, a anuntat, luni, ca plenul va fi amanat pentru a treia oara, avand in vedere ca cei 7 membri care au boicotat sedinta saptamana trecuta au transmis un e-mail pentru a cere din nou eliminarea de pe ordinea de zi punctele privind SIIJ pana sunt dezbatute rapoartele europene.…

- miercuri, 26 iunie, consilierii judeteni maramureseni sunt convocati la sedinta ordinara de Consiliu Judetean. Pe ordinea de zi a intalnirii sunt nu mai putin de 19 puncte: Proiect de hotarare privind aprobarea contribuției Consiliului Județean Maramureș la diferite acțiuni finanțate din rezerva bugetara;…

- Paul Stanescu a solicitat in cadrul Comitetului Executiv al PSD amanarea alegerii conducerii PSD, programata pentru data de 29 iunie, la un Congres ce ar urma sa se țina la o data ulterioara, potrivit unor surse politice. Potrivit acestora, cererea sa nu a avut susținerea necesara in cadrul…

- Guvernul se reuneste luni in sedinta, pe ordinea de zi figurand aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii "Magistrala 5 Drumul Taberei - Pantelimon" si pentru modernizarea drumurilor nationale DN 1S si DN 2. Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES de Executiv, pe ordinea…

- Ieri a avut loc sedinta Consiliului Local Eforie, pe ordinea de zi aflandu se 19 proiecte, unul fiind retras. Ordinea de zi a fost suplimentata cu doua puncte, astfel ca 20 de proiecte finale au fost supuse votului alesilor locali. Toate proiectele au trecut de votul consilierilor. Primul proiect a…

- Prin Ordinul Prefectului nr. 224/03.04.2019 este convocat in ședința ordinara Colegiul Prefectural in data de 15 APRILIE 2019, ora 10:00.Ordinea de zi este urmatoarea: 1. Analiza principalilor indicatori economico-sociali ai judetului Buzau in anul 2018. Prezinta: Geambasu Cornelia – Director executiv,…